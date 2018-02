We willen vrij zijn op internet, maar verwachten ook bescherming

Pieter Anko de Vries

Het is een van de grootste dilemma’s van onze tijd. De vrijheid van de digitale wereld is een groot goed, maar mag internet daardoor ook een vrijplaats zijn voor criminelen, terroristen, pedofielen?

Wie kunnen we vertrouwen als het gaat om de bescherming van onze persoonlijke gegevens? En dan met name als het gaat om veel wat er over ons privéleven is te vinden op internet. Legio mensen vragen zich dat af. En het antwoord daarop is niet zo simpel.

Bedrijven die grote belangen hebben bij het verzamelen van alles wat we doen in cyberspace staan onder druk. Google, Twitter, YouTube en Facebook mogen niet zomaar alles bijhouden wat we doen op internet. En de verleiding voor deze bedrijven is groot: er vallen vele miljarden te verdienen met de handel in surfgegevens van alle gebruikers.

Maar het zijn niet alleen bedrijven die op zoek zijn naar wat wij doen op internet. Ook overheden willen maar wat graag weten welke sites we bezoeken en welke uitlatingen we liken op bijvoorbeeld Facebook. De motivatie achter het snuffelen in ons persoonlijk internetgedrag is met name de bestrijding van criminaliteit en terrorisme. In Nederland speelt nu de vraag naar wat de overheid – en dan met name de uitvoerende veiligheids- en inlichtingendiensten – wel of niet precies mag. Op 21 maart kan iedere burger tijdens de gemeenteraadsverkiezingen zich via een referendum uitspreken over een wet waarin de bevoegdheden worden geregeld. Deze wet wordt ook wel ‘sleepwet’ genoemd omdat zij als een visnet alle gegevens bij elkaar sleept om die vervolgens te kunnen nagaan.

Het principiële bezwaar is dat de wet iedere burger als mogelijke misdadiger beschouwt, ook al zijn er geen concrete verdachte aanwijzingen. Er zijn in de wet onder druk van critici weliswaar beschermingsmechanismen opgenomen, maar die zijn deels vastgelegd in het regeerakkoord en niet allemaal in de wet zelf. Wat gebeurt er met die toezeggingen als een nieuwe regering zich aandient?

Ingewikkeld

De bescherming van onze eigen levenssfeer in cyberspace is een ingewikkeld probleem. Niet iedereen ziet graag dat persoonlijke gegevens zomaar bereikbaar zijn voor bedrijven of overheden. We hechten met andere woorden veel aan onze vrijheid om op het internet te doen wat we willen doen. Tegelijkertijd willen we niet dat criminelen, pedofielen of terroristen het internationale web gebruiken voor hun zaken die het daglicht niet kunnen verdragen.

Ook wets- en gezagsgetrouwe burgers hebben dingen te verbergen. Daarom zitten er om maar eens een voor de hand liggend voorbeeld uit de analoge (dagelijkse) wereld te noemen sloten op toiletdeuren. In cyberspace is dat niet anders. Vrijwel iedereen wil graag een slot op zijn of haar virtuele toilet. Of het gebruikt wordt, is zijn of haar eigen zaak, maar de mogelijkheid om het slot te gebruiken moet er zijn.

De Amerikaanse wetenschapper en oud-medewerker van de FBI en Interpol Marc Goodman heeft over dit soort vragen nagedacht en er een lijvig boek over geschreven: Cybercrime en cyberwar. De toekomst van de misdaad in een wereld die altijd online is. Over zijn inzichten en wat we zelf kunnen doen gaat het volgende week.

Dit is het eerste deel van een korte serie over (de gevaren van) de digitale wereld en de bescherming van onze eigen gegevens.