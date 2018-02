Theologe Margot Kässmann in juli met pensioen

Dr. Margot Kässmann, een van de bekendste protestantse theologen van Duitsland, gaat op 1 juli met pensioen. op 30 juni is er een afscheidsdienst in de Marktkirche in Hannover. De vroegere raadsvoorzitter van de Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) had vorig jaar al aangekondigd dat 15 mei haar laatste werkdag zou zijn als speciale ambassadeur voor het Reformatiejubileum. Sinds 2012 vervult ze die functie. Voor de rest van het jaar neemt ze geen nieuwe afspraken meer aan.

Op 3 juni wordt Kässmann zestig jaar. Ze wil haar vrije tijd straks gebruiken om meer te lezen en te schrijven en ze hoopt ook meer tijd te hebben voor haar kleinkinderen.

Kässmann (Marburg, 1958) heeft een indrukwekkende kerkelijke carrière. Ze studeerde theologie, promoveerde, werd predikant en al snel ‘Landesbischöfin Hannover’ (kerkelijk hoofd van de deelstaat). Van 2009 tot 2010 was zij daarnaast landsbisschop van de gehele evangelisch-lutherse kerk in Duitsland. Ze legde die functie neer nadat ze met te veel alcohol achter het stuur had gezeten en door de politie was aangehouden.

In 2012 verscheen in het Nederlands haar boek Midden in het leven (Meinema), waar ze ook een lezing over gaf in Amsterdam. Samen met dr. Heinrich Bedform-Strohm verscheen van haar hand in aanloop naar het reformatiejaar in 2016 het boek Die Welt veränderen. Was uns der Glaube heute zu sagen hat.