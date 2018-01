Leven is: helpen en geholpen worden

Recensie

Tjerk de Reus

De eerste elf hoofdstukken van Genesis zijn een inspirerende gids voor mens en samenleving, vindt Maarten den Dulk. Ze vormen een ‘lesprogramma’ vol levenswijsheid.

Het is maar een ‘boekje’ dat emeritus-hoogleraar Maarten den Dulk schreef. Het telt zo’n honderd bladzijden, in klein formaat. Maar hij verwerkte er een leven lang nadenken in: over de Bijbelse boodschap van menswaardig samenleven. Het vakgebied van Den Dulk was de ‘praktische theologie’, en dat gaat over de wijze waarop geloof en geloofsinhoud een vertaling krijgen in het doen en laten van mensen, in de breedste zin des woords.

Het boek van Den Dulk heet Voor een nieuw begin, met als ondertitel De agenda van Genesis. We moeten op basis hiervan ‘aan het werk’, meent Den Dulk: ons inzetten in de praktijk van het leven. De wijsheid die in het paradijs geleerd wordt, dienen we als bron van inspiratie te koesteren. Bijvoorbeeld de gedachte dat het ‘niet goed is, als de mens alleen is’, zoals te lezen valt in Genesis 2. ‘Wanneer je ervoor kiest om zonder de ander te leven en wanneer je de ander slechts als rivaal beschouwt, gaat alles mis. Dat ondermijnt de samenleving’, schrijft Den Dulk. Want: ‘Leven is leven in relatie, in de sfeer van helpen en geholpen worden.’ Hiermee is de zin van het bestaan gemoeid: de wereld als ‘ontmoetingsruimte’.

Het boek is opgedragen aan ds. Dini Stavenga-van der Waals en Fries leerhuis de Olterterperkring, waar Den Dulk regelmatig een bijdrage levert.

Humanisme

Je zou het betoog van Den Dulk kunnen typeren als Bijbels humanisme. Maar dan niet georiënteerd op het humanisme als ideologie, maar eerder op de humaniteit: menselijkheid en menswaardigheid. Wat daarvoor nodig is, is respect voor de medemens en voor de leefwereld, willen helpen en geholpen willen worden, oog hebben voor kwetsbaarheid en bereid zijn het goede met elkaar te delen. Dat alles wordt ons geleerd in Genesis, en wij moeten vandaag daar een vervolg aan geven.

Het klinkt aanvankelijk wat optimistisch, zoals Den Dulk dit alles ter sprake brengt. Als we het maar goed begrijpen, gaan we het beter doen. Niettemin wijst Den Dulk ook op het grote falen van de mens, bijvoorbeeld al in Genesis 3, waar de mens uit het paradijs wordt gezet. Enerzijds beschouwt hij dat als een noodzakelijke stap naar volwassenwording, waarbij de kennis van goed en kwaad onmisbaar is. Maar tegelijk is hier sprake van een ‘verbondsbreuk’: er is iets grondig misgegaan. Dat wordt helemaal duidelijk bij de zondvloed, een gevolg van ‘de mythe van het heldendom’.

De mensen begonnen zich als goden te beschouwen, schrijft Den Dulk naar aanleiding van het mysterieuze zesde hoofdstuk waarin wordt verteld dat de mensen zich verbonden met de goden; het was de tijd van de ‘giganten’. Den Dulk: ‘De mens maakte een mythe van zichzelf en dat zet de deur open naar asociaal gedrag.’ De geschiedenis van Noach en de ark omschrijft Den Dulk allereerst positief: het is een noodmaatregel om het kwaad te keren, en in die zin is het de oplossing voor het kwaad. Maar als de ark in de duisternis op het woeste wateroppervlak drijft, moet er meer worden gezegd: God zwijgt en dat ‘zwijgen van God is de kern van zijn oordeel.’

Paradigma

Den Dulk schrijft niet over Genesis alsof het een historisch verslag is van gebeurtenissen in een ver verleden. Hij beschouwt de eerste elf hoofdstukken van Genesis, ook wel de ‘oergeschiedenis’ genoemd, als een paradigma van de menselijke geschiedenis. Het is dus een bezinning op wat mensen doen en laten, in het licht van de bedoelingen van de Schepper. Dat geeft hem de mogelijkheid om enerzijds nauwkeurig te lezen wat er gebeurt in Genesis, en tegelijk dat te vertalen in hedendaagse termen. Het gaat in zijn boekje dus voortdurend over onze hedendaagse leefwereld, over wat wij ten goede en ten kwade ondernemen.

Naar aanleiding van de geschiedenis van Noach trekt hij dan de eigentijdse conclusie: ‘De toekomst van de samenleving staat en valt met de zorg die aan de ouderen en zwakkeren wordt geboden.’ Maar daarbij zijn de felle kleuren van het oerverhaal onmisbaar: onder ‘deze zegen en deze vloek voltrekt zich de geschiedenis van de volken.’ Een vloek dus ook, van God die het kwade te kijk zet en veroordeelt.

Den Dulk was ooit een radicaal-linkse dominee, voor wie de Bijbel een vorm van cultuurkritiek was. Zoals bij zovele linkse denkers in de theologie zijn ook bij hem de scherpe kantjes er wel af. Nu wil hij op een meer gematigde manier de Bijbel lezen met het oog op vandaag. Niettemin bevat Voor een nieuw begin duidelijk maatschappij-georiënteerde theologie, waarin de rechtstreekse, spirituele verhouding tot God – toch ook een groot thema in het Oude Testament – een minder grote rol speelt. Voor sommige lezers zal dit per saldo ‘te mager’ zijn, anderen zullen Den Dulks betoog ervaren als een welkome aanvulling op een meer persoonlijke geloofservaring.

Voor een nieuw begin. De agenda van Genesis. Maarten den Dulk. Skandalon. 12,50 euro