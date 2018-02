Denken over identiteit als culturele splijtzwam in de samenleving

Pieter Anko de Vries

Het culturele ravijn dat de samenleving splijt, wordt vooral zichtbaar als we het hebben over onze ‘identiteit’. Bestaat die echt of is het juist beter haar weg te relativeren?

Je ziet het al in het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek. Daar lijkt het gebruik van het Engels steeds meer de norm te worden. Hierop is terecht een storm van kritiek losgebarsten de afgelopen maanden. Want we vergeten dat door de verengelsing de kloof tussen maatschappij en wetenschap – in ieder geval waar het gaat om taal en cultuur – steeds groter wordt.

Taal hoort meer te zijn dan een instrument waarmee je informatie uitwisselt. Taal vormt mede de identiteit van een samenleving. Wie werkelijk met een gemeenschap in gesprek wil treden moet ook haar taal, en hier dus Nederlands, willen spreken, schrijven de VU-hoogleraren Ad Verbrugge en Garbiël van den Brink in de inleiding van de onlangs verschenen bundel Waartoe is Nederland op aarde? In het boek verkennen verschillende auteurs de vraag of er zoiets is als een Nederlandse identiteit en zo ja, hoe die er dan uitziet.

En ja, er bestaat zoiets als de Nederlandse identiteit. Hebben partijen als de PVV van Geert Wilders en FvD van Thierry Baudet als grootste troubadours op de identiteitstrommel dan toch gelijk? Zitten de cultuurrelativisten aan de andere kant van het ravijn in de samenleving fout?

Relativisme

Ja, zegt redacteur Van den Brink. En hij is stellig is zijn oordeel. Het moet afgelopen zijn met de vrijblijvendheid. ,,Er is al geruime tijd culturele strijd in ons land. Te lang hebben we gezegd: iedereen mag zelf bepalen hoe hij zich gedraagt. Dat is een oneerlijk verhaal waar we noch de nieuwkomers, noch onszelf een dienst mee bewijzen. Als je homo-onvriendelijke opvattingen hebt of het normaal vindt te sissen naar vrouwen op straat, sta je op gespannen voet met de cultuur die hier is ontstaan. We moeten af van het cultureel relativisme. Het is meedoen of niet”, zegt hij in een interview.

Hoe onze identiteit eruitziet? Van den Brink gebruikt de polder als metafoor. Het lijkt een cliché, maar het gebruik van water en de bescherming daartegen is een constante in onze geschiedenis. Het water is onze vriend: het biedt welvaart (handelsmogelijkheden, maar ook mondialisering met zijn negatieve kanten) en vrijheid om er op uit te kunnen. Het levert ook gevaar (overstromingen), waardoor er constant overleg nodig is over de veiligheid. Zulks overleg vraagt gelijkwaardigheid. De keerzijde van veiligheid is dat we te vast zitten aan regels. Verder is eerlijkheid een identiteitsbegrip. Je moet in de polder op elkaar aan kunnen en kunnen zeggen wat je denkt. Ten slotte hoort ook zorgzaamheid erbij. De polder vergt dat we dat we onszelf moeten redden en daarom goed voor elkaar moeten zorgen. Dit heeft echter steeds het gevaar in zich dat vreemden worden buitengesloten.

Al deze aspecten vormen samen onze identiteit. Ieder tijdperk legt de nadruk op een of meer van deze aspecten. Steeds is er de zoektocht naar evenwicht. Altijd is er spanning. En het lukt alleen evenwicht te vinden als iedereen, ook de nieuwkomers, de waarden (h)erkent.