Rutte weet met wie hij vrienden moet blijven

De Haagse week

Henk van der Laan

Een ‘oet-dinges’ ben je als je als vrachtwagenchauffeur met harde wind en code rood de snelweg opgaat. In de woorden van onze premier Mark Rutte althans. Waarom moet een premier dat zo zeggen? Iedereen weet welk woord Rutte met ‘dinges’ verhult, dus dan zegt hij het indirect toch.

Afgezien van zijn woordgebruik valt er nog meer af te dingen op de ‘oet-dinges’ van Rutte af. Uiteraard is het onverstandig om met windkracht 11 met een vrachtwagen op te gaan, zeker als die leeg is. Maar vrachtwagenverzekeraar TVM had wel een verklaring voor het grote aantal truckers dat toch de weg op ging. Onder hen zijn veel Oost-Europeanen en die hebben geen idee wat het KNMI meldt, aangezien die meldingen in het Nederlands zijn. CNV Vakmensen meldde dat slechts een derde van 120 geraadpleegde leden van hun werkgever te horen had gekregen niet de weg op te mogen. Er waren zelfs chauffeurs die de weg op moesten.

Als Rutte had nagedacht, had hij geweten dat de marges in het wegvervoer klein zijn, dat vervoersbedrijven onder druk staan van hun opdrachtgevers om te leveren en dat deze opdrachtgevers weer onder druk staan om hun aanvoer niet in het honderd te laten lopen. En omdat niemand opdrachten kwijt wil raken aan een concurrent, worden er risico’s genomen. Dat is het nadeel van een vrijmarkteconomie, dat zou de liberaal Rutte moeten beseffen. Soms moet de overheid de markt in bescherming nemen en reguleren door bijvoorbeeld te zeggen dat er bij code rood een vervoersverbod geldt. Maar dat is er dus niet.

Deze nuance ging aan Rutte voorbij; in plaats daarvan reageerde hij als een soort borreltafelgast en – om in zijn eigen vocabulaire te blijven – ‘dingeste’ maar wat.

Door een wesp gestoken

Uitglijer? Nee, want een week daarvoor had hij in zijn wekelijkse persconferentie laten doorschemeren dat het ook aan de Groningse bestuurders lag dat er nog geen nieuw schadeprotocol voor de aardbevingsschade was. Gedeputeerde Eelco Eikenaar reageerde uiteraard als door een wesp gestoken en Rutte moest twee dagen later hem gelijk geven en zeggen dat het protocol er niet lag omdat de formatie zo lang had geduurd. En ook dat is dingeskoek, want dat protocol was politiek totaal niet omstreden, daar hoefde in de formatie echt niet over onderhandeld te worden.

Rutte is een geweldige dealmaker, hij kan met alle partijen praten, iedereen met elkaar verzoenen en overal een compromis uit slepen. Dat is ook de reden waarom hij er in slaagde om met een kabinet dat geen meerderheid in de senaat had, toch de hele termijn vol te maken.

Rutte praat vaak badinerend over visie, maar het zou hem sieren als hij zich eens zou uitlaten over wat een rechtvaardige samenleving is, in plaats van meehuilen met de wolven in het bos over mensen die het hem als premier niet moeilijk maken, zoals onvoorzichtige vrachtwagenchauffeurs, Groningse huizenbezitters of een museum dat een borstbeeld verplaatst. De ferme taal die Rutte over hen uit zul je hem niet snel horen uiten over het gedrag van de NAM (dochter van oliebedrijven ExxonMobil en Shell). Sterker nog: datzelfde Shell krijgt van hem een gratis belastingvoordeeltje in de vorm van de afschaffing van de dividendbelasting. Ja, Rutte weet heel goed wie hij onder uit de zak kan geven en wie niet.