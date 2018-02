Rob Favier

Edwin Hawkins is vorige maand overleden. Ik weet niet of de naam u veel zegt, maar hij heeft ooit een lied geschreven dat onbedoeld een enorme wereldhit is geworden.

Het hoort inmiddels ook bij de klassiekers van het christelijke repertoire en is talloze malen gecoverd. Ik heb het dus over Oh Happy Day.

Het lied was aanvankelijk voor het plaatselijke kerkkoor bedoeld, maar werd ontdekt door een radiostation en van het een kwam het ander. Net in die tijd speelde ik in een bandje van Youth for Christ en via-via kwam opeens de uitnodiging om naar het hotel van de Edwin Hawkins Singers te komen toen ze op tournee waren in Nederland.

Dat was een hele belevenis voor me als ventje van negentien. We hebben met ze, de Edwin Hawkins Singers dus, gekletst en gegeten. Daarna mochten we ’s avonds eerste rang het concert meemaken.

Vakjes

Zulke herinneringen zitten voorgoed op je netvlies. Het was in een tijd dat het allemaal nog kon: amusement van christelijke komaf. Natuurlijk kan het vandaag de dag ook nog, maar toen speelde dat zich gewoon af in de hitwereld. Het was de tijd dat Fons Jansen nog volle theaters trok met zijn cabaretshow over de lachende kerk.

Vandaag de dag is alles helemaal in vakjes ingedeeld. Ook op radio en tv. Identiteitsgebonden programma’s zijn bijna allemaal verbannen naar een uithoek van de media. Of zijn gedoemd alleen te verschijnen in media die christelijk zijn. Wat is dat toch jammer. Het schept een tweedeling die er helemaal niet hoeft te zijn.

Is het soms angst van niet-christelijke media voor zweverigheid? Alsof er in de wereld geen zweverigheid zou bestaan. Ik zag onlangs een uitzending over gelukscoaches. Op allerlei manieren gaven ze instructie hoe je gelukkig kunt, moet, worden. Want dat is verplicht hè. In onze samenleving móét je slagen.

Lat

Ik denk dat ik binnenkort ook zo’n praktijk ga beginnen. Ik zag vrouwen diep in het bos op een pan slaan en daar worden ze gelukkiger van. Niks voor mij, want mijn kookkunsten zijn al zo slecht.

Hoe kan ik nu een happy day voor mezelf creëren? Of, nog liever, een happy life? Misschien lukt me dat wel als ik de lat wat lager leg in plaats van hoger. Mezelf wat meer relativeer. Per slot van rekening vertelt het eenvoudige liedje dat het een happy day was geworden omdat Jezus onze zonden wegnam. Dat was de hele boodschap van het lied.

Bijna te simpel om te geloven, maar daarom zo verschrikkelijk moeilijk.

Rob Favier is theoloog, cabaretier en entertainer. Reacties: robfavier@gmail.com