Het mystieke streven naar ‘zelfloosheid’ vraagt eigenlijk een krachtig zelf

Tjerk de Reus

Mystiek is een geliefde tak van het christendom, zeker ook vandaag. Mensen kiezen soms liever voor verstilling en voor het loslaten van stellige zekerheden, en uiteindelijk voor het loslaten van het ‘zelf’.

Het klinkt meteen een beetje vaag: loslaten van het ‘zelf’. Tenminste, als je niet bekend bent met de wegen der mystiek in twintig eeuwen christendom. Want het loslaten van het ‘zelf’ en de keuze voor ‘zelfloosheid’ om op die manier God nabij te komen, kom je tegen in mystieke geschriften uit de eerste eeuwen van onze jaartelling, maar ook van christelijke schrijvers uit de twintigste eeuw.

Dun spoortje

Mystiek heeft er in het christendom altijd bij gehoord. Je zou de mystiek kunnen omschrijven als een dun spoortje vlak naast de officiële kerkelijke lijn van geloof en dogma. Maar hoe dun ook, dat spoortje had altijd wel invloed.

Daarom keken kerkelijke autoriteiten vaak argwanend naar de mystiek en haar beoefenaars. Waren dergelijke lieden – bijvoorbeeld Ruusbroec, Hadewijch of Meister Eckhart – niet bezig zich los te maken van het kerkelijke gezag?

Lieten ze de welomschreven kerkelijke geloofsleer niet los, met hun eigenzinnige benadering van God?

Het is waarschijnlijk vooral dit laatste aspect dat de mystiek zo kansrijk maakt voor vandaag. In een tijd van secularisatie voelen veel mensen zich niet prettig in de kerk, omdat ze moeilijk de eenduidige traditionele ‘waarheden’ kunnen beamen. Je op God richten, zou dat ook kunnen buiten dergelijke ‘waarheden’ om? De mystiek lijkt hierop een positief antwoord te geven.

Innerlijke huishouding

Toch is mystiek geen simpel kunstje, in de sfeer van ‘aan geloof doen zonder te hoeven geloven’. Dat blijkt wel uit het boek dat Marc De Kesel wijdt aan de mystiek. Het heet Zelfloos en zoomt in op ‘de mystieke afgrond van het moderne Ik’. Dat klinkt al niet erg ontspannen. De Kesel maakt duidelijk dat het voor mystici een enorme worsteling was om hun innerlijke huishouding, hun zelf dus, echt leeg te maken voor God. Want precies dát was hun streven. Om die goddelijke Ander te ontmoeten moest het al-te-menselijke opzij gezet worden. Dan gaat het om beelden van God die voortkomen uit ons beperkte voorstellingsvermogen.

Maar er was ook nog iets heel anders aan de hand met Franse mystici uit de zeventiende eeuw. Zij dachten na over de vraag hoe het nu zit met de liefde van God en de volmaaktheid daarvan. Kan onze liefde daar iets aan toevoegen? Kan God wel iets beginnen met onze onvolmaakte liefde, als Hijzelf immers volmaakt is? Een belangrijke kwestie is dan de zelfloosheid.

De mens zou zich zozeer moeten richten op de volmaakte liefde van God, dat als gevolg daarvan zijn eigen ik of zijn zelf helemaal verdwijnt of niet meer ter zake doet.

Concentratie

Wat De Kesel hierover vertelt in zijn boek, laat zien hoe diepgaand en complex de wegen der mystiek kunnen zijn. Het vraagt behoorlijke concentratie van de lezer om deze kwesties te kunnen meemaken.

Maar als je dat weet op te brengen, krijg je zicht op de ‘draai’ die De Kesel waarneemt in de mystiek: als je jezelf echt in een staat van zelfloosheid weet te brengen, dan móét je wel een ijzersterk zelf hebben.

Geen slappe, krachteloze ik dus, maar juist een sterk ik. Dat is, zegt De Kesel, de paradox van de mystiek.

Streven naar volstrekte zelfloosheid vraagt eigenlijk een krachtig zelf.

In het licht van het verleden

De Kesel is geen historicus, hoewel zijn boek een sterk historische sfeer ademt. Het gaat hem echter om het heden, maar dan wel in het licht van het verleden. Als hij schrijft over de mystiek, doet hij dat met het oog op de ontluikende moderniteit: de nieuwe geest die opstak in de cultuur van West-Europa. We hebben het dan over de periode rond het jaar 1600. Deze nieuwe sfeer in de cultuur leidde tot twijfel aan de geijkte geloofswaarheden, en dat maakte de verhouding tot God anders. Het was niet meer vanzelfsprekend dat God de ‘grond’ van alles was. De mens kwam centraler te staan.

En in die tijd leven we nog altijd, hoewel de cultuur van West-Europa natuurlijk door allerlei latere fases heen is gegaan. Hoe dat ook zij, door de centrale plek die de mens ging innemen, kwam er een enorme nadruk op ons zelf te liggen, noteert De Kesel: wíj zijn de oplossing voor de wereldproblemen, wíj zijn het centrum van alles. Dat is nogal problematisch, vindt De Kesel, daar lopen we mee vast.

Ontsnappingsroute

Volgens zijn waarneming fungeert de mystiek voor hedendaagse mensen als een soort ontsnappingsroute: van een dik zelf naar de zelfloosheid. Maar of dat zomaar kan, valt te betwijfelen, wordt in dit boek duidelijk. Want zoals gezegd, wie met een grote krachtsinspanning zichzelf richting de zelfloosheid weet te duwen, moet wel een ijzersterk ego hebben.

Het boek van De Kesel bevat zeven diepgravende beschouwingen over mystiek, in verhouding tot de moderne levenservaring. Maar hoe abstract soms ook, hij knoopt aan bij tastbare en concrete gegevens, zoals Silence (de verfilming van de roman Stilte van Shusaku Endo), het schrikbewind van Robespierre tijdens de Franse Revolutie en de jonge predikant K.H. Miskotte, die in 1924 zijn zielenworstelingen opschrijft in het kerkelijke weekblad.

Avontuurlijk, diepgaand en uitdagend dus, dit nieuwe boek van Marc De Kesel.

N.a.v. Zelfloos – De mystieke afgrond van het moderne Ik. Marc De Kesel. Uitgeverij Kok, 18,99 euro.