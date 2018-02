Musserts muur een monument?

Contrapunt

Sytze Faber

Donderdag brulde de Tweede Kamer. Ze verklaarde dat de Jong-Turkse regering in 1915 genocide pleegde op (christelijke) Armeniërs. Het staat vast dat er een half à anderhalf miljoen door Turken werden afgeslacht. Internationale rechtbanken en de Verenigde Naties spraken zich echter niet uit of het in juridisch opzicht genocide is. De Nederlandse regering houdt zich, net als de meeste andere landen, op de vlakte. Spreekt ook na het jongste Kamerdebat niet rechttoe rechtaan over Armeense genocide, maar voorzichtig over de kwestie van de Armeense genocide.

De Kamer zag dus wel het licht. Gefeliciteerd. Maar adeldom verplicht. Dus, omwille van de geloofwaardigheid, niet alleen de voorzaten van Erdogan de les lezen, maar zelf ook in de spiegel kijken. Daar laboreert het aan.

De volkerenmoorden tijdens ons verre koloniale tijdperk laat ik nu rusten. Vier weken geleden schreef ik ook al over de ondergang in 1942 van het koopvaardijschip De Imhoff. Nog even heel kort. De Nederlandse kapitein liet toen moedwillig vierhonderd Duitse schepelingen, die niets op hun kerfstok hadden, bij Sumatra moedwillig verdrinken. Deze genocidedaad hielden opeenvolgende kabinetten onder de pet. In december maakte de publieke omroep het drama openbaar met een driedelige documentaire. De Kamer doet er nog steeds het zwijgen toe.

Nog een actueel voorbeeld. Eind 1949 droeg Nederland de soevereiniteit over Nederlands-Indie over aan Indonesië. Echter niet – een harde eis van Nederland – over Nieuw-Guinea. Daar zijn de Papoea’s het inheemse volk. Het eiland, veertien keer Nederland, werd onderdeel van het Nederlandse koninkrijk en het Nederlands werd de voertaal. De Papoea’s zouden in de toekomst onafhankelijkheid krijgen. Nederland capituleerde echter voor internationale druk en droeg in 1962 Nieuw-Guinea alsnog over aan Indonesië. Het liep volgens veel getuigenissen uit op een ‘slow motion-genocide’. Honderdduizenden Papoea’s zijn vermoord, het land wordt gebrandschat en mensenrechten bestaan er niet. En de Tweede Kamer? Geen brulletje. Houdt zich ook nu Oost-Indisch doof. Daarom is er onlangs een Burgerinitiatief gestart. Om ook déze genocide op de Kameragenda te krijgen. Van de benodigde 40.000 handtekeningen zijn inmiddels ruim 35.000 binnen (westpapoea-petities.nl).

NSB

Tenslotte iets heel anders, maar er is een connectie tussen een en ander. Tachtig jaar geleden stampten NSB-oprichter Anton Mussert en zijn kameraden op veertien hectare bij Lunteren een gebouwencomplex uit de grond. Er resteert alleen nog een stukje muur. Dat is echter wel van bijzondere historische waarde. Mussert hield daar zijn opruiende Hagespraken, waar doorgaans zo’n 20.000 NSB’ers op afkwamen. Bij de Provinciale Statenverkiezingen in 1935 haalde hij 8 procent van de stemmen.

Het muurrestant staat op het punt gesloopt te worden. Dat zou voorkomen worden als het een monumentenstatus krijgt. Daar draait de gemeente Ede voor op; een meerderheid in de Tweede Kamer en het kabinet maken zich er niet sterk voor. Het overblijfsel behoort onmiskenbaar tot onze vaderlandse geschiedenis, maar het is geen glansnummer. Daar zit de kneep.

Behalve de blijde boodschap van het neoliberalisme is er in het politieke midden weinig meer te bekennen van ethiek. Het gat wordt opgevuld met Haagse liefde voor geschiedenis en tradities. Als daar tenminste mee gepronkt kan worden. Selectiviteit troef.

Hopelijk zet de Kamer het toch ook nog eens op een brullen om dat stukje muur te redden. Het zou, behalve het Rijksmuseum, dan ook een verplicht tripje kunnen worden voor scholieren. Zodat ze ook oog krijgen voor duistere kanten van mensheid en verleden. Daar word je wijzer van. ‘In het heden ligt het verleden, in het nu wat worden zal.’ (Bilderdijk).

Reageren? fabersyma@gmail.com