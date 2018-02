Verlies bij GKV: nu onder de 117.000 leden

Het ledenaantal van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) is onder de 117.000 gekomen. Op de peildatum van 30 september 2017 bedroeg het aantal belijdende leden 76.614 en doopleden 40.213. Daarmee staat het totaal op 116.827. Op 1 oktober 2016 waren dat er nog 118.357. Een afname dus van 1530 leden. Het verlies is ruim vijfhonderd leden méér dan in de periode oktober 2015-september 2016.

De regio Noord, waar onder meer de classes Drachten, Groningen, Grootegast en Leeuwarden onder vallen, telde op 30 september vorig jaar 29.862 leden, waarvan er bijna twintigduizend belijdend GKV-lid zijn.

Het Noorden neemt het grootste deel van de teruggang voor zijn rekening: 651 leden. Opvallend is dat landelijk gezien zich meer GKV-leden onttrokken aan de kerkgemeenschap: 2211 (in 2015/2016) tegen 2585 (2016/2017). Naar de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) stapten 315 kerkleden over. Omgekeerd traden er ook 224 PKN’ers toe tot het kerkverband van de gereformeerd-vrijgemaakten. Het totale aantal toegelaten steeg van 614 naar 667.

In 2003 had het kerkverband nog ruim tienduizend leden meer: 126.949. 2017 was een roerig jaar in de GKV, met name door het besluit over toelating van de vrouw tot de ambten van diaken, ouderling en predikant. In het jaaroverzicht schrijft Jan Kuiper dat het opvalt ‘dat er tot nu toe geen sprake is van een uittocht van verontrustte broeders en zusters. Er zijn wel wat meer leden die zich aangesloten hebben bij de kerken van wat in de volksmond de nieuwe vrijmaking heet, maar dat gaat om enkele tientallen.’

Ander beeld

Volgens Kuiper is dat nog geen reden om nu maar opgelucht adem te halen. ‘De peildatum voor de cijfers is 1 oktober, terwijl het besluit van de synode vlak voor de vakantie is genomen.’ De behandeling van het besluit door lokale kerkenraden moet veelal nog plaatsvinden. ‘De cijfers voor 2018 kunnen een ander beeld geven.’

Een opvallend iets vindt Kuiper ook dat er in 2017 het verschijnsel was van mensen die ‘bewust kerkloos worden, juist vanwege hun betrokkenheid bij het evangelie’. Oprechte gelovigen die teleurgesteld zijn in de gevestigde kerk. ‘Zij konden zich daar niet in kwijt in hun eigenheid.’