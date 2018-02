Altijd hetzelfde gerommel in de gelederen

De Haagse week

Henk van der Laan

Rust in de tent, het is zeldzaam voor een partij. De VVD is strak georganiseerd en toch komt er wel eens een VVD-Kamerlid in opspraak vanwege een bijbaan. Bij het CDA zitten de conservatieve en de sociale vleugel elkaar wel eens in de haren, net zoals het bij GroenLinks vaak strijd is tussen de realo’s en de fundi’s.

Bij de PvdA is er vaak gedoe tussen de sociaaldemocratische idealen en de bestuurlijke praktijk. En dat concentreert zich altijd rond personen, of ze nu William Moorlag of Marleen Barth heten. Bij de SGP is er enige onrust over de vraag of vrouwelijke raadsleden nu wel of niet wenselijk zijn.

Publiciteit

Maar de grootste partijtroebelen vinden nu plaats bij Thierry Baudets Forum voor Democratie. Daar hadden we natuurlijk ook op kunnen wachten. Baudets populariteit drijft op controverse: zo blijft hij in het nieuws. En hoe meer hij aangevallen wordt, hoe mooier zijn achterban het vindt. Voor types als Baudet geldt dan ook: there’s no such thing as bad publicity.

Op één ding na: zogeheten LPF-achtige taferelen worden wel gevreesd als slechte publiciteit. Dat is ets waar elke jonge partij mee te maken krijgt. Meestal is een partij opgericht door een klein groepje of zelfs slechts één charismatisch persoon. Zodra er meer mensen bijkomen, volgt er altijd onenigheid. Die mensen willen ook wat te zeggen hebben, en als ze daar de kans niet toe krijgen (meestal omdat ze wat anders willen zeggen dan wat de partijtop vindt) dan ontstaat er opstand.

Deze week royeerde FvD twee leden en enkele prominente leden gingen met kabaal zelf weg. Allemaal omdat ze de partij niet democratisch vinden. Terugkerend punt is het bezwaar dat de partij gerund wordt door een klein clubje. Zo wilde het geroyeerde lid, voormalig VVD-senator Robert de Haze Winkelman, provinciale afdelingen opzetten maar hij vond het driekoppig partijbestuur op zijn weg.

Als een speedboot

Volgens Baudet en penningmeester Henk Otten wilde De Haze Winkelman op deze manier FvD omvormen tot een partij zoals de gevestigde ‘kartelpartijen’ terwijl FvD volgens hen wendbaar als een speedboot moet zijn. Dat is natuurlijk leuke beeldspraak, maar als een partij niet meer structuur kent dan partijtop-en-heel-veel leden dan ontstaat er geen echt intern debat en houdt de partijtop de touwtjes in handen.

Het is moeilijk, een partij uit de grond te stampen. Geert Wilders heeft om die reden nooit een partij van de PVV gemaakt. Zo behoudt hij de controle. Nu hij in dertig gemeenten meedoet met de gemeenteraadsverkiezingen blijkt het grote nadeel van deze aanpak. Een echte partij leidt ook mensen op. Wilders kwam uit bij kandidaten die niemand kende en een aantal omstreden kandidaten is alweer van een lijst gestreept.

Kiezers houden niet van ruzie, ze haken af en vervolgens zakt de nieuwe partij als een plumpudding in elkaar. Baudet moet daarom laten zien dat hij meer kan dan oreren en provoceren. Hij moet een heldere partijstructuur bouwen en debat toestaan. Want partijdemocratie buiten de deur houden is gek voor een partij die Forum voor Democratie heet.

En anders zit er niets anders op dan nog meer provoceren. Dat leidt even de aandacht af maar niet lang. Kiezers hebben heus wel door dat iemand die geen partij kan leiden ook geen land kan leiden.