Dominee Nico ter Linden, een leven lang onderweg met het Verhaal

In memoriam

Lodewijk Born

Dominee Nico ter Linden overleed op 28 januari op 81-jarige leeftijd. De predikant en schrijver was zelf een open boek door zijn publicaties. Een levenslange wandeling met God typeerde zijn leven.

Nico Marius Adriaan ter Linden werd geboren in Amersfoort, op 26 juli 1936 in een hervormd gezin. Zijn vader was jurist bij de Raad voor de Predikantstraktementen, zijn moeder was vertaalster. Het gezin verhuisde aan het begin van de oorlog van Amersfoort naar Den Haag.

Ter Linden trad als predikant in de voetsporen van zijn beide grootvaders Ledeboer en Ter Linden. Na een studie in Utrecht werd hij in 1965 hervormd predikant in Noord- en Zuid-Schermer en Oterleek. Daarna was hij hulppredikant in Lith-Oijen en pastor van de Pompekliniek in Nijmegen (1971), Vanaf 1975 was Nico ter Linden predikant te Amsterdam (Westerkerk) en predikant met bijzondere opdracht voor Stichting de Keizerskroon in Amsterdam (vanaf 1995). Ter Linden ging in 2001 met emeritaat.

Nico ter Linden was al geruime tijd ziek, een proces van achteruitgang waar hij openhartig over was, in interviews en in recente boeken.

Kostgangers

Naast voorganger was Ter Linden ook schrijver. Hij was 25 jaar columnist van dagblad Trouw, met de rubriek Kostgangers. Bekend op tv werd hij door het programma Op verhaal komen in de Wester, voor de NCRV. Zijn eerste boek bracht hij al uit in 1979, Lieve landgenoten. Stukjes over stukjes zielzorg (1979). Als boekauteur werd Ter Linden echter vooral bekend door de serie Het verhaal gaat, waarin hij – in de traditie van de Amsterdamse School – de Bijbel hervertelde. Van zijn boeken, die tussen 1996 en 2003 bij uitgeverij Balans verschenen, werden ruim een half miljoen exemplaren verkocht. In menige boekenkast staat deze hele reeks op een rij.

In de interviewbundel van Wilfred Hermans, Het laatste woord. Levenslessen van grijze wijzen (Buijten en Schipperheijn, 2016), vertelde Ter Linden hoe hij tot het schrijven van de hervertelling besloot na zijn afscheid van de Westerkerk, op zijn 59e. ‘Ik had toen al veel mensen van 65 jaar begraven. Dat zal je toch overkomen! Je hele leven hard gewerkt, je neemt een beetje gas terug en dan ga je dood! Daarom dacht ik: ik moet nú gaan schrijven, ik ben nog creatief. Toen heb ik de zesdelige serie van Het verhaal gaat geschreven, en de kinderbijbel.’

Leerling van Mozes

Wanneer Ter Linden over God sprak, sprak hij niet over ‘God in het algemeen’, maar over de God van Israël. ‘Want in die traditie sta ik. (…) Als Abraham de vader van de gelovigen is, ben ook ik een van zijn zonen en daarmee een leerling van Mozes, de godsman die vanaf de berg de Thora mee naar beneden nam’, schreef hij in 2016 in En dan nog dit. Wandelen met God.

In dat boekje, een biografische terugblik op zijn leven, vertelde Ter Linden hoe hij het geloof zag als een wandelen met God, verwijzend naar de oudtestamentische figuur van Henoch. ‘Ik heb het eigenlijk nooit over ‘geloven’ en al helemaal niet over mijn geloof. Ik vermijd die woorden liever, er kleven zoveel associaties aan die de dubieuze scheiding tussen wel en niet geloven in stand houden.’ Waar het voor hem op aan kwam: ‘Dat wij in een wonderlijke mengeling van godsvertrouwen en zelfvertrouwen onze weg gaan.’

Hij verwoordde hoe Henoch leefde van ‘sabbat tot sabbat, van dag tot dag’, en zo werd ingewijd in de geheimen van het leven en in de geheimen van de dood. ‘Hij wandelde met God tot hij, van dagen verzadigd, door God werd opgenomen. Ongemerkt ging het. Alsof hij zó door kon lopen.’

Volgeling

Ter Linden noemde zichzelf een volgeling van Jezus. ‘Een christen, maar dat zeg ik liever niet hardop, voor je het weet kraait er een haan.’ Het typeerde de scherpzinnigheid van de mens Nico ter Linden, die wilde dat elke geschreven en gesproken woord letterlijk zeggingskracht had.

Hij behoorde tot wat sommigen typeerden als een predikant en theoloog van de vrijzinnige richting. Daarmee paste hij qua visie niet bij orthodoxe denkers en gelovigen, maar Ter Linden was duidelijk waar hij wél voor stond. Hij zorgde er voor dat het mensen werd ‘afgeleerd’ om de Bijbel historiserend te lezen. Frans Breukelman (1916-1993) en Karel Deurloo (1936), grondleggers van de Amsterdamse School, waren voor hem inspirerende Bijbelgeleerden. ‘Genereus hebben deze exegeten mij in hun niet geringe kennis laten delen, ik heb er als prediker, als pastor en als schrijver rijkelijk uit geput. Ik ben beide broeders veel dank verschuldigd’, zo eerde hij hen in En dan nog dit.

Ter Linden was de jongere broer van dominee Carel ter Linden (84), bekend als hofpredikant. Zelf voltrok Nico ter Linden onder andere in 1998 het huwelijk van prins Maurits en Marilène en doopte hun kinderen.

Oorlogsjaren

Hij groeide op in de oorlogsjaren en dat thema, WOII, het onrecht dat mensen werd aangedaan, Auschwitz, liet Nico ter Linden eigenlijk niet los. ‘Tijdens de hongerwinter woonden we met zijn vijven in twee kleine kamertjes. We aten op de kachel gepofte bloembollen. Om te overleven mocht ik toen als jochie van zeven op mijn kleine fietsje achter een kennis aan naar Oene, bij Epe’, vertelde hij in Het laatste woord.

Het geloof liet hij tijdelijk in zijn jeugd los, maar kwijtraken nee, dat gebeurde nooit. Nico ter Linden erkende zelf dat hij onderweg, als kleinzoon van de predikant op Urk, het nodige was verloren, maar hij verheugde zich vooral in ‘wat ik mocht behouden en verwerven’, zo schreef hij in 2016. De reden waarom hij niet het advies van de vrouw van Job opvolgde om God vaarwel te zeggen? Hij voelde zich schatplichtig aan ‘de zoekende zielen uit vroeger tijden die mij zijn voorgegaan’, zei hij zelf. ‘Groten en kleinen. En ik hoor bij hen die in ónze dagen het oud vertrouwen voeden en er zich met talent en toewijding voor inzetten dat het Verhaal blijft gaan.’

Kerntekst voor hem was ‘De Heer is mijn herder’, de tekst uit Psalm 23. Waarbij hij de klemtoon legde op het Héér. ‘Ik ben van Adonaj en ik moet bij hem in de buurt blijven, wil ik niet verdwalen’, stond in zijn autobiografisch essay.

Vanuit de Westerkerk in Amsterdam vond afgelopen zaterdag de uitvaart plaats.