De gekozen burgemeester na salami-tactiek

De Haagse week

Henk van der Laan

Is de gekozen burgemeester nu een stap dichterbij gekomen of niet? Dat is de grote vraag die bleef hangen na het Kamerdebat over de tweede lezing van de grondwetswijziging die de benoeming van de burgemeester en de commissaris van de Koning door de Kroon uit de grondwet haalt. De tweede lezing is in de Tweede Kamer in elk geval binnen voor D66 – slechts de SGP lijkt tegen te zijn.

Sleutelen aan de grondwet is lastig omdat voor een voorstel eerst in beide Kamers een gewone meerderheid nodig is en vervolgens, na verkiezingen ook een tweederdemeerderheid in beide Kamers in de nieuwe samenstelling. Grondwetswijzigingen zijn daarom een proces van de lange adem.

Eenzame tegenstander Roelof Bisschop van de SGP was dinsdag kritisch. Hij wilde weten of D66-Kamerlid Rob Jetten, die het initiatiefwetsvoorstel verdedigde, of minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (ook D66) al een vervolgplan hadden over hoe de burgemeestersaanstellingen verlopen na de grondwetswijziging. Het antwoord was nee. Eerst dit maar eens afhandelen, aldus Ollongren.

Hier zit een wijze les uit de geschiedenis achter. D66 had het al eens eerder bijna voor elkaar dat de Kroonbenoeming uit de Grondwet ging. Onder Paars II (1999-2002) kreeg D66 het voorstel al door de eerste lezing. Vervolgens mocht in 2005 D66-minister Thom de Graaf in het kabinet-Balkenende II de tweede lezing afmaken. Hij wilde het ijzer smeden toen het heet was en verbond er meteen een wet aan over de verkiezing van burgemeester die snel moest ingaan. Die haast zinde de PvdA-fractie in de Eerste Kamer niet en stak in de Nacht van Van Thijn een stokje voor De Graafs plan. De grondwetswijziging sneuvelde en De Graaf trad af.

Voordracht

Sinds enige tijd worden burgemeestersbenoemingen al niet meer bedisseld vanuit Den Haag, maar stelt de gemeenteraad een sollicitatiecommissie samen. Vervolgens draagt de gemeenteraad hun kandidaat voor. Deze voordracht neemt het kabinet altijd over. Er verandert dus straks niet veel.

Nu D66 weer een poging doet de Kroonbenoeming te schrappen, doet de partij aan de salami-tactiek: wie de worst wil vraagt niet om de worst, maar elke keer om slechts een plakje – totdat de hele worst alsnog gegeten is.

Het enige wat straks gebeurt, is dat de directe Haagse invloed op burgemeestersbenoeming is uitgesloten. (Wat nog wel kan, en nu al de praktijk is, is dat partijen landelijk zoveel mogelijk proberen te coördineren wie waar solliciteert zodat zij de met de juiste kandidaat de beste kans op een post hebben.)

Door burgers

De kans is groot dat D66 over een paar jaar met een voorstel zal komen om burgemeesters door burgers te laten kiezen – en dan heeft de partij geen tweederdemeerderheid en een ellenlange grondwetswijzingsproces meer nodig.

En de Eerste Kamer dan? De kans dat die weer dwars ligt, is klein. VVD en CDA zijn meestal het minst te porren voor dit soort D66-ideeën. Maar zelfs ondanks dat dit geen kabinetsinitiatief is, en er over het voorstel niets geregeld is in het regeerakkoord, kijken VVD en CDA wel uit om zo snel al een coalitiegenoot te dwarsbomen. En de PvdA is in de senaat inmiddels te klein om nog een grondwetswijziging tegen te houden.