Echt tegengeluid in Amsterdam

In 2005 dwong de rechter de SGP haar standpunt te veranderen over vrouwen, ze moesten actieve politici kunnen zijn in en voor de eigen partij. Subsidies werden geschrapt zolang dat niet was gerealiseerd. Het was het resultaat van een rechtszaak die was aangespannen door het Clara Wichman Instituut. De Rechtbank Den Haag, het Gerechtshof Den Haag, de Raad van State, de Hoge Raad en het Europees Hof van de Rechten van de Mens bogen zich allemaal over de kwestie. De SGP verloor bij allemaal.

In 2005 schreef ik op deze plaats dat ik het intolerant vond dat de SGP er geen eigen standpunt op na mocht houden, hoezeer ik het ook met dat standpunt oneens ben. Zou de SGP ook zonder rechterlijke uitspraak zijn veranderd? Geen idee. Feit is dat nu ook in Amsterdam een vrouw lijsttrekker is van de SGP. De partij zal geen zetel verwerven, want zelfs de CU met een grotere aanhang, is dat in 2014 niet gelukt. Maar interessant is het wel. Vooral ook omdat ze in Amsterdam nu van extreem links en seculier, Bij1, tot fundamentalisch rechts, SGP, vrouwelijke lijsttrekkers hebben. Bij Bij1 trekt Sylvana Simons de kar, bij de SGP doet de jonge Paula Schot dat. En dat is nog niet alles, de PvdA heeft Marjolein Moorman op nummer 1, en Forum voor Democratie Annabel Nanninga.

Zou het werkelijk een teken van emancipatie zijn? Ik ben wantrouwig in deze. Onderzoeken wijzen uit dat zodra vrouwen tot een beroep worden toegelaten en/of er sterker in zijn vertegenwoordigd, het salaris en het aanzien omlaag gaan. Dat geldt ook voor mijn eigen vak: het rabbinaat. Zijn vrouwelijke rabbijnen mogelijk geworden als teken van emancipatie? Zeker. Maar ook doordat de autoriteit van een rabbijn enorm onder druk is komen te staan sinds een paar eeuwen, door de verlichting, de emancipatie, de individualisering en de hang naar autonomie.

Ik zou het spannend vinden als Schot een zetel voor de SGP verwerft. Ze heeft tenminste een tegengeluid: tegen het omgekeerd-racisme standpunt van DENK en Bij1, waarbij witten hoe dan ook in de beklaagdenbank zitten.