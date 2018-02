Het religieuze leven in kloosters herleeft

Lodewijk Born

Iedere week kerken die de deuren noodgedwongen sluiten, katholieke kloosters die verkocht worden. Wie daar naar kijkt, kan bijna niet geloven dat er ook iets ánders gaande is: het religieuze leven in Nederland beleeft een voorzichtige nieuwe lente. Leo Fijen, tv-maker en schrijver, heeft al heel wat gezien als het gaat om de ontwikkeling van het leven in de Nederlandse kloosters en religieuze ordes.

Vijftien jaar geleden schreef hij het boek Hoe word ik gelukkig, levenswijsheid uit de kloosters. ,,Aanleiding was hoe ik echt geraakt werd door de verhalen van de abten en abdissen.” Later kwam er een tv-serie van. Nu is hij weer oprecht verwonderd. ,,Overal zien we mensen die heel bewust kiezen voor het kloosterleven.”

Franciscanen kochten een klooster in Den Bosch omdat ze met jonge broeders geloven in de toekomst. De benedictijnen in Egmond-Binnen en Doetinchem moeten verbouwen om nieuwkomers goed te kunnen huisvesten. ,,Karmelietessen in Vogelenzang zien de vraag van ouderen naar verzorging en bieden zorg en appartementen aan. Tegelijk doet een jonge vrouw haar eeuwige professie. In het project van de augustinessen voor jonge mensen melden zich ook nieuwkomers in Hilversum.”

Volgens Fijen wordt er in Vlaanderen met verbazing naar de Nederlandse ontwikkelingen gekeken. ,,Ze zeggen: waarom gebeurt dit niet bij ons? Ik denk dat het komt omdat wij in Nederland al veel dieper door de secularisatiecrisis zijn gegaan.”

Flexibel

Samen met theoloog en monnik Thomas Quartier osb zijn nu voor het eerst de verhalen van 23 nieuwkomers in Kloostermensen vastgelegd. De ordes leggen uit wat ze gedaan hebben om meer flexibel te zijn en ruimte geven aan individualiteit binnen de vaste structuren van het gemeenschapsleven. De nieuwkomers vertellen waarom ze op verschillende plekken kozen voor het religieuze leven.

Volgens Quartier zorgt ‘de herontdekking van het klooster’ voor een positieve uitstraling. ,,Kloostermensen hebben een belangrijke rol in de samenleving. Ze bewonen de kloosters, bezielen de kerk en doordesemen de cultuur.”

Opvallend is volgens hem ook dat velen het gebed aan het herontdekken zijn – ook binnen de kloostermuren. Door de crisis waar de kloosterordes in zaten, sneeuwde ongewild die traditie van het bidden onder.

Positief signaal

Fijen ziet de huidige ontwikkelingen als positief signaal voor de toekomst. ,,Ik ben helemaal niet somber over de toekomst van de kerk. Het is een vreugde om te zien dat met enige regelmaat nieuwkomers zich melden en het is minstens zo mooi te zien dat deze novicen en postulanten te vinden zijn over de volle breedte van het religieuze leven’’.

Het is te vroeg om over een nieuwe lente te praten, maar ‘een groen twijgje’ is het wel, meent Fijen. Op 3 maart is in Heeswijk-Dinther (Abdij van Berne) en op 9 maart in Egmond-Binnen (Sint Adelbertabdij) een inspiratiemiddag waar over het boek en herleving van het religieuze leven wordt doorgepraat.