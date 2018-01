‘Ik denk dat we zijn uitgeïndividualiseerd’

Jaarwisseling

Lodewijk Born

Het jaar 2017 was volgens velen het jaar van de onvoorspelbare Donald Trump, géén Oranje naar het WK en een marathon-kabinetsformatie. Het Goede Leven blikt terug met betrokkenen op hun terrein: Claartje Kruijff (46), Theoloog des Vaderlands.

Toen het jaar 2017 begon, hoe vol was toen al uw agenda, en waar keek u zelf het meest naar uit?

,,Ik heb altijd genoeg te doen. Ik keek uit naar weer een jaar vol met ontmoetingen en gebeurtenissen rondom werk en onze drie puberdochters. We hebben, hier thuis, zoals ze zeggen never a dull moment.”

Op welk terrein kreeg het jaar een onverwachte wending?

,,Ik ben voorganger en predikant bij de oecumenische Dominicusgemeente in Amsterdam en vriend van de remonstranten. Daarbuiten ben ik als buitenkerkelijke predikant en pastor actief. Echter, eind september werd ik verkozen tot Theoloog des Vaderlands tijdens de Nacht van de Theologie in Hilversum. Mijn agenda stond en staat hierdoor wel een beetje op z’n kop…’’

Als u enkele hoogtepunten moet noemen van 2017, waar komt u dan bij uit?

,,Voor mij persoonlijk: de nieuwe ontmoetingen en initiatieven waar ik bij betrokken ben geraakt dit jaar. De kansen die ik krijg om te vertellen waar ik, maar ook waar allerlei andere collega’s mee bezig zijn en wat theologie als vak te brengen en te betekenen heeft.”

Wat heeft u het meest verwonderd als het gaat om christelijk geloof in 2017?

,,Ik verwonder mij over de nieuwe openheid en ruimte die er lijkt te ontstaan rondom geloof. Toen ik vijftien jaar geleden theologie ging studeren moest ik mij telkens verantwoorden en uitleggen waarom en waartoe. Het voelde alsof ik mijn keuzes moest verdedigen. Nu lijkt het alsof mensen meer openstaan, al grenst het soms aan onverschilligheid. Jij het jouwe en ik het mijne. Maar ik proef ook een toegenomen nieuwsgierigheid en ontvankelijkheid om mij heen.”

2018 staat voor de deur. Wat zijn voor u dingen die u anders wilt gaan doen, zowel in werk als privé?

,,Ik probeer steeds vaker momenten van concentratie en reflectie te zoeken. Ik heb een haat-liefderelatie met mijn telefoon en met sociale media. Ik ben graag op de hoogte, volg heel veel verschillende dingen tegelijk en kan ook genieten van gezellige gesprekken of grappen over de WhatsApp. Tegelijkertijd ervaar ik hoeveel rustiger en geconcentreerder ik in het leven sta als ik mijn telefoon thuis laat. Ik wil daar beter mee leren omgaan opdat ik zelf een goede balans bewaar tussen mijn binnen- en buitenleven opdat ik ook mijn kinderen daarin voorga.”

Als op oudejaarsavond het glas geheven wordt, waar is dat dan op wat u betreft?

,,Op meer ruimte voor gesprek in de media en ook live. En dan bedoel ik een écht gesprek. Geen korte en snelle oneliners. Een ruimte van ontmoeting waarin we onszelf niet vastzetten in vastgeroeste beelden van onszelf en elkaar. Maar echt ruimte voor ontmoeting.”

,,Communis betekent gemeenschappelijk in het Latijn. Communicatie zal dan zoiets betekenen als het gezamenlijk scheppen van betekenisvolle ruimte. Ik zou het glas willen heffen op het gezamenlijk bewaken van die betekenisvolle ruimte. Op gesprekken waarin we echt nieuwsgierig zijn naar elkaar, ontvankelijk voor wat we van een ander kunnen leren en hoe we verrijkt kunnen worden door inhoudelijke uitwisseling met elkaar.”

Waar bent u het meest benieuwd naar als het gaat om 2018?

,,Ik voel veel tegenstrijdigs. Veel voelbare angst, wantrouwen en onzekerheid. Veel narigheid in de wereld en een steeds dieper wordende kloof tussen mensen die hebben en niet-hebben op allerlei verschillende vlakken. En anderzijds zie en hoor ik over mooie nieuwe initiatieven. Jongere generaties die de wereld anders willen inrichten. Die van onderop het tij willen keren. Ik ben benieuwd naar de mooie dingen die komen gaan, de nieuwe initiatieven van creativiteit, menselijkheid, moed en hoop. Want zoals een collega van mij zegt: het goede is altijd groter dan het kwade. Het leven wint van de dood, zou je in christelijke termen zeggen. Anders had de wereld allang niet meer bestaan.”

U mag een voorspelling doen. Welke zou dat zijn?

,,,Ik heb het idee dat wij zijn uitgeïndividualiseerd en dat we voelen dat we aan onszelf niet genoeg hebben. We zijn vermoed ik – onbewust – op zoek naar nieuwe vormen van verbinding en gemeenschap. Als reactie op onze individualistische samenleving komt er – ik waag het toch te voorspellen – een hernieuwde interesse voor het christelijk geloof en de Bijbelse verhalen.”

Op www.claartjekruijff.nl is meer te lezen en te zien over het werk van ds. Claartje Kruijff. Onder meer interviews in de programma’s De nachtzoen en Het vermoeden.

In 2016 verscheen van Claartje Kruijff het boek Leegte achter de dingen. Mijn zoektocht naar een betekenisvol leven. Uitgeverij Ambo/Anthos, 18,99 euro.