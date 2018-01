Er gebeurde veel, maar er veranderde weinig

Het Haagse jaar

Henk van der Laan

2017 liet zien dat de Nederlandse politiek even dynamisch als statisch is. Het parlementaire jaar draaide om twee data: 15 maart en 22 oktober. De dag van de Tweede Kamerverkiezingen en de beëdiging van het nieuwe kabinet.

De verkiezingscampagne ging alle kanten op, mede doordat het goed gaat met de economie en dus andere onderwerpen voor het voetlicht kwamen. En zo kabbelde de campagne voort, mede doordat de game changer die politici en analisten hadden verwacht uitbleef. En bij gebrek aan een tweestrijd, werden kleinere partijen niet ‘leeggezogen’.

Het resultaat was een genivelleerd parlement met dertien partijen. Dat op zichzelf is geen probleem – Nederland heeft wel vaker een dergelijk aantal partijen in de Kamer gehad. Het probleem was dat veel van die partijen even groot zijn. Na de VVD (slechts 33 zetels) komen PVV, D66, CDA, GroenLinks en SP met alle tussen de twintig en vijftien zetels.

Twee coalities

Omdat niemand met de PVV wilde regeren, de SP niet met de VVD en de PvdA even geen zin meer had, bleven er twee coalities over. VVD, CDA en D66 zouden moeten regeren met of GroenLinks of met ChristenUnie.

Het werd uiteindelijk, na een gênant lange formatie, de laatste optie. Die formatie duurde zo lang omdat de eerste optie, die met GroenLinks, niet veel eerder en sneller definitief werd afgesloten. Bovendien was de huidige coalitie ook niet ideaal. Dat lag niet alleen aan de medische ethische scheidslijn tussen D66 en ChristenUnie, maar vooral doordat deze combinatie een meerderheid van slechts een schamel zeteltje heeft.

Het regeerakkoord is dik en gedetailleerd. Over alles is tot in de puntjes nagedacht en daar zullen de coalitiepartijen de komende tijd niet van afwijken. Zo kan je de lange duur van de formatie ook positief bekijken: in die maanden is wel het totale beleid voor de komende vier jaar afgetimmerd.

Niet anders

Het regeerakkoord is echter nauwelijks een breuk met het vorige beleid. Er zijn wel verschillen. En elke partij heeft wel een aantal stokpaardjes erin weten te krijgen. Maar staat het land er na Rutte III straks heel anders bij dan onder Rutte II? Nee.

Dat kan ook niet, want waarom zou Mark Ruttes VVD het anders willen doen dan de afgelopen jaren. Bovendien zaten de vingerafdrukken van D66 en de ChristenUnie met al die akkoorden ook op het vorige beleid.

Dat is niet nieuw. Nederland wordt geregeerd door steeds dezelfde partijen: VVD, CDA, PvdA en soms ook D66 en ChristenUnie – steeds weer in een andere combinatie waarbij er altijd minimaal een partij bij zit die ook in de vorige coalitie zat. Op die manier zorgt een ander kabinet niet voor een breuk in beleid. Zeker niet omdat de partijen in Nederland zich altijd keurig houden aan de begrenzingen die ambtelijke werkgroepen of adviseurs als het CPB stellen.

Zo komt het dat er in 2017 in de Nederlandse politiek wel veel spektakel was in de vorm van aftredende ministers, veelbesproken charismatische nieuwkomers of grote verliezen voor regeringspartijen, maar dat dit eigenlijk weinig fundamentele invloed heeft op hoe ons land in 2018 geregeerd wordt.