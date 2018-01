Lijfarts tevreden, maar hoe gezond is Donald Trump?

Niek van der Molen

De Amerikaanse president Donald Trump verkeert in prima conditie, meldde de arts van het Witte Huis vorig weekend. Trump moest drie uur allerlei medische testen ondergaan in het Walter Reed National Military Medical Center in Bethesda. ,,Ik maak me geen zorgen over zijn cognitieve vaardigheden of neurologische functies”, aldus dokter Ronny Jackson. Het was Trumps eerste gezondheidsonderzoek sinds zijn inauguratie. Het enige kritiekpuntje was dat de president wel een vetarm-dieet zou kunnen gebruiken en meer beweging. De arts zei ook dat de president dagelijks een aspirine neemt en een medicijn tegen haaruitval.

De medische onderzoeken volgden op zorgen die zijn gerezen nadat Trump moeite had om woorden goed uit te spreken tijdens een belangrijke toespraak. In het spraakmakend boek Fire and Fury dat over Trumps Witte Huis verscheen, wordt hij neergezet als ongeconcentreerd en kinderlijk, mede om zijn warrige en onbegrijpelijke tweets. Vanwege de twijfels over Trumps geestelijke vermogens vroeg Trump vrijwillig ook om een cognitieve test, aldus de arts van het Witte Huis.

Jackson noemt Trumps gezondheid ,,uitstekend”. De vraag is hoe iemand die naar verluidt twaalf Diet Coke’s per dag drinkt, op bed voor de televisie hamburgers nuttigt, slechts vier tot vijf uur per etmaal slaapt en niet sport, toch in uitstekende gezondheid verkeert? En met zijn 109 kilo zit Trump gezien zijn lengte op het randje van obesitas.

Met name het hoge cholesterol niveau moet zorgen baren. Trump neemt dagelijks 10 milligram Crestor, een bekende cholesterolverlager, die de kans op hartaanvallen moet verkleinen. Toch roemt Jackson vooral juist de uitstekende staat van het hart van de Amerikaanse president.

Accu

De cognitieve test moest bewijzen dat Trump niet dementerend is. De simpele test bestond uit het tekenen van voorwerpen, het onthouden van steekwoorden en dieren herkennen op een plaatje. Volgens de dokter mankeert Trump geestelijk niets. Maar de test die hij onderging, zegt niets over andere psychische ziektes. Bijna veertig psychiaters, psychologen en hulpverleners schreven begin deze maand in een ingezonden brief in de New York Times dat Trump niet geschikt is als president. ,,Wij denken dat de grote emotionele instabiliteit die Trump toont in zijn toespraken en bij zijn daden, hem ongeschikt maakt om op een verantwoordelijke manier als president te dienen”, staat in de brief.

Trump heeft een hekel aan lichaamsbeweging. Hij gaat ervan uit dat we allemaal een soort accu in ons lijf hebben met een beperkte energie. Alles wat je aan sport doet, gaat af van de energie die je voor de rest van je leven hebt. Dat kan verklaren waarom hij vorig jaar tijdens de G7-top in Italië tot grote verbazing van de andere wereldleiders niet met hen mee wandelde, maar achter hen aan werd gereden in een golfkarretje. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat hij te moe of niet fit genoeg was voor een wandeling.

Deze week maakte Trump de winnaars bekend van zijn eigen Fake News Awards. Op de website van de Republikeinse partij maakte hij bekend dat onder andere The New York Times, de Washington Post, ABC News en CNN winnaars waren van de ,,langverwachte 2017 nepnieuws awards”. Volgens critici zou het medisch bulletin van dokter Ronny Jackson ook in dat rijtje hebben gepast.