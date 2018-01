Protestants erfgoed in Friese kerken

Recensie

Dick Vos

De combinatie van Leeuwarden-Fryslân 2018 en het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed leidde tot een handzaam boekje over elf Friese topkerken. Op 8 januari werd De Friese Elfkerkentocht gepresenteerd.

De Friese skyline wordt gekenmerkt door kerktorens. Weinig gebieden hebben zo’n hoge kerkdichtheid als het Friese zeekleigebied langs de Waddenkust. Kleine dorpen liggen op korte afstand van elkaar en veel ervan hebben een eigen kerk die nog uit de middeleeuwen stamt. Voormalige katholieke kerken werden protestantse kerken en later veelal hervormde kerken. In latere tijden, in de negentiende en twintigste eeuw kwamen er katholieke en gereformeerde kerken bij, alle vaak met eigen torens. Vele generaties beleefden er de belangrijkste momenten van hun leven: doop, huwelijk en het afscheid van naasten.

De rijkdom aan religieus erfgoed, vroomheid in hout en steen, is groot in deze streken. Het mag daarom geen verwondering wekken dat de Stichting Alde Fryske Tsjerken in samenwerking met uitgeverij Wijdemeer aansluit bij zowel Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018 als het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018.

In de Dorpskerk in Huizum werd gistermiddag het eerste exemplaar van het boek De Friese Elfkerkentocht aangeboden aan Johannes Kramer, gedeputeerde erfgoed, van de provincie Friesland. Met een knipoog naar ander Fries cultuurgoed, de Elfstedentocht, wordt daarin aandacht besteed aan elf Friese kerken: Aldtsjerk, Buitenpost, Easterlittens, Hegebeintum, Huizum, Kimswerd, Mantgum, Marsum, Sexbierum, Weidum en Wommels.

De beschreven middeleeuwse kerken werden geselecteerd op basis van de mate waarin de inrichting ervan bewaard gebleven was. Hun protestantse inrichting welteverstaan, want over het algemeen zijn er uit de middeleeuwen weinig elementen bewaard gebleven toen de kerken na de reformatie grondig heringericht werden. Kansel, doophekken, herenbanken, rouwborden en orgels verschenen, en ‘de Friese protestantse kerkinterieurs behoren tot de rijkste en best bewaarde van heel Nederland’. En met name de zeventiende- en achttiende-eeuwse ensembles geven ‘niet alleen inzicht in de calvinistische geloofsleer en –praktijk, maar ook in zaken als ethiek, esthetiek, economie en sociale ordening’. Dat schrijft dr. Justin Kroesen, die het boek samenstelde, in de inleiding ervan.

Fotoarchief Steensma

Prof. dr. Justin Kroesen is hoogleraar cultuurgeschiedenis aan de Universiteit van Bergen, Noorwegen. Tot 2016 was hij echter universitair docent Kunstgeschiedenis van het christendom aan de Rijksuniversiteit Groningen en in die functie opvolger van de Friese kerkbouwdeskundige dr. Regnerus Steensma (1937-2012), van wie Kroesen ook een leerling was.

Steensma was een belangrijk voorvechter van het behoud van oude Friese kerken en indertijd ook nauw betrokken bij de oprichting van Stichting Alde Fryske Tsjerken. Uit zijn archief zijn ook alle foto’s afkomstig die in het boek opgenomen zijn – het aantal ervan zal richting de tweehonderd gaan.

Bijzonderheden

Dat het boek tot doel heeft het Friese erfgoed onder de aandacht te brengen van een groot publiek, mag blijken uit de opzet in drie talen. Van de elf geselecteerde kerken worden niet alleen beschrijvingen in het Nederlands gegeven, integraal vertaald staan ze er ook in in het Engels en het Duits. De hoeveelheid beeldmateriaal en de meertaligheid van het boekje van ruim honderd pagina’s, maakt dat de beschrijvingen beknopt zijn.

Snel krijgt de lezer een indruk van de bijzonderheden in de besproken kerken, maar al te gedetailleerde achtergronden ontbreken. In de beschrijvingen worden ook de nodige technische termen als bekend verondersteld. Van trekbalken en rondboogfriezen tot sleutelstukken en korbelen en ruggenschotten geflankeerd door bladvoluten.

Anderzijds worden hier en daar aardige weetjes naar voren gebracht. Wie wist dat de banken die voor de dames bestemd waren open rugleuningen hadden om ruimte te bieden aan breed uitwaaierende rokken? Zo komen er meer interessante details naar voren, niet zelden gekoppeld aan de plaatselijke geschiedenis.

De Friese Elfkerkentocht /The Frisian Eleven Churches Tour / Die friesische Elfkirchentour. Justin Kroesen. Uitgeverij Wijdemeer & Stichting Alde Fryske Tsjerken, 14,95 euro