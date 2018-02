Bestrijding van antisemitisme doe je niet door nog meer angst te zaaien

Opinie

Lody van de Kamp

Fractievoorzitter Gert-Jan Segers (ChristenUnie) pleitte gisteren voor zwaardere straffen op antisemitisch geweld. De Duitse Bondsdag besloot onlangs een speciale vertegenwoordiger aan te stellen om Jodenhaat te bestrijden. Maar is dat een goede ontwikkeling?

Dat de Bondsdag dit besluit genomen heeft, lijkt op zichzelf een goede zaak.

Daar waar antisemitisme of andere vormen van haat aanwezig zijn moeten die worden bestreden.

Maatregelen

Duitsland gaat dit dus doen met een speciale vertegenwoordiger van de federale overheid die de ontwikkelingen op dat gebied gaat volgen – en de nodige maatregelen neemt om Jodenhaat te bestrijden.

Wel komt bij mij ook de vraag naar voren of deze specifieke maatregel noodzakelijk is of wenselijk is. Het huidige Duitsland is een moderne rechtsstaat, waar de Joodse gemeenschap, net als iedere andere bevolkingsgroep, volledige burgerrechten bezit. Onderdeel van die burgerrechten is dat de overheid veiligheid en bescherming biedt. En dat is iets wat dan ook daadwerkelijk gebeurt.

In het kader van de internationale terrorismebestrijding worden al jarenlang kwetsbare objecten zoals synagogen, Joodse zorgcentra en scholen door politie en het leger zwaar bewaakt.

Contactmomenten

Antisemitisme moet worden bestreden. Maar is het volledig uit te bannen? Op een totale bevolking in Duitsland van zo’n 82 miljoen inwoners met een Joods inwonersaantal van tussen de 100.000 tot 250.000 – afhankelijk wat we nu precies Joods noemen – bestaan er dus heel veel contactmomenten tussen Joodse en niet-Joodse inwoners. Daardoor is het een illusie om te denken dat er geen incidentele, heftige spanningsmomenten plaatsvinden. Net zo goed dat ook misdaad niet is uit te bannen door een goed georganiseerd Openbaar Ministerie, een modern uitgerust justitieel apparaat en een daadkrachtige politiemacht.

Misstappen, uitsluiting en geweld blijven een deel van onze samenleving. Dat is niet anders. Ook een bijzondere ambtenaar zal hier geen soelaas in kunnen bieden. Ja, mogelijk zullen er wat minder incidenten plaatsvinden, maar daar blijft het bij. En of dat opweegt tegen toch ook negatieve bijwerkingen van zo’n aanstelling, is voor mij een vraag.

En die negatieve bijwerkingen zijn er. De Europees Joodse gemeenschap voelt zich onveilig. Aanslagen zijn er veelvuldig geweest. Die onveiligheidsgevoelens moeten zich echter wel blijven richten op de feitelijke dreiging. En dat is de dreiging van het terrorisme. Iets van totaal andere orde dan de incidentele uitspattingen van antisemitisme.

Die zijn er ook, maar hebben geen draagkracht binnen de brede Duitse samenleving, net zomin als deze dat in ons land hebben. Het pleidooi van Gertjan Segers, gisteren geuit in een landelijk interview (zie kader), is niet gebaseerd op feiten, maar op emoties. Het helpt niet bij het debat over dit onderwerp en versterkt juist de overbodige angstgevoelens.

Self-fulfilling prophecy

Waarom vind ik dat er geen bijzondere ambtenaar moet worden aangesteld?

Allereerst omdat de aanwezigheid van zo’n functionaris bevestigend werkt met betrekking tot de angstgevoelens, zonder dat dit het probleem kan oplossen. Een voormalig minister van Justitie in ons land heeft ooit eens gezegd, met betrekking tot het nog meer opschalen van de beveiliging voor de Joodse gemeenschap, dat we ervoor moeten waken dat het geen self-fulfilling prophecy wordt: kijk, met deze maatregelen móét het echt wel heel erg zijn.

Daarnaast is het een gegeven dat de brede Joodse gemeenschap, door de bijzondere aandacht voor het antisemitisme, geneigd is onvoldoende oog te hebben voor de discriminatienoden van andere gemeenschappen.

Islamofobie en uitsluiting van andere groeperingen binnen de samenleving krijgen binnen de Joodse gemeenschap, in verhouding tot het beeld van het antisemitisme, te weinig aandacht. En dat terwijl de getallen van incidenten op die gebieden er ook echt niet om liegen.

Voedingsbodem

De Joodse gemeenschap moet echter niet vergeten dat elke vorm van xenofobie, vreemdelingenhaat, discriminatie bestreden moet worden.

Dit om de samenleving, ook voor de Jood leefbaar te houden.

Een discriminerende samenleving op welk gebied dan ook is altijd een voedingsbodem gebleken voor bloeiend antisemitisme.

Een bijzondere functionaris alleen voor antisemitisme stimuleert de Joodse burger om de eigen onveiligheid en bescherming te blijven verheffen boven het belang van andere groeperingen.

In plaats van deze functionaris, wat dan wel? Geef meer faciliteiten aan het onderwijs of aan de organisaties die met veel expertise ook in Duitsland al sinds jaar en dag bezig zijn met de bestrijding van dit kwalijke fenomeen, zoals de Duitse zusterorganisatie van de Anne Frank Stichting.

Breder denken

En misschien wel het belangrijkst: Duitse overheid, stimuleer ook onze eigen Joodse gemeenschap om breder te denken dan alleen met betrekking tot de eigen achtertuin.

Daardoor wordt zij zelf ook weerbaarder in de eigen strijd. En dan zal zij uiteindelijk het fenomeen ‘antisemitisme’ objectief binnen de werkelijke proporties weten terug te plaatsen.

Lody B. van de Kamp is rabbijn en lid van de Muslim Jewish Leadership Council in Wenen (MJLC), de Europese koepel van rabbijnen en imams in Europa.