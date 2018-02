Billy Graham: Zijn naam werd synoniem voor het woord evangelist

Lodewijk Born

Hij was misschien wel de bekendste evangelist ter wereld: Billy Graham. Op woensdag 20 februari overleed hij, op 99-jarige leeftijd. Volgens schattingen heeft hij in zijn leven aan meer dan 210 miljoen mensen in 185 landen en gebiedsdelen het evangelie verkondigd. Een veelvoud daarvan bereikte hij via radio, televisie, boeken en later internet. Graham was een van de eerste predikanten die ontdekte hoe je via een massamedium als de tv mensen over God kon vertellen.

De naam ‘Billy Graham’ werd feitelijk een synoniem voor evangelist. Ds. Jesse Jackson (76) noemde hem ,,de paus van de evangelische beweging”. Volgens de voormalige Amerikaanse president Jimmy Carter (93) heeft Graham ,,de levens van miljoenen mensen wereldwijd” veranderd. De huidige vicepresident Mike Pence omschreef hem als ,,een van de grootste Amerkanen van de eeuw”.

William Franklin Graham werd op 7 november 1918 geboren als zoon van een melkveehouder in Charlotte, in de Amerikaanse staat North Carolina. Op zijn zestiende kwam hij tot geloof; op zijn negentiende leidde hij al zijn eerste gemeente, in Chicago. Zijn crusades, de ene nog massaler dan de andere, brachten hem in alle uithoeken van de wereld. In 1948 woonde hij in Amsterdam de oprichting van de Wereldraad van Kerken bij. In 1954 deed hij Nederland aan tijdens zijn eerste Europese tournee. Hij preekte er voor een vol Olympisch Stadion en ook Wembley, in Londen, bleek te klein.

In 1983, 1986 en 2000 waren er in de Amsterdamse RAI congressen voor duizenden evangelisten. Die laatste keer, in 2000, liet zien hoe groot de impact van Graham was. Het werd naderhand de internationaalste zendingsbijeenkomst ooit genoemd. Ruim tienduizend mensen uit 190 landen woonden ‘Amsterdam 2000’ bij. Graham kon er toen zelf al niet meer bij zijn. Dergelijke manifestaties waren voor hem fysiek te inspannend geworden.

Inspirator

Billy Graham woonde in Montreat (North Carolina) en sinds zijn vrouw Ruth overleed, in 2007, had hij het zwaar. Hij beschouwde haar als zijn grootste inspirator. Zijn orthodoxe geloofsboodschap bleef in al die decennia gelijk. ,,Alleen diegene die Jezus als Heer aanvaardt, wordt gered.” En hij was zich er zeer bewust van: ,,Ik kan zelf niemand redden.” Hij vond wel dat het zijn taak was – en feitelijk van iedere christen – om te vertellen over ,,de hoop die we hebben dankzij Jezus’ dood aan het kruis voor onze zonden”.

Graham, die leed aan parkinson, wist dat hij naar het Vaderhuis zou gaan. De laatste jaren werd hij regelmatig in het ziekenhuis opgenomen. In zijn laatste openbare slotpreek, in 2005 in New York in, zei hij: ,,Alle goede werken die we doen, brengen ons geen stap dichter bij de hemel.”

Die hemel, noemde hij de plek waar God woont. ‘Het is Gods heilige woonplaats’, schreef hij in zijn boek Hoe is het thuis? uit 2012. ‘Van nature verlangen mensen naar hun thuis. De bovennatuurlijke gedaanteverwisseling die al Gods kinderen zullen ondergaan in zijn hemelse huis is veel mooier dan je je ooit kunt voorstellen.’