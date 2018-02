Discipelschap geeft christen identiteit waar instituten afbrokkelen

Recensie

Tjerk de Reus

De ‘navolging van Christus’ behoort tot het hart van de christelijke spiritualiteit, valt af te leiden uit het vuistdikke boek Geroepen tot navolging. Een heus handboek, waarin je veel kunt opzoeken.

Het is een beetje een gekke ervaring, dit grote rode boek met de titel Geroepen tot navolging op je bureau te hebben liggen. Op het omslag staat ‘Handboek christelijke spiritualiteit’, maar als je verder bladert blijkt dat de ondertitel anders luidt: ‘Christelijke spiritualiteit in verleden en heden als bron van inspiratie voor de toekomst’.

Navolging

Het gaat hier dus om datgene wat vanouds wordt aangeduid als de ‘imitatio Christi’, ofwel de navolging van Christus, vandaag de dag veelal aangeduid als ‘discipelschap’. En dit thema wordt hier beschouwd als het hart van de christelijke spiritualiteit. Om dit alles uit de doeken te doen heeft de auteur, Peter van Ool (1967), maar liefst negenhonderd bladzijden gebruikt. Als je daarin begint te grasduinen ontdek je al snel dat iets meer dan de helft van het boek gebruikt is voor eindnoten en enkele andere bijlagen. De hoofdstukken waarin de geschiedenis van de christelijke spiritualiteit aan de orde komt, tellen samen 430 pagina’s. Je zou zeggen, dat had toch anders gemoeten. Wie dit boek wil kopen, betaalt per slot van rekening de prijs. En wie gaat al die noten bekijken?

Verder is het een beetje verbazend dat dit grote boek het werk is van één persoon. Om een goede weergave te bieden van de christelijke spiritualiteit gedurende liefst twintig eeuwen christendom – moet je dan niet met een team werken? Met een groep specialisten, die elkaar aanvullen? Daar heeft Van Ool dus niet voor gekozen, hoewel hij zich heeft laten assisteren door H.N. Roskam, net als Van Ool een gepromoveerd theoloog.

Maar eerlijk is eerlijk, het boek maakt inhoudelijk een goede, gedegen indruk. Natuurlijk zullen kenners van deelgebieden kritiek hebben, maar dat houd je toch. De manier waarop Van Ool vele theologen, predikers, hervormers en nieuwlichters onder de aandacht brengt, is betrouwbaar en gaat terug op de studies die hij raadpleegde. Daarbij doet hij zijn lezers handreikingen als zij verder willen lezen over een specifiek thema of een bepaalde persoon. Het boek heeft wat dit betreft wel een beetje het karakter van een encyclopedie, maar dan wel een encyclopedie van het prettige soort: met een doorlopend verhaal, de tijd door. En Van Ool laat zijn lezers ook echt proeven aan de spiritualiteit die hij aan de orde stelt, door ruimhartig te citeren uit meditaties, gebedsteksten of preken.

Standaardwerk

Geroepen tot navolging is niet het eerste ‘handboek’ op het terrein van de spiritualiteit. Een gezaghebbend standaardwerk op dit terrein is het – eveneens bijna duizend pagina’s tellende – handboek Spiritualiteit – vormen, grondslagen, methoden (2000), van de hand van Kees Waaijman. Dit is een boek met een hoog academisch gehalte, diepgravend van inhoud, onmisbaar voor wetenschappers. In 2004 verscheen De bijbel spiritueel, ook een lijvig handboek, waarin nauwkeurig in beeld komt welke veelkleurige spiritualiteit zich voordoet in Oude en Nieuwe Testament. Een Bijbel-georiënteerd boek dus.

Het boek van Van Ool onderscheidt zich van deze twee boeken door de aandacht te vestigen op de geschiedenis van de christelijke spiritualiteit. Daarvan kom je ook van alles tegen bij Waaijman, maar van Van Ool krijg je ‘compleet’ een tableau voorgeschoteld van het jaar nul tot vandaag. Dat is zeer de moeite waard, niet alleen omdat je hier kennismaakt met een lange rij toegewijde gelovigen die steeds met eigen accenten hun discipelschap in praktijk brachten, maar ook omdat je mooi kunt zien hoe bepaalde opvattingen óver de navolging passen in een bepaalde theologie of in een specifieke maatschappelijke context. Zo wordt duidelijk hoe discipelschap als innerlijk geestelijk avontuur verbreed werd, in bijvoorbeeld de Latijns-Amerikaanse context: naar de maatschappelijk-sociale werkelijkheid.

Vraagstukken

Met andere woorden, navolging is niet alleen iets tussen God en mij, maar óók iets van mijn verhouding tot mijn naaste en tot de wereld. Dit betekent dat iets als het armoedevraagstuk een discipel van Jezus niet koud kan laten, evenals zorg voor milieu en tal van andere maatschappelijke vraagstukken.

Het is zonder meer boeiend om al die verschillen op het netvlies te krijgen, niet alleen om inspiratie op te doen, maar ook om besef te krijgen van de onderliggende theologische motieven.

Van Ool schrijft niet als een neutrale waarnemer, maar is heel betrokken bij zijn onderwerp. Hij vindt de navolging van Christus een kardinaal thema, dat kansen biedt voor vandaag. Hij wil het ‘vullen’ met een krachtige inhoud. Discipelschap verschaft een christen identiteit in een tijdperk waarin de instituten aan geloofwaardigheid inboeten. Om ‘wellness-spiritualiteit’ op afstand te houden, zoals hij optekent uit de mond van Anselm Grün, zal ook hedendaagse navolging Christus in het middelpunt moeten stellen.

Geroepen tot navolging. Handboek christelijke spiritualiteit. Peter van Ool. Uitgeverij Kok. 39,99 euro