Ruimte bieden aan de Geest hoofdtaak van Jelle de Kok

Interview

Dick Vos

Toerusten wordt steeds belangrijker, ziet ds. Jelle de Kok. Daarvan groeien mensen en daarvan groeit de kerk. Namens het Evangelisch Werkverband gaat hij dit nu doen binnen de gehele Protestantse Kerk.

Dominee Jelle de Kok (51) uit Wilsum werd maandag bevestigd tot predikant-toeruster binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) namens het Evangelisch Werkverband (EW). René de Reuver, scriba van de PKN, deed dat aan het begin van de jaarlijkse theologenconferentie van het EW in Harderwijk. Niet voor niets heeft die conferentie als thema: Ruimte voor de Geest. De Kok wordt in deze functie aangesteld voor 70 procent. Daarnaast is hij verbonden aan de Gereformeerde Kerk Wilsum, de gemeente waar zijn vrouw Ineke predikant is.

Verbreden

Het is een belangrijke ontwikkeling volgens Hans Maat, directeur van het EW. ,,Al jaren bedient Jelle de noordelijke regio’s met toerustingswerk vanuit het EW, nu kan hij dat verbreden naar het hele land.” Toen De Kok nog predikant was in Diever, tot een half jaar geleden, besteedde hij er één dag per week aan. Daarnaast gaf hij ook toen al trainingen in het kader van de Permanente Educatie voor predikanten.

Als predikant-toeruster zal De Kok enerzijds geloofsverdiepende cursussen voor gemeenten blijven geven. Die kunnen gaan over onderwerpen als luisteren naar Gods stem, het werk van de Heilige Geest en de gaven van de Geest. Daarnaast is hij beschikbaar voor kerkenraden die verdieping zoeken en over beleid willen nadenken en ten slotte zal hij predikanten coachen. Net als eerder gaat hij daarbij uit van de methode ‘Leven uit de Bron’, die zich richt op gemeenteopbouw door middel van geloofsverdieping.

Toerusting wordt steeds belangrijker, volgens De Kok. ,,Hoe meer je investeert in toerusting en geloofsverdieping, hoe meer mensen bereid zijn wat te gaan doen in de kerk. Er wordt momenteel veel te vaak in de dezelfde, kleiner wordende vijver gevist als er taken te verdelen zijn. Mensen die de gelegenheid geboden wordt zich nader verdiepen in het geloof, willen er vervolgens ook wel wat mee doen.”

Talenten en gaven

De Kok ziet zijn functie als ondersteunend. Als de eigen predikant z’n handen vol heeft, of vooral kwaliteiten heeft op andere gebieden, kunnen ze hem inroepen voor geloofsverdieping. ,,We mogen gerust onder ogen zien dat talenten verschillen; niet iedereen houdt ervan een cursus te geven.”

Inhoudelijk sluit het toerustingswerk dat De Kok doet aan bij waar het Evangelische Werkverband het accent op legt: hoe help je mensen een volwassen geestelijk leven te ontwikkelen en te leven uit Geest. ,,Hoe kan het werk van de Geest meer invloed krijgen in je leven en hoe kan de Geest meer door jou heen werken. Wat Christus voor ons gedaan heeft is de basis, maar hij wil ook in jou en door jou werken.”

Helpen ontdekken wat iemands specifieke, door de Geest gegeven gaven zijn hoort er ook bij, net als het ontwikkelen daarvan. ,,Dat moet je gewoon oefenen; er moet ruimte gegeven worden aan het ontdekken van en het leren groeien en bloeien in wat God je gegeven heeft. Dat hebben wij als mensen niet onder controle, maar we kunnen wel leren onze hand ernaar uit te strekken.”

De mens die gelooft, geeft God zijn Geest. De uitdaging is om dat leven met God verder te ontwikkelen, aldus De Kok. Hoe meer dat onderdeel is van iemands leven, hoe meer dat anderen ook zal aanspreken. ,,Ik vind dan ook dat we geen evangelisatie-acties moeten houden, maar dat we ervoor moeten zorgen dat mensen leesbare brieven van Christus zijn. Want de enige Bijbel die een niet-christen leest, is een christen.”