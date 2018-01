Politiek is meer dan een regeerakkoord

De Haagse week

Henk van der Laan

Na de klap bij Huizinge (3,5 op de schaal van Richter) in 2012 kwam de gaswinning in Groningen eindelijk op de politieke agenda. Met name rond Loppersum is sindsdien minder geboord. Het gevolg was dat er minder sterke bevingen waren en het zwaartepunt verschoof van Loppersum naar het Schildmeer. Het debat over de gaswinning in Groningen ging de laatste tijd vooral nog over de afwikkeling van de schade, waarbij inwoners van het gaswinningsgebied hemel en aarde moeten bewegen om te krijgen waar ze recht op hebben.

En dan was er deze week de beving van 3,4 bij Zeerijp. Zwaarder dan gedacht en op een locatie waar het niet meer werd verwacht. Een al gepland bezoek aan Groningen door minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat werd zo in een keer stuk meer beladen.

Evenement

Toen de Britse premier Harold Macmillan (1957-1963) door een journalist werd gevraagd wat het beleid van zijn kabinet het meest zou ondermijnen, was zijn inmiddels beroemde antwoord: ,,Events, dear boy. Events.” Nou, het nieuwe kabinet heeft met ‘Zeerijp’ zijn eerste ‘evenement’ te pakken.

Wiebes kon deze week ferme uitspraken doen omdat het regeerakkoord hem die ruimte geeft. Dat Nederland van het gas af moet, het staat er al in. Vanaf 2021 worden er geen huizen meer met een gasaan-sluiting gebouwd. En de gasboringen worden verminderd. Een deel van de opbrengst komt ten goede aan de schade-afwikkeling. En de NAM wordt op afstand gezet van de schadebepalingen. Allemaal afspraken in het regeerakkoord. Alleen zal Wiebes er wel sneller mee moeten beginnen dan gedacht, want het geduld in Groningen is wel op.

Het regeerakkoord is een mooi dik stuk met allerlei afspraken op basis van de situatie in Nederland in 2017. Maar wat als er iets gebeurt wat niet in het regeerakkoord staat? Wat als de wereld zo verandert dat je met de afspraken in het regeerakkoord niets kunt?

Terugvallen

Dat merkte het kabinet-Balkenende IV in 2008. Een dag na de presentatie van de eerste begroting, die was geschreven met het idee dat het economisch goed ging, ging zakenbank Lehmann Brothers failliet en stortte de wereld in een van de ergste financiële crises ooit. Het regeerakkoord kon in feite de prullenbak in.

Wiebes kan wel ergens op terugvallen, maar dat kan het kabinet niet altijd. Een crisis met Venezuela, ons buurland dat de grote interne problemen probeert te verleggen door te wijzen naar de Benedenwindse eilanden, ligt op de loer. De gemeenteraadsverkiezingen kunnen de sfeer in de coalitie bepalen als een van de partijen dan slechter scoort dan met de Tweede Kamerverkiezingen. Aan de uitbreiding van het vliegveld Lelystad gaat het kabinet ook nog een hele kluif krijgen. Dit zijn nog maar de dingen die dit half jaar kunnen gebeuren. Wat er daarna nog in de spaken van het kabinetswiel gestoken kan worden, is onmogelijk te voorspellen.

Het uitvoeren van een regeerakkoord is niet zo moeilijk. De ambtenaren schrijven het trouw om naar wetgeving en de steun in beide Kamers is al verzekerd. Goed bestuur en politiek toont zich pas als er geïmproviseerd moet worden, wanneer een minister geen uitvoerder van beleid is, maar zelf initiatief moet tonen.