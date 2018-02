Hoe kan het dat er in Maleisië zomaar christelijke pastors verdwijnen?

Achtergrond

Martin Janssen

Maleisië laat zich er graag op voorstaan dat het een moderne en multi-etnische samenleving is waarin ook de verschillende religies probleemloos samenleven. Maar is dat wel zo?

De soms futuristisch aandoende architectuur van de hoofdstad Kuala Lumpur is iets dat wereldwijd bekend staat. Er wordt vaak met bewondering naar gekeken. Achter deze façade bestaat echter ook een andere werkelijkheid.

De demografische samenstelling van Maleisië is ongemakkelijk en Maleisische burgers worden in twee categorieën ingedeeld waarbij etniciteit en religie elkaar overlappen, wat spanningsvelden oplevert. Zo’n 60 procent van de bevolking wordt als Bumiputera aangeduid wat ‘zoon van de grond’ betekent. Volgens de Maleisische grondwet zijn zij per definitie moslim. De andere 40 procent vormt de tweede categorie en bestaat vooral uit niet-moslims.

Volgens een officiële volkstelling uit 2010 zou 9,2 procent van de bevolking christen zijn. Achter deze statistieken schuilt echter de realiteit dat opeenvolgende Maleisische regeringen een beleid hebben gevoerd dat de Bumiputera bevoordeelt en bevoorrecht.

Controverse

Maleisië werd vorig jaar opgeschrikt door de brutale ontvoering op klaarlichte dag van de christelijke pastor Raymond Koh. Uit videomateriaal bleek dat deze kidnapping, waarbij zeven auto’s en drie motoren betrokken waren, zorgvuldig gepland was. Het merkwaardige was echter dat de ontvoerders in de daaropvolgende maanden geen losgeld eisten. Dit wekte bij de familie van de pastor het vermoeden dat er andere motieven in het spel waren.

Sinds 2011 was pastor Koh het middelpunt geweest van een controverse.

Tien jaar geleden had hij de vereniging Harapan Komuniti opgericht die ervan beschuldigd werd onder moslims te evangeliseren.

Bekeren

Het politieonderzoek naar de verdwijning van pastor Koh leverde niets wezenlijks op maar de inspecteur- generaal van de Maleisische politie zei in dit verband iets opmerkelijks.

Hij stelde dat ,,de politie niet alleen de ontvoering van de pastor diende te onderzoeken maar ook rapporten dat deze pastor moslims bekeerde”. Op dit laatste staat in Maleisië de doodstraf.

Enkele weken geleden vond er plotseling een verrassende ontwikkeling plaats. De politie liet weten dat een verdachte was gearresteerd, wat betekende dat het onderzoek naar de verdwijning van pastor Koh gesloten kon worden. Ondanks het feit dat er van de pastor taal noch teken werd vernomen. De Maleisische organisatie Citizens Action Group on Enforced Disappearances (CAGED) noemde deze handelswijze van de politie ‘schokkend en onlogisch’.

Wederrechterlijke detentie

Deze vereniging volgt trouwens ook de verdwijning van een andere pastor. Op 6 maart vorig jaar werden pastor Joshua Hilmy – die een bekeerling uit de islam was – en diens echtgenote zeer waarschijnlijk eveneens ontvoerd. Ook deze zaak werd nooit opgelost. Dr. Hermen Shastri, voorzitter van de Raad van Kerken in Maleisië, zei in een commentaar dat er onder christenen in Maleisië een ‘cultuur van angst’ was ontstaan. De eerder genoemde CAGED sluit niet uit dat de verdwenen pastors wellicht in een vorm van ‘wederrechtelijke detentie’ worden gehouden, wat zou impliceren dat de staat hier op een of ander wijze bij betrokken zou zijn.

Dit lijkt vergezocht maar in 2011 deed een reportage van het Amerikaanse CBN veel stof opwaaien. Het bleek dat er in Maleisië centra bestonden die wel raad wisten met moslims die zich tot het christendom hadden bekeerd. Hun detentie kon afhankelijk, van de rechter die de zaak behandelde, oplopen tot 36 maanden.

Volgens getuigenissen werden ze in deze centra ‘gedwongen om dagelijks islamitische gebeden op te zeggen en de Koran te reciteren’.

Maleisië staat nu aan de vooravond van nieuwe parlementaire verkiezingen en emeritus hoogleraar Clive Kessler, die verbonden is aan UNSW in Sydney, wees er onlangs in een artikel op dat er in Maleisië momenteel demografische verschuivingen plaatsvinden. Veel jongeren uit de middenklasse van etnische minderheden verlaten Maleisië omdat ze ‘ontmoedigd zijn door de wijze waarop islamisten het openbare leven domineren’. De ontvoering van pastor Koh, wiens onderzoek door de politie werd gesloten zonder dat er iets over het lot van de pastor bekend is, versterkt deze gevoelens van ontmoediging.