Hoe Nederland wordt verdeeld langs harde culturele scheidslijnen

Pieter Anko de Vries

Er loopt een culturele scheidslijn door de samenleving. Waarom moeten koloniale verwijzingen en Zwarte Piet verdwijnen en waarom worden anderen zo boos op activisten die dit willen?

In de discussie over de politiek correcte golf die ons land overspoelt laat de Nederlandse cultuur-filosoof Sid Lukkassen een verrassend fris standpunt horen. Hij valt moeiteloos te vergelijken met de Canadese psycholoog en filosoof Jordan Peterson over wie onlangs in deze krant werd geschreven, Hoewel de analyses van Peterson nogal wat dieper steken, behandelen hij en Lukkassen hetzelfde onderwerp.

Ze trekken ten strijde, toegejuicht door een grote groep jonge witte mannen, tegen het cultuurrelativisme. Volgens Lukkassen leven we, in een nihilistisch tijdperk omdat simplistisch postmodernisme, waarden- en cultuurrelativisme zeer diep in het denken en met name ook het officiële beleid zijn doorgedrongen. Als volgens Lukkassen een cultuur werkelijk gelooft in de relativiteit van haar waarden ,,dan heft deze cultuur zichzelf op”.

Er lijkt een epidemie gaande van politiek correct denken. Aan alle kanten proberen groeperingen de samenleving (social justice warriors) op te dringen wat wel en niet correct denken is. Bijvoorbeeld als het gaat om Zwarte Piet, genderneutraliteit of om het slavernijverleden of als het gaat om de vraag wat wel of niet seksistisch is. En het opmerkelijke is dat veel instanties meegaan met de trend. Musea dreigen bijvoorbeeld schilderijen weg te halen omdat er een blote vrouwenborst op valt te zien. Gemeenten delibereren over de vraag of straten met tegenwoordig onwelgevallige namen moeten worden hernoemd. Besturen en directies mogen niet meer uit merendeels witte mannen bestaan.

Ageert

Lukkassen, die onder meer filosofie van de geschiedenis aan de Radbouwd Universiteit Nijmegen doceerde en promoveerde in de politieke wijsbegeerte, ageert ook tegen het gebrek aan kritiek dat media hebben op zichzelf. Zelf publiceert hij op diverse (rechtse) media zoals ThePostOnline en Elsevier. Ook treedt hij wel op in tv-programma’s als Buitenhof.

Zijn eerder verschenen bundel essays Levenslust en doodsdrift valt ook te lezen als een kritiek op religieus fudamentalisme. Hij stelt dat de huidige cultuurmarxistische trend zijn wortels heeft in het protestantisme. Omdat protestanten niet kunnen biechten dragen zij hun schuldgevoel hun hele leven bij zich. Dit wordt vervolgens gepoliticeerd: er ontstaat gevoeligheid voor slachtofferschap. Emotie komt boven rationaliteit te staan. ‘Zowel de social justice warrior als de cultuurmarxist wil publiekelijk bewijzen hoezeer hij of zij deugt: hier komt dan ook het woord Gutmensch vandaan.’ Eigenlijk vragen ze de gemeenschap om zondevergeving. Als voorbeeld van zijn stelling noemt hij Erik van Muiswinkel. Lukkassen verwijt hem: ‘vroeger speelde hij Zwarte Piet en verdiende daarmee veel geld; vandaag zoekt hij boetedoening en vergiffenis als anti-Zwarte Piet-activist’.

Nogal een boude mening, maar wel een uitspraak die de tweespalt op cultureel gebied in onze samenleving goed weergeeft.