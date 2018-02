Dictatoriaal politiek beleid

Tamarah Benima

U moet zijn bij www.donorregister.nl als u geen orgaandonor (meer) wilt zijn. Dan weet u dat vast. Er zijn goede redenen om geen donor te zijn. Voor mij gaf jaren geleden een interview met chirurgen en verpleegkundigen die donororganen ‘oogsten’ (zo heet dat) de doorslag. Je mag ervan uitgaan dat ze achter hun werk stonden en de regels zorgvuldig toepasten. Toch wilde geen van allen donor worden. Maar het afstaan van organen na de dood is toch een daad van compassie? Zeker. Maar de paradox is dat het tekort aan donororganen de ontwikkeling van donorweefsels en donororganen in het laboratorium heeft gestimuleerd. Dáárvan moet de oplossing komen, niet van het schenden van lichamen van gestorvenen die daarvoor geen actieve toestemming hebben gegeven.

Maar die actieve toestemming hadden ze toch kunnen geven? Dat is de vraag. Er zijn in ons land iets minder dan 13,5 miljoen volwassenen ouder dan achttien jaar. Van hen zijn er zo’n 270.000 dement en zo’n 132.000 schizofreen. Dan zijn er nog zo’n 3100 ernstig depressieve mensen ouder dan 80 jaar. Verder hebben we in dit land minimaal 300.000 zwakbegaafden (mensen met een IQ van minder dan 70). Oftewel 705.000 volwassenen die geen mogelijkheid of interesse hebben om goed te doordenken wat ze willen en vervolgens een formulier van de afdeling Donorregistratie van het Ministerie van Volksgezondheid in te vullen, laat staan hun DigiD daarvoor te gebruiken. Dus die alleen al zullen niet actief toestemming geven of weigeren.

Die 705.000 dementen, schizofrenen, depressieve hoogbejaarden of zwakbegaafden vormen zo’n 5 procent van de volwassenen. Volgens onderzoek is 51 procent van de Nederlanders vóór automatisch donorschap, zoals D66 en zijn medestanders willen, en 49 procent tegen. Een verschil van 2 procent. Misschien willen die 705.000 best donor zijn, alleen je weet het niet. Mag de staat dan beslissen dat hun dode lichaam geschonden mag worden omdat het automatisch tot ‘oogstgebied’ is verklaard door het parlement? Nee. Dit is dictatuur.