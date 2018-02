Tienduizend onderbroeken

Tamarah Benima

Een keer in de vier jaar mag ik een politiek kerstpakket kiezen. Net als bij een gewoon kerstpakket zitten er in die kerstpakketten een heleboel ongewenste zaken. Maar het ruilen daarvan mag ik niet zelf, dat doen de politici. En zo krijg je (na de verkiezingen) politiek kerstpakket A én politiek kerstpakket B, maar zonder de zaken die er nog wel mee door konden. Mijn stem is écht belangrijk, bezweren de politici. Zou het?

Op internet kan ik uit tienduizend verschillende onderbroeken kiezen, elke dag, maar in de politiek is het één keer in de vier jaar met een versleten blinddoek op iets uit een grabbelton vissen. Er zijn honderden onderwerpen waar ik via een referendum over zou willen worden gehoord. Maar het mag niet (meer). Een referendum is „te verwarrend”, vindt Pechtold. Te verwarrend voor wie? Helder genoeg als kiezer bij landelijke verkiezingen, maar niet bij de tijd genoeg voor een referendum? Hoe hersendood denkt hij dat ik, kiezer, ben?

Maar de gevestigde partijen hebben de touwtjes stevig in handen. Al lijkt dat niet zo. Geerten Waling en Wim Voermans schreven een boek over de democratie in gemeenten. Door interviews met hen werd ik me ervan bewust dat bijna 90 procent van de 342 burgemeesters (307) uit CDA, VVD, PvdA en D66 komen. Zij vertegenwoordigen zo’n 94 procent van vijftien miljoen stemgerechtigden. (De cijfers, uit 2015, zijn van het ministerie van Binnenlandse Zaken). Dat ziet er representatief uit. Behalve als je twee dingen bedenkt. Het ledenaantal van die vier partijen is rond de 150.000. 90 procent van de Nederlandse bevolking is geen partijlid. De burgemeesters komen dus uit een besloten politieke klasse. En ten tweede, de gemeenteraadszetels worden voor 30 procent ingenomen door lokale partijen. Een groot deel van hun inwoners herkennen zich dus niet in hun burgemeester.

Maar dat geeft toch allemaal niet?! De keuze voor een onderbroek is niet van vitaal belang: kies wat je wilt. De keuze bij politieke dilemma’s is wel van levensbelang: logisch dat je daar als kiezer niets over in te brengen hebt. Toch?!