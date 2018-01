Bijzonder dat de kerk in een tijd van kerkverlating nieuwe betekenis krijgt

Jaarwisseling

Dick Vos

Het jaar 2017 was volgens velen het jaar van de onvoorspelbare Donald Trump, géén Oranje naar het WK en een marathonformatie. Het Goede Leven blikt met betrokkenen terug. Dit keer: ds. Gerrit Groeneveld, voorzitter van Stichting Tsjerkepaad.

Gerrit Groeneveld (65) was tot 19 november 2017 werkzaam als predikant in de Protestantse gemeenten Parrega-Hieslum en Tjerkwerd-Dedgum en is nu emeritus predikant. In zijn vrije tijd is hij voorzitter van de Stichting Tsjerkepaad, waarvoor hij zich met liefde inzet.

Toen het jaar 2017 begon, hoe vol was uw agenda toen al en waar keek u het meest naar uit?

,,Na de drukte met Kerst en Oud en Nieuw, met prachtige diensten en een musical voor de kinderen, was het in januari relatief rustig. De dagelijkse werkzaamheden werden weer opgepakt en al snel volgde de drukte voor Pasen. In de Stille Week hadden we prachtige en gedachtenisvolle vieringen, allemaal met een eigen karakter. Pasen is voor mij het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. De paasvreugde is als een vlam die de Opgestane in ons ontsteekt. Die vlam zet ons steeds weer in beweging. Maar na Pasen mogen we ook weer wat meer rust vinden. Of zoals predikanten wel eens onder elkaar zeggen: ‘Als de Heer is opgestaan, mogen wij gaan rusten’.

Eerlijk gezegd keek ik ook wel uit naar mijn afscheid vanwege emeritaat als gemeentepredikant. Tijd voor wat meer rust en om de dingen te doen die je graag doet.”

Op welk terrein kreeg het jaar een onverwachte wending?

,,Onverwacht was het, dat ik na een moment van duizeligheid in januari, hard ben gevallen op de betonnen vloer van een metrostation in Amsterdam. Mooi was het om te merken dat er ineens allemaal barmhartige Samaritanen om mij heen kwamen staan met verschillende huidskleur; vrouwen en mannen, jongeren en ouderen. Gelukkig viel de schade volgens de dokter mee, er was geen sprake van een ernstige aandoening, al bleef ik wel nekklachten houden. Ik heb het als een waarschuwing ervaren om niet over de grenzen heen te gaan.”

Als u enkele hoogtepunten uit 2017 moet noemen, waar komt u dan bij uit?

,,De kerkdiensten waren voor mij hoogtepunten. In het verleden kon er sprake zijn van éénrichtingsverkeer maar dat is al lang niet meer het geval. Er wordt veel en goed voorbereidend werk gedaan door allerlei mensen; de koster, de bloemschikkers, de lezers in de dienst, de kindernevendienst, de organist, of een koor. Het is een dienst van ons samen, in naam van de Heer. De stilte, de liederen en verhalen doen ons goed. Hoe zou het zijn als we dat zouden moeten missen?

Kerkgebouwen bieden ruimte aan mensen om op verhaal te komen. Dat geldt gelukkig ook steeds meer voor activiteiten die door de week in de gebouwen worden gehouden. Tijdens Tsjerkepaad 2017 openden 250 kerken in Friesland hun deuren op zaterdagmiddagen in de zomer. We merken dat velen graag een kerk binnengaan, ook niet-kerkgangers. Zij genieten niet alleen van de cultuurhistorische rijkdom, maar komen ook om er een moment van rust en bezinning te vinden. Steeds stonden er mensen klaar om dit mogelijk te maken en de bezoekers gastvrij te ontvangen. Juist in een tijd van kerkverlating is het erg fijn om te merken dat de kerk op deze manier weer een nieuwe betekenis kan krijgen.”

Wat heeft u het meest verwonderd in 2017 als het gaat om christelijk geloof?

,,Wat mij verwondert, is de moed, het geduld en de creativiteit van mensen die zich niet laten ontmoedigen, maar door blijven gaan met het geloof in Gods liefde en barmhartigheid, en die op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden. Elke keer als dat gebeurt, word ik er weer door geïnspireerd. Het is de vlam van geloof, hoop en liefde, die ons gaande houdt.”

Het nieuwe jaar is begonnen. Wat zijn voor u dingen die u anders wilt gaan doen, zowel in werk als privé?

,,Een nieuw jaar betekent voor mij dat ik nu – tijdens mijn emeritaat – mag genieten van meer vrije tijd. Mijn vrouw Korien en ik ontmoeten graag mensen en willen regelmatig open huis houden in onze nieuwe woning in Bolsward. We houden van tuinieren, het maken van pylgertochten – wandelingen met bezinningsmomenten – en van fietsen. Graag gaan we af en toe naar Taizé of een van de eilanden. In Bolsward zet ik me bij voorkeur in voor de oecumene en tijdens Tsjerkepaad voor de Kleasterrûntsjes langs plekken waar in het verleden kloosters hebben gestaan. Ook zal er meer tijd zijn voor muziek en het vertalen van verhalen en liederen in de Friese taal.”

Toen u op oudejaarsavond het glas hief, waarop deed u dat?

,,Joodse mensen zeggen Lechajim als ze het glas heffen. Dat betekent ‘op het leven’. Laten we klinken op het goede leven dat God ons geeft, want het kan ook zomaar weer voorbij zijn. Er is zoveel om van te genieten.”

Waarnaar bent u vooral benieuwd als het gaat om het jaar 2018?

,,Waar ik benieuwd naar ben, is of het populisme en het narcisme dat als een virus door zoveel volken en mensen trekt, zal doorzetten, of dat er een kentering komt naar meer samen delen en verantwoordelijk zijn voor elkaar. Naar dat laatste kijk ik uit.”

Wanneer u een voorspelling mag doen, welke zou dat zijn?

,,In de eerste plaats denk ik dat het anders wordt dan we ons nu kunnen voorstellen. Pikerje net, it komt dochs oars is een Fries spreekwoord. Jezus zegt in de Bergrede nog iets meer: maak je niet bezorgd, God zal voor ons zorgen. Als ik dan toch een voorspelling mag doen: ik denk dat er in de Verenigde Staten en in andere landen een nieuwe wind zal opsteken – ook in en vanuit de kerken.”