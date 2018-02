De rechtsstaat wordt wees

Contrapunt

Sytze Faber

Ook gij, Gert-Jan? De ChristenUnie was voor mij het groene hout – ik schreef er een paar keer lovend over – vergeleken met de vaak povere, ruggengraatloze verdediging van onze rechtsstaat door andere politici.

Tot afgelopen woensdag. Toen verscheen een groot interview met Segers. Hij vindt dat antisemitisme onze rechtsstaat ondermijnt. Daarom bepleit hij een wetswijziging, die antisemitisch geweld en het dreigen daarmee zwaarder zal bestraffen.

Wat Nederland betreft, is de enige feitelijke onderbouwing een voorval van begin december. Toen sloeg een buitenlander de ruiten in van een (leeg) Amsterdams Joods restaurant en nam de Israëlische vlag mee. Het Openbaar Ministerie en de politie concludeerden dat er ‘slechts’ sprake was van vernieling en diefstal. Een antisemitisch motief – ik kreeg de indruk: tot veler teleurstelling – was niet aan de orde. De zaak liep af met een sisser.

Van de wal in de sloot

Hoe is het mogelijk dat een politiek leider op basis van zo’n akkefietje de wet wil veranderen ten behoeve van een etnische bevolkingsgroep? Rabbijn Lody B. van de Kamp maakte er de dag erna korte metten mee in een artikel in het Friesch Dagblad. Hij schrijft dat er weliswaar af en toe antisemitische uitspattingen zijn, maar die hebben volgens hem geen draagvlak in de Nederlandse samenleving. Bovendien zijn justitie en politie paraat. ,,Het pleidooi van Gert-Jan Segers is niet gebaseerd op feiten, maar op emoties. Het helpt niet bij het debat over dit onderwerp en versterkt juist de overbodige angstgevoelens.”

Het voorstel van Segers helpt ons, zo voeg ik eraan toe, zelfs van de wal in de sloot. Agressie tegen één minderheid zwaarder straffen dan agressie tegen andere minderheden is niet te rijmen met de twee kroonjuwelen van onze rechtsstaat: bij gelijke gevallen een gelijke behandeling en gelijke kansen voor iedereen.

Rafels

De rechtsstaat zit onmiskenbaar in zwaar weer. De ChristenUnie constateerde dat vorig jaar als vrijwel enige partij. Grapperhaus schreef, voor hij minister werd, over lelijke ‘rafels’.

Voorbeelden bij de vleet. Uitzendbureaus discrimineren schaamteloos niet-witte Nederlanders bij het vinden van een baan. De sociale rechtshulp is uitgekleed. 40 procent van de Nederlanders met lagere inkomens kunnen zich geen gang naar de rechter meer veroorloven. Het kinderpardon is een stille dood gestorven. De ons land uit gebonjourde kinderen hebben geen toekomst. De honderd Nederlandse ‘kalifaatkinderen’ worden aan hun lot overgelaten. Kinderen van NSB-ouders hielden een spiegel voor: ‘Doe hen niet aan wat ons is aangedaan: kinderen de zonden van foute ouders aanrekenen.’ Het was roepen in de woestijn.

Er is het gesol met kwetsbare medeburgers als gevolg van maatregelen waarover niet goed is nagedacht. De duizenden jonggehandicapten die dolende raken door het wegbezuinigen van de sociale werkplaatsen. Driehonderdduizend alleenstaande, behoeftige ouderen die, zonder medische noodzaak, in ziekenhuisbedden belanden omdat de verzorgingshuizen zijn opgedoekt. De privatisering van de inburgering van nieuwkomers liep uit op een fiasco. De klimaatlasten worden onevenredig zwaar verhaald op burgers met de laagste inkomens. De Tesla Roadster die, inclusief mannequinpop, door internetmiljardair Elon Musk het heelal werd ingeschoten voor het draaien van een eeuwig durende baan om de zon is gebouwd in een fabriek, waarin vrijwel alleen robots ‘werken’. Teken des tijds. Het steeds verder afnemen van de economische waarde van niet hoog geschoolde mensen is niet te stuiten. Dat bedreigt de fundamenten van democratie en rechtsstaat pas echt. Wat te doen? Toch maar een basisinkomen? Afschaffing van de strafbaarheid van majesteitsschennis heeft meer prioriteit.

Het overeind houden van de al vrijwel verweesde sociale rechtsstaat, zit dat er nog wel in?

Reageren? fabersyma@gmail.com