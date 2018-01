Tien jaar PThU: theologen moeten weer voor de troepen uit durven lopen

Dick Vos

Predikanten opleiden voor de Protestantse Kerk is een belangrijke taak, maar de PThU doet meer, aldus rector Mechteld Jansen. Op 9 januari vierde de universiteit haar 10-jarig bestaan en gaat een instellingsplan voor de komende vijf jaar van start.

Als een levensbeschouwelijke universiteit voor onderzoek, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening startte de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) op 1 januari 2007. Tien jaar later geldt dit in z’n algemeenheid nog steeds, maar de doelstellingen zijn gepreciseerd en genuanceerd, mede doordat de plaats van religie in de samenleving verandert.

Onderzoek en onderwijs zijn nog steeds ‘kernopdrachten’ van de universiteit. Voor de dienstverlening wordt het woord ‘valorisatie’ gebruikt: het ter beschikking stellen van kennis aan de maatschappij. In het Instellingsplan 2018-2022 wordt voor die verschillende gebieden expliciet aangegeven hoe de universiteit daar invulling aan wil geven vanuit vier ‘kernwaarden’. In alles moet herkenbaar zijn: scherp van geest, diep geworteld, breed georiënteerd en rijk aan spiritualiteit.

‘Scherp van geest’ mag misschien vanzelfsprekend zijn voor een universiteit: intelligent, snel van begrip. ,,Maar we willen er ook mee tot uitdrukking brengen dat we het belangrijk vinden dat mensen in staat zijn om heel verschillende vakgebieden met elkaar in verband te brengen”, geeft prof. dr. Mechteld Jansen aan, hoogleraar missiologie en rector van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Het gaat niet alleen om kennis verzamelen, maar om op basis van kennis een volgende stap te kunnen zetten.

‘Diep geworteld’ betekent: vol overtuiging in de protestantse traditie staan, aldus Jansen. ,,We willen ons oecumenisch oriënteren en ons overal toe verhouden, maar hoe dieper je zelf geworteld bent in je eigen traditie, hoe meer ruimte je hebt voor heel andere visies op het leven – ook voor overtuigingen búiten de religieuze tradities. We vormen een protestantse universiteit, en onder protestantisme verstaan we dan alles wat zich oriënteert op de reformatie. Wij willen dé expert zijn in alles wat met protestantisme te maken heeft, een stroming die wereldwijd gezien trouwens behoorlijk breed is.”

Vragen tackelen

Internationaal wordt vaker gesproken van reformed dan van protestant, legt Jansen uit. ,,Vooral op andere continenten staat reformed voor een kracht die zich richt op de verbetering van de menselijke levensomstandigheden. Het staat voor een theologie waarmee je vragen die in de samenleving spelen kunt tackelen. Het heeft iets krachtigs en ook iets onafhankelijks. Het protestant principle – een begrip van Paul Tillich – houdt in dat je je niet onderwerpt aan een andere macht.”

Maar theologie houdt zich niet alleen met religie bezig, voegt Jansen daaraan toe, maar eigenlijk met alles. Daarmee komt de kernwaarde ‘breed georiënteerd’ aan de orde. ,,De theologie houdt zich bijvoorbeeld ook bezig met economische en sociale vragen; met vragen rond armoede en rijkdom, duurzaamheid, familieverbanden en #MeToo. Al die onderwerpen hebben ook een theologisch perspectief en theologen moeten dus breed georiënteerd zijn.” De PThU wil dan ook het liefst dat alle studenten tijdens hun studie een tijdje in het buitenland doorbrengen. ,,Om aan het denken gezet te worden over van alles wat zich afspeelt in het protestantisme.”

Spiritualiteit

Weten waar je staat in de brede protestantse beweging heeft ook een spirituele kant. ,,‘Rijk aan spiritualiteit’ is een kernwaarde die we de laatste vijf, zes jaar echt belangrijk zijn gaan vinden”, aldus Jansen. ,,Natuurlijk moet je wetenschap en geloof niet door elkaar gooien, maar in de wetenschap wordt het belangrijker dat ook onze drijfveren boven tafel komen. Daar wordt ook naar gevraagd – naar wat we geloofsmatig komen brengen. En die vraag komt niet alleen vanuit de kerk en de maatschappij, maar ook vanuit het wetenschappelijke veld. Langzamerhand wordt iedereen duidelijk dat geen enkele wetenschap waardevrij is.”

De PThU ontwikkelt momenteel vormen die studenten helpen om de eigen spiritualiteit te verkennen en te laten groeien. Een theoloog moet op dat gebied een behoorlijke basis hebben, legt Jansen uit. ,,Het is belangrijk dat je je eigen spiritualiteit weet te voeden: leren bidden betekent dat, contemplatie, discipline ook. Een levensstijl waarin spiritualiteit een plek heeft moet je ook weten vol te houden, en dat is iets dat geoefend moet worden.” Daarnaast moeten theologen beschikken over bepaalde kennis over spiritualiteit; weten van de soorten die er zijn in de wereld, welke bronnen daarbij horen, en wat voor liederen.

Illustratief mag zijn dat beide vestigingen van de PThU beschikken over een kapel en dat daar op gezette tijden eenvoudige vieringen plaatsvinden. Tien, vijftien jaar geleden zou dit in ieder geval bij de vroegere hervormde opleidingen ondenkbaar geweest zijn.

