Verkiezingsklimaat met grimmige trekken

Standplaats

Greetje van der Veer

We hebben net de vieringen achter de rug van 500 jaar Reformatie en kunnen nu aan de gang met andere jubilea. 2018 is niet alleen vijftig jaar na 1968, maar ook het zeventigste jaar van de Italiaanse grondwet.

Het eerste artikel van deze grondwet luidt: ‘Italië is een democratische republiek gebaseerd op het werk’. Een heel calvinistische principe eigenlijk. Maar daar wil ik het nu niet over hebben. Het gaat mij om iets anders, om het verkeerde gebruik van een uit zijn context gerukte term en de gevolgen daarvan.

Immigranteninvasie

Dat gebeurt wel vaker, zeker als er verkiezingen in het verschiet liggen. Nu ga ik het ook niet over de verkiezingen hebben, wat er op 4 maart uit de stembus komt is volgens mij absoluut niet te voorspellen. Maar het is wel zo dat het verkiezingsklimaat grimmige trekken toont en daar gaat dit stukje ook een beetje over.

Een vertegenwoordiger van een rechtse partij uit het Noorden, kandidaat-president van de regio Lombardije, beloofde bij winst van de regioverkiezingen alles in te zetten om het ‘witte ras’ te redden van de ‘immigranteninvasie’. Daar was natuurlijk veel om te doen. Vooral omdat hij argumenteerde dat gebruik van de term ‘ras’ gerechtvaardigd was, omdat het ook in de grondwet voorkomt. In de grondwet staat immers in artikel 3: ‘Alle burgers hebben gelijke sociale waardigheid en zijn gelijk voor de wet, zonder onderscheid van geslacht, ras, taal, godsdienst, politieke overtuiging, persoonlijke en sociale omstandigheden.’

De afgelopen tijd was er veel discussie over de term ras. Biologisch gezien bestaan er geen menselijke rassen. Er is wetenschappelijk gezien slechts één menselijk ras. Het is een beladen begrip geworden. Om dan een tekst die geschreven is in de jaren onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog, waar dit begrip met verwijzing naar het fascistisch verleden een heel precieze betekenis heeft, ter verdediging te gebruiken voor een betoog met onderbuikgevoelens, is natuurlijk not done.

‘Stirpe’

Trouwens, bij het opstellen van de grondwet was er al discussie over deze term. De Joodse gemeenschap stelde toen voor om het woord geslacht/afkomst (stirpe) te gebruiken. Maar juist omdat het een precieze verwijzing was naar iets wat historisch gebeurd was, de rassenpolitiek van het nazisme en het fascisme, werd het woord ras niet vervangen.

Een document dat geschreven is om een breuk aan te geven met een bepaald verleden wordt nu gebruikt om een politiek uit te dragen die veel kenmerken met de vooroorlogse werkelijkheid vertoont en dat doet pijn, heel erg pijn. Het gaat niet over zuiver woordgebruik. Het gaat om veel meer. Hoe langer hoe meer zijn er allerlei incidenten die niet eens verhuld, maar openlijk fascistisch zijn. Een paradox. Het is hier in Italië bij wet verboden het fascisme te propageren, maar in de tussentijd is een neofascistisce partij wel vertegenwoordigd in een gemeenteraad en is hun symbool goedgekeurd voor de nationale verkiezingen. Daarbij komt nog dat in de afgelopen dagen openlijk een pop met de foto van de voorzitster van het parlement verbrand is, natuurlijk werd dit met woorden veroordeeld, maar er zijn nog geen rechterlijke procedures geweest, nog niet eens ingezet.

En dit alles speelt zich af rond de nationale herdenkingsdag van de Shoah, die ieder jaar op 27 januari plaatsvindt. De Rooms-Katholieke Kerk in Italië heeft natuurlijk geen schoon blad als het inmenging in het politieke debat betreft. Maar om in deze situatie te zwijgen zou ook een zwaar beladen politieke actie zijn.

Dus roept de bischoppenconferentie op om de angst die heerst niet om te zetten in xenofobie. Deze discussie is natuurlijk ook aan de orde van de dag in onze kerken, de aandacht mag niet verslappen. Maar we zijn slechts een kleine minderheid: 25.000 kerkleden. En toch, wat we met de vieringen en herdenking van 500 jaar Reformatie gezien hebben, was niet niks. Overal goed bezochte bijeenkomsten en rechtstreekse televisieverslagen van de nationale vieringen in Milaan en Rome. Het kan dus wel en daarom hebben ook wij onze verantwoordelijkheid te nemen.

Greetje van der Veer is in dienst van de Unie van Methodistische en Waldenzische Kerken in de regio’s Abruzzen en Marche (Italië).