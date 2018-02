Shell-boss blokkeert bananenmonarchie

Contrapunt

Sytze Faber

Onze parlementaire democratie lijdt aan verval van krachten. Dat werd duidelijk bij de vertoning op het Binnenhof van afgelopen week. De oppositiepartijen laat ik voor wat ze zijn. Ze konden in open doel schieten. Appeltje-eitje.

Hoofdrolspeler Halbe Zijlstra bleek losgezongen te zijn van de werkelijkheid. Leefde in een cocon. In 2014 werd de MH17 neergehaald. Terecht zei premier Rutte, dat het voor Nederland een erezaak is de onderste steen boven te krijgen. Dat is lastig. Rusland gooit de kont tegen de krib. In 2016 bestond Zijlstra het van de daken te roepen dat hij tien jaar daarvoor, als metgezel van toenmalig Shell-baas Van der Veer, aanwezig was geweest in de datsja van Poetin, die daar een ontmoeting had met een aantal mondiale energietycoons. Poetin zou toen dreigende taal geuit hebben onder andere richting de Baltische NAVO-staten. Een tikkende tijdbom, volgens Zijlstra.

Van der Veer wist dat Zijlstra over zijn aanwezigheid in de datsja loog, de Russen uiteraard ook. Hij was dus zo chantabel als de pest. Toch stond Zijlstra te trappelen om minister van Buitenlandse Zaken te worden, waardoor hij ook verantwoordelijk zou worden voor het MH17-dossier. Stekeblind voor zijn eigen hachelijke positie en schaamteloos à la Trump.

Zijlstra is al de zesde VVD’er die bij Rutte van de kabinetswagen waait. Dat is niet normaal. Is er bij Rutte soms een steekje los met zijn mensenkennis en/of zijn affectie? Het is ook vreemd dat hij zegt zich niet te kunnen herinneren hoe lang hij al op de hoogte was van Zijlstra’s leugen. Maar ook al was dit – naar zeggen van Zijlstra – maar veertien dagen, waarom is hij toen niet onmiddellijk in actie gekomen om te voorkomen dat er een uitslaande brand ontstond? Vragen te over. De coalitie had echter niet de behoefte er ook maar eentje te stellen.

Slavenzielen

In 1978, een generatie geleden, werden de politieke middenpartijen geleid door Lubbers, Den Uyl, Wiegel en Terlouw. Nu zijn dat Rutte, Buma, Pechtold (en Segers als hulpsheriff). Wie een niveauverschil meent te zien, zal ik niets tegenwerpen. Veel belangrijker is echter of er nog wel gesproken kan worden van een politiek centrum. Niet alleen omdat het eertijds oppermachtige CDA van de vijftig Kamerzetels er dertig kwijtraakte. Het CDA heeft, evenals de VVD trouwens, ook sterk aan ideologische kracht ingeboet.

Onder Balkenende schoof het CDA in sociaaleconomisch opzicht op naar de VVD, het leek zelfs wel eens een VVD-light te zijn. Onder Buma is het CDA wat betreft migratie en integratie erg gevoelig geworden voor de sirenenzang van populistisch rechts. Daarnaast zijn de pro-Europa-opvattingen van Lubbers c.s. verstikt in een moeras van euroscepsis. Het politieke centrum heeft anno 2018 niet meer een eigen, aansprekend ideologisch verhaal. Daardoor wordt de toon nu vooral gezet door (ultra)rechtse flankpartijen.

Er is in het midden ook geen zelfvertrouwen meer. Onderdanigheid naar Rutte toe, en ook naar Zijlstra. Tot op het laatste moment stonden Buma, Pechtold en Segers klaar om Zijlstra te omhullen met de mantel der liefde. Politieke slavenzielen. Dat vond Van der Veer kennelijk ook. Op de avond voor het Kamerdebat verklaarde hij dat Zijlstra niet alleen nooit in Poetins datsja was geweest, maar dat de strekking van zijn geopolitieke betoog over de Baltische landen, waar Buma, Pechtold en Segers zich aan vastklampten, ook apekool was. Toen was het gedaan met de koopman.

Niet de Tweede Kamer, maar Van der Veer verhoedde dat we de weg insloegen naar een bananenmonarchie. Je zou warempel bijna vrede krijgen met die door Shell (en Unilever) afgedwongen verlaging van de dividendbelasting met liefst 1,4 miljard euro.

