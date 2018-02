Gevestigd en niet gezond

Tamarah Benima

Als er weer eens een nieuwe partij op het toneel verschijnt, klinkt meteen de waarschuwing: ,,Pas op, wie staat er wel niet op hun lijst? Zijn die mensen wel goed nageplozen op misstappen en mis-meningen in het heden en verleden? Pas op.” Maar zo langzamerhand blijkt dat de gevestigde partijen er ook maar een slag naar slaan.

De PvdA had, na al die jaren, kennelijk nog niet door wie ze met Marleen Barth sinds 1998 in huis hadden. Of misschien wisten ze het, maar konden ze deze ‘rode barones’ geen mores bijbrengen. Bij D66 functioneerde Jan Hoekema al sinds 1994 als politicus. Tijd genoeg om te onderzoeken of de kwalificatie van het echtpaar Barth-Hoekema door partijleider Ben Paulides van de Democratische Liberalen Wassenaar (te vinden op internet) hout snijdt. Oudgediende Alexander Pechtold: sinds 1994 onder de vleugels van de partij. Wat heet, de kop van de partij-vogel zelf. Niet te beroerd om een woning te accepteren als gift en dat af te doen als een privé-aangelegenheid.

En dan de VVD. Partij-rinoceros Opstelten moest opstappen. Vanaf 1972 behoorde hij tot het meubilair. Jeanine Hennis, Ard van der Steur , Frans Weekers, Anouchka van Miltenburg: ook weg. Ik vergeet Fred Teeven. Moest de laan uit, maar voor hem heb ik sympathie. Hij brengt zijn tijd gedeeltelijk door als buschauffeur. Zo mag ik het contact met ‘het volk’ graag hersteld zien. Bij de PvdA zijn, afgezien van de affaire-Barth, meer inschattingsfouten gemaakt. De pijnlijkste: Tunahan Kuzu en Selçuk Özturk. Ze werden uit de partij gegooid en vormen sindsdien een echte bedreiging voor de PvdA. En dan nu Halbe Zijlstra. Een regelrechte fabulant: iemand die ter meerdere eer en glorie van zichzelf een verhaal verzint waardoor hij groter en belangrijker wordt. Op de golven van de fantasie naar de toppositie van alfa-aap, zal ik maar zeggen.

Nee, kiezer, pas vooral op met die nieuwe partijtjes. Daar deugen zo veel mensen niet van, die moeten collectief worden gedemoniseerd. Helaas, hoe gevestigd partijen ook zijn, het is geen garantie voor integriteit of geestelijke gezondheid.