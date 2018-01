De religieuze filosofie van Martin Heidegger

Recensie

Wessel ten Boom

Van Alfred Denker (1960) verscheen onlangs een Nederlandse vertaling van zijn in Duitsland geprezen inleiding op het werk van Martin Heidegger (1889-1976): Onderweg in Zijn en Tijd.

Denker geldt als een goed kenner van het werk van de duistere en controversiële filosoof uit Freiburg; hij werkt aan een biografie over Martin Heidegger. Het nu verschenen boek van Denker laat zich lezen als de wens Heideggers denken niet in zijn verkeerde politieke keuzes op te sluiten.

Heidegger werd in de vorige eeuw, in 1927, in één klap beroemd door zijn boek Sein und Zeit (Zijn en Tijd) Het legde zich toe op de principiële eindigheid van de mens, als een wezen dat is aangelegd op het moeten sterven. Juist in die onontkoombaarheid van de dood vindt de mens zijn betekenis en zin. Zo is het ‘Zijn’ van de mens dus alleen te plaatsen in het kader van de ‘Tijd’.

Het hoofdstuk over ‘Zijn en Tijd’ is het moeilijkste in het boek van Alfred Denker, hoe helder hij ook schrijft. Overtuigend geeft hij weer hoe Heidegger in dit denken vastliep. Zo heeft Heidegger bijvoorbeeld het derde deel van zijn boek verbrand, om een geheel nieuwe start te maken. Maar deze nieuwe start betekende mede dat Heidegger veel verwachtte van Adolf Hitler en zijn ‘nieuwe orde’ om de macht te breken ‘van de communistische geest en de geest van het christendom’, zoals hij in 1933 aan een Joodse vriendin schreef.

Opsloot

Kan de filosofie van iemand die hierbij uitkomt deugen? Dat is sindsdien de grote strijd rondom de ‘heimelijke koning van het denken’ (Hannah Arendt). Een vraag die des te klemmender werd, toen een aantal jaren geleden de filosofische dagboeken van Heidegger werden gepubliceerd, met daarin ook de nodige antisemitische uitspraken. Maar anders dan momenteel in Duitsland gebeurt, wendt Denker zich bewust niet van Heidegger af. Hij laat zien dat Heidegger zijn politieke belangstelling voor het nazisme al snel liet varen (maar zonder dat hij er ooit afstand van nam), en zich helemaal opsloot in zijn eigen project Zijn en Tijd. Bij dit filosofisch project ligt duidelijk Denkers hart, terwijl hij zich bij Heideggers maatschappelijke opvattingen ongemakkelijk voelt en ook een minder vaste pen krijgt, alsof hij zijn filosofische leraar toch enigszins wil sparen. Het voordeel van deze benadering is echter dat we de filosoof uit het Zwarte Woud dichter op de huid komen en zijn project beter begrijpen.

Lichtopening

Wat wilde hij? Denker toont net als eerdere onderzoekers aan dat voor Heidegger het Zijn meer en meer een religieuze betekenis kreeg. Zijn filosofie werd steeds meer een luisteren naar dan een denken over. Zo stelde hij de dichters, die iets van eeuwige waarheden ontvangen, boven de filosofen met al hun denksystemen. ‘Waarheid’ betekende voor Heidegger niet dat onze woorden overeenstemmen met de zaak, dus dat ons denken ‘klopt’, maar waarheid treedt op als het Zijn zich aan ons laat zien. Zoals je in een bos opeens een lichtopening vindt en het donker is verdwenen.

Ja, Heidegger kon de filosofie zelfs zien als de voorbereiding op de ontmoeting met het Zijn. Is dit niet een door en door religieus spreken? Beslissend is voor Heidegger dat de mens, in zijn eindigheid, leert beseffen dat niet hij regeert over het Zijn, maar het Zijn over hem en hij zich (in dankbaarheid!) naar dit Zijn leert voegen; dat dus niet de mens centraal staat en het Zijn aan zijn willen en denken onderwerpt, maar dat het Zijn zich uit eigen wil aan hem openbaart en hem op nieuwe gedachten brengt – en zo hem leidt. ‘De taal spreekt in de spreuk en we kunnen er alleen maar naar luisteren en ons in de lichtopening van het zijn laten leiden’, zoals Denker het omschrijft.

Denker heeft gelijk dat dit denken blijvend aandacht verdient. De religieuze benadering van Heidegger kan ons doen vragen, of het denken zonder God, zoals de moderne filosofie doet, in wezen niet een vorm van nihilisme is, waarin de mens eindeloos zichzelf moet bedenken omdat hij nergens elders meer houvast vindt. Heideggers vraag naar ons verborgen nihilisme zou uiteindelijk dan ook wel eens voor velen bedreigender en lastiger kunnen zijn dan zijn verkeerde politieke keuzes.

Dr. W.H. ten Boom is theoloog en woont in Didam.

Onderweg in Zijn en Tijd. Inleiding in het leven en werk van Martin Heidegger, Alfred Denker, Uitgever Damon, 26,90 euro.