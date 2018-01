Meer kwaad en meer domheid

Tamarah Benima

In 2011 werd er in Washington een standbeeld onthuld van Martin Luther King. Miljoenen toeristen komen het bewonderen. Je haalt het in ieder geval niet zo maar omver. Maar hoe lang zal het er nog staan? De naam van Martin Luther King is nog niet opgedoken in de MeToo-discussie. Wonderlijk. Want de leider van de burgerrechtenbeweging was seksverslaafd. Net als John F. Kennedy. Bij hem vergeleken was seksueel roofdier Bill Clinton een heilig boontje.

Op loopafstand van mijn woning staat een kop van Kennedy. Op de John F. Kennedylaan in Amsterdam. Maar er zijn ook straten naar hem vernoemd in Drachten, Staphorst, Heinenoord en nog wat plaatsen. Nu zijn er in Panningen, Oegstgeest en Heesch waarschijnlijk geen scherp-slijpers die zullen eisen dat de naam van een seksueel roofdier (hoewel dood en verdienstelijk) onmiddellijk uit het straatbeeld verdwijnt, maar in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam kan het een rel worden. Moet het Amsterdamse Martin Luther Kingpark ook een nieuwe naam krijgen? Je weet het maar nooit.

En how about Gandhi? Zijn beeldtenis is te bewonderen op de Churchilllaan (held, maar ook gefascineerd door geweld). De magere asceet kon een oorlog tussen moslims en hindoes in India en de afscheiding van Pakistan niet voorkomen. Met miljoenen slachtoffers. Maar dat zal hem wel niet worden aangerekend. Wel misschien zijn heimelijke homoseksuele contacten. Want als hij die had met jonge jongens, ligt ook het beeld van Gandhi aan gruzelementen.

De storm die over Nederland raasde eiste twee doden. De beeldenstorm die door het publieke debat raast zal minstens zo destructief zijn. Want in plaats van te leren over de geschiedenis en compassie te hebben met de mensen die geschiedenis maakten, zoals Gandhi, King en Kennedy, heerst het puritanisme, het fanatisme, de gelijkhebberigheid en de zelfverklaarde strijd voor het goede en rechtvaardige. Ook die strijd zal, zoals meestal, uitlopen op groter kwaad en grotere onrechtvaardigheid, en op nog meer domheid. Die nu al omgehaalde standbeelden zijn daar de belichaming en de voorbode van.