Jubileum voor Nederlandse kerkdiensten in oecumenische kerk op Gran Canaria

Lodewijk Born

Het is een geliefde plek voor Nederlandse toeristen en overwinteraars: Gran Canaria. Op zondag 21 januari werd gevierd dat daar al vier decennia Nederlandse kerkdiensten zijn.

Het was vorig jaar oktober precies veertig jaar geleden dat de eerste Nederlandstalige protestantse kerkdiensten werden gehouden op Gran Canaria. In oktober 1977 nam ds. Rob Roosenboom, die destijds een kleine, Spaanstalige protestantse gemeente in Las Palmas diende, het initiatief om ‘evangelische diensten voor Nederlanders’ te gaan houden in Playa del Inglés. Een plek waar ook toen al vele landgenoten vakantie hielden. In de eerste dienst waren in totaal slechts zes (!) personen aanwezig, maar dat weerhield Roseboom er niet van om door te gaan. Naarmate er meer bekendheid kwam dat Nederlanders een dienst mee konden maken in hun eigen taal, groeide het aantal bezoekers gestaag.

Enkele maanden later bleek de Templo Ecuménico met 240 zitplaatsen al te klein en moesten soms mensen genoegen nemen met een staanplaats buiten. De kerk werd gebouwd in 1970 en heeft een bijzondere vorm en biedt ruimte aan tal van geloofsgemeenschappen (zie kader). Soms worden er wel acht diensten op een dag gehouden.

Ontmoeten

De bisschop van Las Palmas gaf toestemming om op zondagmiddag gebruik te maken van de Templo Ecuménico. Zo is er nu in de wintermaanden iedere zondag een Nederlandstalige protestantse dienst in Playa del Inglés.

De diensten, die gehouden worden vanaf de eerste Adventszondag tot en met Pasen, worden per seizoen bezocht door zo’n vijftienhonderd personen. Veelal mensen die al jaren voor kortere of langere tijd naar Gran Canaria komen en elkaar dan ook elk jaar weer ontmoeten. ,,Er worden zelfs onderling afspraken gemaakt wanneer men ‘weer gaat’,” aldus Leen Andeweg. Hij is lid van het kerkteam Nederlandstalige Interkerkelijke Geloofsgemeenschap Gran Canaria, dat bestaat sinds 2013/2014.

In de eerste jaren deed het echtpaar Willem en Frieda Franse – die op het eiland woonachtig waren – heel veel coördinerend werk voor de gemeente. Hun taak werd later overgenomen door Clary de Feyter, die permanent op Gran Canaria woont en samen met haar man Eduardo, die inmiddels overleden is, meer dan twintig jaar de diensten op Gran Canaria coördineerde.

Ruimte voor iedereen

Met de opzet van een kerkteam borgde men dat de organisatie wat ‘officiëler’ werd. Clary de Feyter maakt nog altijd deel uit van dat team. Ook werd gekozen voor de naam ‘Nederlandstalige Interkerkelijke Geloofsgemeenschap Gran Canaria’. ,,Interkerkelijk, omdat de bezoekers uit de zeer vele kerkgenootschappen komen waar Nederland zo rijk aan is.” Daarnaast hielden rond die tijd ook de Nederlandstalige rooms-katholieke kerkdiensten op te bestaan, zodat de interkerkelijke opzet nog meer van toepassing werd. ,,Het is een plek waar protestanten en rooms-katholieken gezamenlijk het geloof kunnen belijden. Zo hoort het: er is ruimte voor iedereen.”.

De kerk op Gran Canaria is een zelfstandige kerkgemeente, die op allerlei manieren gesteund wordt door de Stichting Interkerkelijk Pastoraat onder Nederlanders in Zuid-Europa. Sinds 1977 is de gemeente gediend door 28 predikanten, met namen als ds. C. Bijman, ds. H.A. van Bottenburg, ds. F. Rookmaker en ds. A. Kik. In het seizoen 2017-2018 is de voorganger ds. Henk Linde uit Hoogeveen.

Per seizoen zijn er zo’n twintig diensten die geleid worden door predikanten die met pensioen zijn. ,,Zij doen hun werk hier pro deo.” Naast de zondagse diensten (om 16.30 uur) die zij leiden, bezoeken zij ook alle Nederlandstalige patiënten in de ziekenhuizen in Meloneras en San Agustín. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen kerkelijk, gelovig of niet. Andeweg: ,,De praktijk leert dat zo’n bezoek over het algemeen op prijs wordt gesteld. Het is bijzonder dat er in de Spaanstalige setting van het ziekenhuis iemand langskomt die je taal spreekt en die tijd heeft voor jouw verhaal.”

Ook wordt er meegewerkt aan een aantal gezamenlijke diensten met alle kerkgenootschappen die gebruik maken van de Templo Ecuménico. ,,Je ziet hier in de praktijk de ware oecumene.” Op 31 oktober vorig jaar werd bijvoorbeeld een speciale dienst gehouden in het kader van vijfhonderd jaar reformatie. Gezamenlijk met de andere kerkgemeenschappen die samenkomen in de Templo Ecuménico worden er ook oecumenische diensten gehouden ter gelegenheid van de jaarwisseling, van de gebedsweek voor de éénheid van de christenen in januari en de Goede Vrijdag. Zo wordt er dus al meer dan vier decennia, ook door Nederlandstaligen, gepreekt, geluisterd en gezongen. Kortom: het geloof beleden .,,In de dienst op 21 januari hebben we hier op bescheiden wijze bij stilgestaan en onze dankbaarheid hiervoor uitgesproken’’. aldus Leen Andeweg.