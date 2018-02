Een debat voeren om een ander te omzeilen

De Haagse week

Henk van der Laan

Wanneer politici het over identiteitsgevoelige zaken gaan hebben weet je een ding zeker: er komen verkiezingen aan. Zie VVD-Kamerleden als Klaas Dijkhoff en Antoinette Laan die zich druk maken over het Mauritshuis dat een borstbeeld van Johan Maurits van Nassau verplaatst of over een school in Amsterdam dat openlijk twijfelt of het nog wel de J.P. Coenschool wil heten.

Je kunt er iets over vinden als burger, maar een politicus kan niet zomaar iets vinden. Als een Kamerlid publiekelijk constateert dat er iets niet goed gaat in de samenleving, dan is hij of zij ook verplicht om hier naar te handelen. De minister een vraag stellen bijvoorbeeld, of een wetsvoorstel maken.

Maar Klaas Dijkhoff ging met zijn geschiedtheoretische opvattingen niet het kabinet aan de tand voelen. Hij schoof aan bij Jinek. Daar ging het om natuurlijk, om de publiciteit. Zeker nu er over anderhalve maand raadsverkiezingen zijn.

Het heeft iets goedkoops, want de politiek gaat niet over school-namen of het expositiebeleid van een museum. En politici moeten daar ook niet over willen gaan, dat zou een liberaal politicus zeker beamen. Al hangt het Mauritshuis de De Stier van Paulus Potter op z’n kop: dat is hun keus, hoe gek die ook is.

In de praktijk doet een liberaal politicus ook niets met al die identiteitsgevoelige ophefdiscussies. Toen Halbe Zijlstra nog VVD-fractievoorzitter was, haalde hij een talkshow met de leus dat Zwarte Piet zwart moest blijven. Vervolgens steunde hij niet het wetsvoorstel van de PVV waarmee geregeld zou worden hoe Zwarte Piet er uit moest zien (zwart dus).

Identiteit

Nog zoiets geks: campagneleiders hadden de verkiezingen van vorig jaar ingestoken met het idee dat het thema ‘identiteit’ de campagne zou beheersen, vooral ook omdat het weer goed ging en gaat met de economie. Maanden later bleken er in het regeerakkoord nauwelijks afspraken in te staan die op de identiteitsdiscussie waren terug te voeren – op het zingen van het Wilhelmus en het verplicht bezoeken van een museum onder schooltijd na. Wat wel een groot en belangrijk deel van het regeerakkoord uitmaakt zijn de voornemens van het kabinet met het klimaatbeleid.

En laat klimaat een onderwerp zijn geweest waar het in de campagne nu juist niet over ging. Er werd zelfs over geklaagd dat er voor zo’n belangrijk onderwerp bijna geen aandacht was. Een terechte opmerking. En net zo terecht was de opmerking van Geert Wilders dat er in zijn eigen ogen belachelijk klimaatbeleid gevoerd ging worden terwijl daar de discussie in de campagne helemaal niet over gegaan was.

Natuurlijk is het goed als politici met twee benen in de samenleving staan en dat wat in de samenleving speelt ook in de politieke discussie terecht komt. Maar zorg, uitkeringen, belastingen, enzovoorts spelen ook heel erg in de samenleving en daar gaat de politiek wél over. Dus als een man als Dijkhoff pas de media opzoekt als een school van z’n naam af wil, maar niet over het eigen risico in de zorg, de afschaffing van de dividendbelasting of de verhoging van de btw, kan je zomaar de indruk krijgen dat hij Johan Maurits niet echt belangrijk vindt maar in de aanloop van gemeenteraadsverkiezingen de aandacht ergens van wil afleiden.