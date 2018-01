Vaderlandsliefde als middel om gemeenschapszin te bevorderen

Pieter Anko de Vries

Voor de ene politieke partij is patriottisme een voorbeeld van goed Nederlanderschap. Voor de andere partij kleven aan het begrip maar al te vaak bedenkelijke kanten. Wat wil het CDA?

Het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA brengt ieder seizoen een bundel opstellen uit waarin een maatschappelijk thema wordt belicht onder de naam Christen Democratische Verkenningen. Het deze week uitgekomen winternummer draagt de titel Begrensde vaderlandsliefde. Hierin wordt het thema ‘patriottisme’ of zo je wilt ‘vaderlandsliefde’ verkend. De hoofdvraag is of het benadrukken van traditie, geschiedenis en cultuur kan leiden tot een nieuwe, verbindende samenleving of dat het juist leidt tot een splijtende identiteitspolitiek.

Er zitten onmiskenbaar rafelranden aan identiteitspolitiek. Zie de ontwikkelingen in Spanje waar veel Catalanen taal en cultuur in stelling brengen in hun streven naar onafhankelijkheid. Ook in Schotland kom je dit – zij het in mindere mate – tegen. En zelfs in onze provincie Friesland hoor je zo nu en dan argumenten voor meer eigen bevoegdheden die verwijzen naar een begrip als identiteit.

De Nederlandse identiteit is jarenlang een beladen begrip geweest, patriottisme helemaal. Maar nu de gemeenschapszin tanende lijkt, heeft de politiek dit thema gevonden. Denk bijvoorbeeld aan het voorstel van de huidige coalitie om kinderen het Wilhelmus te laten leren, maatschappelijke dienstverlening te laten doen en schoolbezoeken te laten afleggen naar het Rijksmuseum.

Het mooie aan een pluriforme partij als het CDA is dat er in het denken over christelijke politiek verschillende meningen aan het licht komen. Bijvoorbeeld die van de CDA-fractievoorzitter in de gemeente Amsterdam, Diederik Boomsma, tevens promovendus rechtsfilosofie in Leiden, Hij stelt onomwonden dat ‘gezonde’ vaderlandsliefde moet worden gevoed omdat het anders verandert in een destructieve variant ervan of ‘ruim baan kan bieden aan de grotere spirituele bedreigingen van onze tijd: futloosheid en egoïsme’.

Toegankelijk

Dit patriottisme moet inclusief zijn, dus toegankelijk voor allochtoon, jong én oud, rijk en arm, hoog- en laagopgeleid, zegt Boomsma. Een typische kans voor het CDA, met zijn traditie van gemeenschapszin. Dit is natuurlijk een zeer optimistische kijk op een immense opgave waarbij door de auteur praktische middelen niet echt worden aangereikt.

Heel anders is het verhaal van theoloog, rechtswetenschapper en econoom Henk Post. Hij laat een strenge waarschuwing horen tegen het idee dat de staat de hoeder moet zijn van de nationale identiteit. Dat kan een bedreiging worden voor burgerlijke vrijheden.

Want wat zou zo’n nationale staat zijn? Hij stelt het onomwonden. ‘In Nederland heeft zich een seculiere meerderheid gevormd die op het zich manifesteren van religie in het openbare leven primair reageert met onbegrip en intolerantie. Het zou strijdig zijn met het eigene van het CDA als het in deze beweging meegaat.’ En ja, als je een pluriforme staat voorstaat, moet je je niet willen keren tegen moslimonderwijs en de bouw van moskeeën.

Wat moet dan wel onze gezamenlijke basis zijn? De grondwet, schrijft Post. Dat is het staatsrechtelijke basisdocument van onze constitutionele orde, met daarin onze grondrechten als burger. De grondwet levert met andere woorden het kader voor een democratie waarin burgers met sterk uiteenlopende overtuigingen, normen en levensstijlen vreedzaam kunnen samenleven.