Kans voor minister Wiebes

Sytze Faber

De overheid was lang een bondgenoot van burgers die in de knel zaten. Die overheid bestaat nauwelijks meer. Slachtoffer van het neoliberalisme, dat de overheid degradeerde tot vazal van de markt(werking). Ethische noties en principes vervluchtigden, onbetrouwbaarheid en gerommel rukten op. De overheid is wat een sneu geval geworden.

VVD-minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) manipuleerde rapporten van het onafhankelijk geachte Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum in zijn eigen voordeel. Als, mutatis mutandis, een bijstandsgerechtigde zoiets flikt, is hij zijn uitkering kwijt en kan zelfs in de bak belanden. Ook het ministerie van Economische Zaken vergreep zich aan de rechtsstaat. PvdA-staatssecretaris Van Dam (Landbouw) verstopte een alarmerend rapport over georganiseerde, grootschalige mestfraude. Pas nadat de pers er lucht van kreeg volgde publicatie. Het verzwijgen van een misdrijf kan een burger op een half jaar cel komen te staan. Van Dam liet zich nog tijdens zijn ambtsperiode benoemen tot lid van de raad van bestuur van de publieke omroep.

Mede wegens de onduidelijke ecologische gevolgen van pulsvisserij is Europa terughoudend met het toestaan ervan. Alleen een klein deel van de vissersvloot kreeg als experiment een tijdelijke toestemming. Nederlandse vissers investeerden echter bij het leven in de nieuwe techniek, die leidt tot een halvering van de brandstofkosten en tot betere vangsten. Waarom? Omdat zij door de opeenvolgende visserijbewindslieden Verburg, Bleker (beiden CDA) en de PvdA’ers Dijksma en Van Dam (daar is hij weer) op het verkeerde been werden gezet. Die speelden mooi weer met de suggestie dat een vrijstelling voor de hele pulsvisserij eraan kwam. Nee dus. Het Europees Parlement haalde tot ontzetting van de Nederlandse vissers afgelopen week zelfs een streep door de hele pulsvisserij. De Denen en Fransen, aanvoerders van het verzet, worden nu door Den Haag ingesmeerd met pek en veren. Zou men het echter ook niet eens moeten hebben over het misplaatste optimisme en het lakse lobbywerk van de voorgangers van minister Schouten?

Aardbevingsbestendig

Het gesol met de door aardbevingen getroffen Groningers gaat alle perken te buiten. Hun veiligheid was decennia lang ondergeschikt aan de revenuen van het aardgas. De schatkist werd er al bijna 300 miljard beter van. Dat geld werd trouwens grotendeels meteen uitgegeven. Komende generaties, waar als het hen uitkomt politici zo vol erbarmen over praten, mogen de begrotingsgaten dichten als het gas op is. Na ons de zondvloed.

De pulsvissers werden voor het lapje gehouden, maar geldt dat ook niet voor de Groningers? Bij hoog en laag wordt beweerd dat de bevingen zullen stoppen als de gaskraan dicht gaat. Blijkens een recent artikel in NRC Handelsblad gelooft de gepensioneerde Delftse hoogleraar Olsthoorn, hydroloog, daar geen spat van. De oorzaak van de bevingen ligt volgens hem in de gaswinning van de afgelopen halve eeuw. Daardoor zijn de spanningen in de ondergrond van poreuze zandsteen te groot geworden. Die houden niet op als men de resterende twintig procent gas in de bodem laat zitten. Veel doeltreffender is alle 200.000 woningen in het gebied aardbevingsbestendig te maken en dat te betalen uit de opbrengsten van de bijna 1000 miljard kuub die nog gewonnen kan worden. Dat gaat dan ten koste van de aandeelhouders van de NAM en de schatkist. Mag dat zo langzamerhand? Als VVD-minister Wiebes ook deze optie van het aardbevingsbestendig maken van woningen en gebouwen serieus neemt, kan hij geschiedenis schrijven. De overheid zou daardoor zelfs weer een beetje de overheid van vroeger kunnen worden: bondgenoot van in de knel zittende burgers.