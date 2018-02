Jonge meiden komen in geweer

Tamarah Benima

Ze kosten tussen 1,50 en 24,50 euro: sleutelhangers waarmee je met één druk op de knop een alarm activeert. Een paar jonge vrouwen in Wenen zijn een alternatieve #MeToo-beweging gestart: #120db. De herrie van de pocket alarm die zij bij zich hebben, net als pepperspray, is namelijk 120 decibel. (De geluidsoverlast overdag door verkeer is zo’n 50 decibel.)

De nieuwe activisten vinden de #MeToo-beweging „hypocriet”, omdat #MeToo alles tot een vorm van verkrachting heeft gebombardeerd, ook „stomme opmerkingen van collegae op het werk”. Aldus Franziska, een initiatiefneemster. Maar over de moord op de 15-jarige Mia in het Duitse Kandel door haar Afghaanse ex-vriendje, in december 2017, bij #MeToo geen woord. Noch over de moord op de 19-jarige Maria, in Duitsland in 2016, ook door een Afghaanse vluchteling. En niks over de 11-jarige Ebba, die stierf door een terroristische aanslag in Stockholm, in 2017. Het YouTube-filmpje van #120db waarschuwt jonge vrouwen: ‘Ook jij bent een Mia, Maria of Ebba. Elke jonge vrouw in Europa is potentieel slachtoffer sinds het opnemen van miljoenen vluchtelingen en immigranten’. De #120db-activisten schrijven alle onveiligheid – subjectief en objectief – toe aan ‘de migranten’. Dat gaat veel te ver. Maar hun verwijt aan West-Europese overheden dat de „asielpolitiek (…) tot wekelijkse incidenten leidt” is helaas gefundeerd. Behalve in ons land natuurlijk. Hier is alles anders. Migranten, vooral uit veilige landen die geen kans maken als asielzoeker te worden erkend, plegen twee keer zoveel criminaliteit – vooral diefstal – als autochtone Nederlanders. Dat rapporteert het (controversiële) Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum van het ministerie van Justitie, over 2015.

Maar diefstal is geen verkrachting en moord. En ik vraag me af hoeveel jonge vrouwen in Nederland een 120db-alarm in hun uitgaanstasje hebben zitten, omdat ze zich net zo onveilig voelen als de #120db-meiden. Toch is #120db me veel liever dan #MeToo. Te generaliserend, zeker, maar het gaat tenminste uitsluitend over daadwerkelijk geweld.