Premier wordt pas echt populair als hij weg is

De Haagse week

Henk van der Laan

In een week waarin de ene dag in het teken stond van de gêne over een stomme leugen van een ervaren politicus en de volgende dag in het teken van de bewondering voor een overleden staatsman, dringt zich de vraag op of je vergelijkingen kan trekken.

Als eerste: Halbe Zijlstra is niet de eerste die om een stommiteit onhoudbaar was in zijn positie. Ook de deze week overleden oud-premier Ruud Lubbers kende in zijn eerste kabinet zo’n geval. Al na enkele dagen na de beëdiging in 1982 moest de VVD-staatssecretaris van Defensie, de NOS-journalist Charl Schwietert, aftreden. Reden: hij had onterecht geclaimd een universitaire opleiding te hebben afgerond.

De buitenwacht kent nu na acht jaar de methode-Rutte wel en speculeert openlijk over zijn vertrek. Zijn amicale houding is niet meer verfrissend, maar begint te irriteren. Zijn fouten, zoals zijn weinig gelukkige hand in het kiezen van VVD-bestuurders, blijven langer hangen dan zijn successen.

Staatsman

Daarom is het zo aardig om te zien hoe Ruud Lubbers deze week, maar eigenlijk al de afgelopen jaren, werd bejubeld als een echte staatsman. Dat was in de jaren dat hij premier was wel anders. Zijn eerste twee kabinetten met de VVD haalden de bezem door de Nederlandse overheid. Veel bewindslieden kwamen uit de private sector en wilden als managers het land besturen als ware het een bedrijf. En in deze BV Nederland was er geen ruimte voor budgetoverschrijdingen en een uitdijende verzorgingsstaat. Dat bewindspersonen uit het bedrijfsleven extra gevoelig zijn voor affaires vanwege hun connecties en nevenfunctie, ondervond het kabinet-Lubbers meermaals.

De protesten liepen hoog op, er waren continu stakingen. Zo was er de actie van brandweerlieden die vanwege een korting op hun salaris het Binnenhof vol met blusschuim spoten. Nu, achteraf, wordt Lubbers om zijn no-nonsensebeleid geëerd. Eindelijk werd de economische crisis gekeerd, eindelijk de begrotingsgaten gedicht.

Hetzelfde geldt voor de kruisrakettenkwestie. Nu weten we hoe briljant zijn oplossing was om de plaatsing van de Amerikaanse kruisraketten toe te laten op een dusdanig ver verwijderd tijdstip, dat in de tussentijd de plaatsing niet nodig zou blijken te zijn. Maar dat wisten de duizenden demonstranten die Lubbers uitfloten en de rug toekeerden niet. Lubbers wel, maar die zei dat niet. Want internationale successen haal je in stilte, niet met een grote mond – dat is iets wat Zijlstra was vergeten.

Geheugen

Lubbers wist ondanks alle protesten en slechte publiciteit wel een aantal grote verkiezingsuitslagen neer te zetten. Net zoals Rutte overigens, of Jan Peter Balkenende. Het aantal mensen met een grote mond is meestal toch kleiner dan het aantal kiezers dat wel tevreden is.

Alle affaires en schandalen (bijvoorbeeld de RSV-enquête en de paspoortenaffaire) uit de jaren tachtig zijn nu weggestopt in het geheugen en slechts ideaal materiaal voor Andere tijden. Zo werkt het geheugen: de vervelende dingen vervagen, het positieve blijft hangen. Maar ook: op een afstandje zie je het geheel beter.

Waardering van een premier komt met de jaren. Dat gold voor Ruud Lubbers, Piet de Jong en wellicht ook ooit voor Mark Rutte.