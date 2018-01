Geen beter mens in 2018

Tamarah Benima

Mijn voornemens voor het nieuwe jaar zien er dit jaar wat anders uit dan gewoonlijk. Dat komt omdat ik een uurtje heb geluisterd naar iemand die kwam spreken over ‘Immuun zijn voor verandering’. Er zijn maar weinig mensen die niet iets willen veranderen in hun leven. Dat lukt slechts zelden. En dat is maar goed ook. Stel dat we hop, hop alles konden omgooien in een handomdraai. We zouden vreemdelingen worden voor onszelf en onze dierbaren.

Maar lastig is die immuniteit wel als je toch verandering wilt. Ik wil een paar dingen veranderen. Elke krant die ik in handen krijg, wordt eerst doorgebladerd tot ik de kruiswoordpuzzels vind. Ze kosten me bijna 45 minuten per dag. Belachelijke tijdverspilling. Helemaal stoppen is te veel. Dus in de maand januari geen sudoku’s. Twee: zes romans uitlezen waarin ik begonnen ben, elke twee maanden één. Te beginnen in februari. Drie: in de maand maart elke dag de kattenbak verschonen. Dat moet eigenlijk twee keer per dag, maar zelfs elke dag schiet er wel eens bij in. In april beginnen met het uitnodigen van vrienden die ik langer dan twee jaar niet heb gezien voor een zondagse brunch. En dat vier keer in 2018 (vaker zit er waarschijnlijk niet in). In mei een nieuw hek om de tuin.

Vanaf juni hoef ik niets. Alleen de vriendenbrunch, het uitlezen van een paar romans en het verschonen van de kattenbak (wat dan een gewoonte moet zijn geworden). Waarom moet alles in een speciale maand worden gedaan? Omdat ik geen bal doe zonder deadline. Als iets voor een bepaalde tijd moet, gebeurt het. Is er geen tijd-limiet, dan blijft de klus liggen. Zijn er niet nog belangrijker prioriteiten dan de kat? Nee, eigenlijk niet. Zij is van mij afhankelijk.

In 2018 een poging wagen om een beter mens te worden? Geen denken aan. Dus ook volgend jaar word ik niet aardiger tegen winkelpersoneel (wat ik vaak niet ben). Ik word niet minder ongeduldig. En ik blijf ook beloftes maken die ik, bij nader inzien, niet kan nakomen (de valkuil van de hulpvaardigen). In 2018 ben ik goed genoeg. En u ook! Geniet daar maar eens een jaartje van. Een gelukkig (!) 2018 wens ik u.