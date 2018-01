Slangenkuil in het kwadraat

Contrapunt

Sytze Faber

Valt de PvdA, nog negen Kamerzetels rijk, te redden? Jeroen Dijsselbloem, nota bene nummer drie op de kandidatenlijst, blies meteen de aftocht toen duidelijk werd dat hij niet weer minister zou worden. Een politicus op zijn smalst. Hij werd opgevolgd door William Moorlag, directeur van het Drentse werkvoorzieningschap Alescon. Een ‘gewone’ man, waarvan ze in de PvdA altijd zeggen naar uit te kijken. Vergeet het. Onder aanvoering van de nieuwe partijvoorzitter Nelleke Vedelaar werd de afgelopen weken een volksgericht over hem uitgelokt. Zij en haar voorganger Spekman zijn beiden van de activistische soort. Geen pre voor een partijvoorzitter.

Een partijvoorzitter moet, zeker in precaire situaties, de boel bij elkaar zien te houden. Kwam bij Spekman niet het meeste van. Gaf niet thuis toen Asscher in 2014 met een tochtige argumentatie de Kamerleden Kuzu en Öztürk naar de uitgang dreef. Het resulteerde in de oprichting van DENK, waaraan de PvdA bij de aanstaande raadsverkiezingen in grote steden de handen nog vol zal hebben. Spekman was ook de uitvinder van de lijsttrekkersverkiezing tussen Samsom en Asscher. Zou volgens hem zorgen voor meer energie, positieve publiciteit en stemmen. Wensdroom van een activist. Liep uit op een debacle. Exit Spekman. Maar met zijn opvolgster lijkt de PvdA van de regen in de drup te zijn gekomen.

In 2013 verordonneerde PvdA-staatssecretaris Klijnsma, met Asscher als haar profeet, dat de sociale werkplaatsen voor mensen met een beperking moeten verdwijnen. Te duur. Er zouden voor hen 125.000 reguliere banen beschikbaar komen in het bedrijfsleven en bij de overheid. Kwam geen spat van terecht. Mensen met een arbeidsbeperking dreigden daardoor massaal tussen wal en schip te belanden. Alescon probeerde het tij te keren. Richtte een uitzendbureau op voor werkloze mensen met een arbeidshandicap en nam hen vervolgens in dienst bij het werkvoorzieningschap. Niet op basis van de cao voor de sociale werkvoorziening, maar van de minder goede cao voor de uitzendbranche. Het moest wel uit de lengte of uit de breedte komen. De vakbeweging, de gemeentebesturen, de politiek (Klijnsma!) prezen Alescon de hemel in. Wat een voorbeeldige creativiteit! Na zijn benoeming tot directeur van Alescon in 2015 ging Moorlag dan ook energiek verder op de al ingeslagen weg. Als een soort burgemeester in oorlogstijd, die voor arbeidsgehandicapten probeerde te redden wat te redden viel. De PvdA zette hem vervolgens hoog op de kandidatenlijst voor de Kamer.

Bloed aan de paal

Afgelopen december veroordeelde de rechter het werken door Alescon met twee cao’s. In het arrest werd niet meegewogen dat de consequentie is dat duizenden mensen met een arbeidsbeperking voortaan werkloos blijven omdat ze niet mogen werken op basis van de cao voor uitzendkrachten. Druistige Vedelaar paste geen hoor en wederhoor toe, wachtte niet op de uitspraak in hoger beroep maar begon meteen met het kielhalen van Moorlag. Typerend was de uitnodiging voor de nieuwjaarsbijeenkomst van de partijafdeling in Zwolle. Ondenkbaar dat de daar wonende Vedelaar er geen weet van had. De plaatselijke voorzitter schreef in de uitnodiging: ‘Het handelen van partijgenoot Moorlag heeft veel verpest. Het staat op gespannen voet met alles waar je als partij voor wil staan en wat je uitdraagt.’ Kortom, bloed aan de paal! Bij haar aantreden zei Vedelaar – het zijn haar woorden – dat zij de PvdA zou veranderen van een slangenkuil in een warm nest. In no time maakte ze er een slangenkuil in het kwadraat van. Asscher liet intussen gods water over gods akker vloeien. Is zo’n partij nog te redden? Zeg het maar.

