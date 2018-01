De 4e Musketier bestaat tien jaar en blijft onstuimig groeien

Dick Vos

Eropuit trekken en in de natuur een geestelijke reis maken, is het geheim van de mannenbeweging. Het snelle succes zorgde in het verleden voor problemen, inmiddels ziet De 4e Musketier de toekomst weer met vertrouwen tegemoet.

Mannenbeweging De 4e Musketier, de Nederlandse tak althans, vierde op zaterdag 20 januari haar tienjarig bestaan met een groots mannenevent op de voormalige luchtmachtbasis Vliegveld Twenthe.

Na een moeilijke periode in 2016, gaat het nu weer goed, volgens Henk Stoorvogel. Hij is de geestelijk vader van de in Zwolle gevestigde organisatie en directeur. De problemen waren volgens hem te wijten aan de onstuimige groei van de beweging in de jaren ervoor. ,,Maar we hebben hard gewerkt, God heeft genade geschonken en 2017 was een succes op vele fronten.” Een aparte raad van toezicht was een brug te ver gebleken, maar bestuur en directie zijn nu gescheiden van elkaar en hebben eigen taken en verantwoordelijkheden binnen de organisatiestructuur. De financiën zijn ook helemaal op orde, en dat is belangrijk want in de sponsoractiviteiten van De 4e Musketier gaan inmiddels miljoenen om. ,,We hebben veel geïnvesteerd in een goede structuur en een gezonde cultuur.”

Groei

De 4e Musketier groeit nog steeds hard. Een twaalfde land heeft zich net onder de vlag van de internationale musketiersstichting geschaard om er een eigen beweging op te richten, vertelt Stoorvogel. Omdat het een land is in het Midden-Oosten kan hij de naam niet noemen – dat zou voor de christenen daar gevaarlijk kunnen zijn. Hij verwacht dat er het komende jaar nog drie of vier landen bijkomen. Op langere termijn ziet Stoorvogel De 4e Musketier doorgroeien naar een beweging met afdelingen in dertig à veertig landen, die allemaal hun eigen activiteiten organiseren. Een volgende generatie van dertigers zal zich aansluiten, die de beweging ook wil leiden naar het hart van hemelse Vader, aldus Stoorvogel.

Het geheim van het succes van de beweging is naar buiten trekken en daar het avontuur aan te gaan. ,,Door het avontuur nemen we ze ook mee op een geestelijke reis”, legt hij uit. ,,Heel iets anders dan in een zaaltje zitten om ergens over te praten. Tien jaar geleden was dat helemaal nieuw en voor de kerk bleek het een volstrekt nieuwe vorm van mannenwerk – diepgaander en intiemer dan mannen ooit hadden ervaren.” Het heeft het mannenwerk in de kerk totaal veranderd, en dat het succes daarvan sindsdien op talloze manieren gekopieerd is, ziet hij vooral als compliment.

,,Wij geloven in de kracht van in de schepping zijn. Als we naar buiten gaan zonder telefoon, dan gebeurt er iets met je ziel”, legt Stoorvogel uit. ,,Wij mensen zijn niet gemaakt om stil te zitten op kantoor, gebogen over computerschermpjes. Naar buiten gaan is heilzaam, zintuigen gaan open – richting God en naar jezelf toe – en in de buitenlucht ontstaat broederschap.” Hij voegt eraan toe dat het De 4e Musketier dus niet in de eerste plaats om fysieke afmatting gaat. ,,Natuurlijk zijn er momenten waarop stevige inspanningen geleverd moeten worden waardoor mannen tegen hun grenzen lopen, maar die worden afgewisseld met lichtere dagen.”

Uitdagingen

Maar als de musketiers wat doen, doen ze het goed. Het mag blijken uit de ‘karakterweekenden’ die door heel Europa gehouden worden, maar ook uit de zogeheten Muskathlons, een samentrekking van musketier en marathon. Het zijn sportevenementen die gehouden worden op de locaties waar nood is en waar ook het sponsorgeld dat ermee geworven wordt voor bedoeld is – Ethiopië, Indonesië, de Filipijnen en Jordanië staan bijvoorbeeld op het programma voor 2018. Hardlopers doen dan een halve of een hele marathon, door wandelaars wordt er niet minder dan 60 kilometer gelopen en de fietsers leggen 120 kilometer af.

Niet alleen op fysiek gebied is het een ultieme uitdaging. De deelnemers worden ook geacht zich voor zeker 10.000 euro per persoon te laten sponsoren. Veel? Stoorvogel vertelt dat het gemiddelde bijeen gebrachte bedrag vorig jaar ongeveer 11.000 euro per persoon was. ,,Zulke hoge streefbedragen dagen uit tot nieuwe creativiteit omdat je er niet komt met taartenbakken of het inzamelen van lege flessen. Als die knop omgaat, dan blijkt dat het vrijwel iedereen ook lukt om dit soort bedragen te verzamelen.” Geven en zich inspannen voor gerechtigheid zit de musketiers in het DNA en er wordt veel geld ingezameld voor allerlei organisaties. Open Doors bijvoorbeeld, A21 (tegen mensenhandel) en Compassion zijn regelmatig bestemmingen, maar zeker niet uitsluitend. Het Muskathlon-concept is inmiddels een van de grootste fondswervers van Nederland.

Naast gerechtigheid, draait het in de activiteiten van de beweging om God, gemeente en gezin – de vier g’s. Dat zijn de gebieden waaraan je als christen op de juiste manier invulling moet geven. Bij gemeente gaat het om de lokale kerk en onder ‘gezin’ valt ook de kring van familie en echte vrienden.

Het jaarlijkse event op luchthaven Twenthe, waarvoor zich 1200 mannen ingetekend hadden, stond in het teken van Take-off: loskomen. Niet uitstellen tot morgen, maar nu gehoor geven aan je roeping en je droom waarmaken. De jongste Nederlandse F-16-piloot ooit kwam iets vertellen over z’n ervaringen, net als de oprichter van de elektronicaketen Coolblue en iemand die een kerk stichtte. In de hangar waren seminars over vaderschap en ondernemerschap en er is een stiltecentrum. Buiten, op de voormalige start- en landingsbanen, werden ‘mooie ruige mannen-games’ gedaan worden, vertelt Stoorvogel, zoals auto’s omrollen, boomstamgooien en over containers klimmen. Een dag ‘bol van de inspiratie, muziek, ontmoeting en beleving’. Ook hier een mix van fysieke activiteiten en geestelijke inhoud die draait om verbinding met andere mannen en de verbinding met God.