Kaalslag

Het zegt ook iets over de tijd, denkt Jansen. ,,In de cultuur is in z’n algemeenheid een verlangen naar verdieping te bespeuren. Het gaat niet alleen maar meer om carrière, snelheid en geld. Misschien keren we wel terug van een periode van kaalslag. Opeens blijkt bijvoorbeeld dat ook op de Nyenrode Business Universiteit zingeving een onderwerp is. Er is echt veel religieus analfabetisme, en als theologen hebben wij eigenlijk heel veel voorradig om de wereld daarmee een beetje te bedienen. We willen onze studenten dan ook leren hoe ze op dat gebied een leidende rol op zich te kunnen nemen. De tijd waarin de theoloog vooral volgde, lijkt voorbij te zijn. De theoloog moet weer vóór de troepen uit durven lopen nu mensen zo weinig achtergrond meer hebben op spiritueel gebied.”

Jansen vindt het nog te vroeg om te signaleren dat religiositeit langzamerhand weer achter de voordeur vandaag mag komen. Maar ze ziet wel dat de generatie die zich nu aandient zich sterker bezighoudt met vragen als: hoe gaan we ons leven vormgeven, waar doen we het allemaal voor, welke kant moet het op met de wereld en heeft God daar misschien ook iets mee te maken? En in het verlengde daarvan: waar zitten mogelijkheden tot verbinding, ondanks dat de ander misschien een heel andere achtergrond heeft dan ik? ,,Het is de generatie die ziet dat ze in een economie terechtkomen waarin gedeeld moet worden – huisvesting wordt onbetaalbaar, iedereen z’n eigen auto zal voor hen niet meer weggelegd zijn.”

Helderheid bieden

Het mag duidelijk zijn dat de ambities van de PThU verder gaan dan het opleiden van predikanten. De samenleving heeft behoefte aan intellectuele verrijking met betrekking van religie, vermeldt het instellingsplan. ‘Juist waar secularisatie enerzijds en hernieuwde belangstelling voor religie anderzijds het beeld bepalen.’ Om helderheid in dat proces te scheppen zijn academisch opgeleide theologen nodig, is de conclusie vervolgens. Tien jaar geleden, toen de universiteit officieel van start ging, klonken woorden van gelijke strekking. De uitgangspunten lijken echter concreter ingevuld.

Ondertussen bleek uit onderzoek onder afgestudeerden dat zo’n 60 procent van hen toch vrij snel aan het werk gaat als gemeentepredikant. Van de overige 40 procent, die op heel verschillende plekken terechtkomt, wordt een deel later alsnog predikant, volgens Jansen ,,En dat is mooi, want met zo’n veertig mensen per jaar leveren we de Protestantse Kerk op dit moment eigenlijk net wat te weinig predikanten.”100 procent baangarantie is nooit te geven, maar uiteindelijk krijgt eigenlijk iedereen die theologie gestudeerd heeft een baan, weet ze ook. Waaraan ze toevoegt dat het niet allemaal ‘heel chic betaalde banen’ zijn.

De universiteit heeft op dit moment 363 betalende studenten, een kleine honderd minder dan tien jaar geleden. Daarnaast zijn er nog uitwisselingsstudenten die een paar maanden meelopen en studenten die vanuit andere studies een paar vakken volgen. In de bacheloropleiding theologie van de Rijksuniversiteit Groningen bereiden zich momenteel zo’n veertig studenten voor op doorstroming naar een predikantsmaster bij de PThU.

Eén universiteit voor de ene kerk

Door een combinatie van factoren ging de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) op 1 januari 2007 van start. De predikantsopleidingen van alle drie de kerken die in 2004 opgegaan waren in de Protestantse Kerk in Nederland – hervormd, gereformeerd en luthers – gingen erin op, waarmee de afronding van het Samen op Weg-proces ook hierin gestalte kreeg. Daarnaast werden grote veranderingen doorgevoerd in het Nederlandse universitaire bestel. In plaats van de oude doctoraalopleidingen werd aansluiting gezocht bij de internationaal geldende universitaire opzet waarin studenten eerst een bachelordiploma konden halen, eventueel gevolgd door een mastergraad. In de derde plaats wilde de Nederlandse overheid af van de bijzondere positie van het hervormde opleidingsinstituut, dat een door de overheid bekostigde postdoctorale opleiding aanbood onder verantwoordelijkheid van de kerkelijke synode. Als seminarium aanschuiven bij een bestaande universiteit was een optie, of zelf universiteit worden. Besloten werd om samen met de Theologische Universiteit Kampen (Oudestraat) van de gereformeerden een nieuwe, levensbeschouwelijke universiteit op te richten.

De nieuwe universiteit ging in eerste instantie aan het werk op de locaties waar ze al gevestigd was, in Utrecht, Kampen en Leiden. Na een paar jaar koos de PThU ervoor zich te vestigen bij twee brede universiteiten die de theologie een belangrijke plaats waren blijven toekennen in het geheel van onderwijs en onderzoek, de Vrije Universiteit in Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen. In 2011 betrok de PThU een verdieping in het hoofdgebouw van de VU en een eigen pand in Groningen aan de Oude Ebbingestraat.