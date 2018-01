2017 was het jaar waarin we kerkhervormer Martin Luther echt leerden kennen

Recensie

Matthijs Schuurman

Terugblikkend was 2017 op geloofsterrein toch voor een belangrijk deel, het jaar van Martin Luther. Het werk van Sabine Hiebsch en Martin L. van Wijngaarden neemt de lezer mee door zijn leven.

Het blijft een markant beeld: de monnik Martin Luther (1483-1546) die een vel papier op de deur van de Slotkapel van Wittenberg met een hamer vastspijkert, waarmee hij het startsein geeft voor een vernieuwing van de kerk. We weten inmiddels dat het zo destijds niet is gegaan. Dat verhaal werd later bedacht – om de historie nog mooier te maken. Zo is te lezen in het standaardwerk van Hiebsch en Van Wijngaarden.

Het aantal publicaties over Luther en de reformatie was afgelopen jaar amper te tellen. In het boek Luther, zijn leven, zijn werk komen de belangrijkste thema’s uit Luthers werk op een begrijpelijke wijze aan de orde. Zoals waarom het kruis van Christus zo belangrijk voor hem was, Luthers visie op wet en evangelie, zijn visie op het avondmaal, op de praktijk van de gemeente, enzovoort. Het boek is extra bijzonder door de vele afbeeldingen die opgenomen zijn, waarmee we een indruk krijgen van de betekenis van Maarten Luther door de eeuwen heen. Daarbij is ook veel materiaal in en over Nederland opgenomen.

Held

In de afgelopen eeuwen is Luther heel wat keren herdacht als held van de Duitse nationale geschiedenis of de protestantse kerkgeschiedenis, zonder dat helder was wat de inhoud van zijn boodschap was.

Bij de reformatieherdenking van 2017 verschenen gelukkig heel wat publicaties, die de levensweg en de inhoud van de reformator bekendheid willen geven. Luther, zijn leven, zijn werk, onder redactie van de Lutherkenners dr. Sabine Hiebsch en Martin L. van Wijngaarden (eerder verschenen in 2007) werd geactualiseerd vanwege het reformatiejubileum.

Het doel van dit boek is om de erfenis van Luther door te geven. Om hem voor een breed publiek toegankelijk te maken is er gekozen voor een heldere opzet: het lopende verhaal is de biografie van Luther. Tussendoor worden in kleine hoofdstukjes belangrijke thema’s uit Luthers leven en theologie uitgelegd.

Luther werd op 10 november 1483 geboren als Martin Luder, zoon van Hans Luder die via de kopermijnen maatschappelijk promotie had gemaakt. Zoon Martin mocht studeren om maatschappelijk nog meer vooruit te komen. Het plan van vader Luder ging niet door omdat Martin op 2 juli 1505 op reis naar zijn ouders werd overvallen door onweer. Het is niet duidelijk waarom hij die reis heeft ondernomen. Het dat hij zijn studie met zijn vader wilde bespreken of dat zijn vader hem gevraagd had om thuis te komen om huwelijksplannen te bespreken. Toen hij vlak bij het dorpje Stotternheim door heftig onweer werd overvallen, riep Luther de heilige Anna aan en legde de gelofte af dat hij, als hij het er levend van af zou brengen, monnik zou worden.

Een jaar eerder overleefde Martin Luther al een levensbedreigende beenwond. Hij legde toen geen gelofte af.

Heremieten

Zijn vader reageerde fel op de voorgenomen wijziging van studie. Op 17 juli deed Martin intrede bij de augustijner heremieten in Erfurt, een kloosterorde waarin armoede, kuisheid en gehoorzaamheid een centrale rol speelde. Tijdens zijn rechtenstudie was hij al bezig met de vraag naar een genadige God.

Door een strenge, ascetische levenswijze, waarbij zelfkastijding ook een rol speelde, probeerde hij Gods genade te ontvangen en daarmee rust voor zijn ziel en geweten. Hij liep daarin steeds meer vast. Daardoor duurden zijn biechten steeds langer; die konden soms uren in beslag nemen.

Nominalisme

Wat interessant is aan het boek, is dat ook te lezen is over het zogenaamde nominalisme, waarmee Luther tijdens zijn studie in Erfurt in aanraking kwam. Dit nominalisme was een vrij recente ontwikkeling in de middeleeuwse theologie en werd daarom via moderna (de moderne weg) genoemd.

Uitgangspunt van het nominalisme was dat algemene begrippen, die aan voorwerpen of (groepen) mensen toegeschreven werden, niet zozeer werkelijk bestaande objecten waren, maar namen (nomina) die door mensen voor deze begrippen waren bedacht.

Het effect van het nominalisme was dat mensen als zelfstandige individuen werden gezien in plaats van onderdeel van de ‘categorie mens’. Het nominalisme was bovendien van mening dat de werkelijkheid niet gekend kon worden zonder het verstand, de ervaring en de geest van degene die de werkelijkheid trachtte te doorgronden. Het nominalisme was een stroming die ruimte bood aan nieuwe, revolutionaire ideeën. Deze ideeën moesten niet worden aangepast aan wat reeds bekend was. Het was van grote betekenis voor het ontstaan van de reformatie dat Luther in deze traditie werd onderwezen.

Geschonken

Zijn eigen ervaring dat hij geen genade van God kon krijgen door zichzelf hard aan te pakken was een van de factoren die leidde tot Luthers ontdekking dat deze genade niet verdiend wordt, maar door God geschonken wordt. Deze ontdekking doet Luther op tijdens de voorbereidingen van colleges over de Psalmen, de brief aan de Romeinen en de Hebreeënbrief.

Toen Johann Tetzel rond die tijd op pad ging om aflaten – die dienen om vrijspraak van het oordeel van God te verkrijgen – te verkopen, kwam Luther in geweer. Hij vond het een misstand in de kerk, omdat op deze manier mensen God uit de weg gingen en geen echte boetedoening aflegden en daarmee ook niet de genade ontvingen. Hij verwoordde zijn bezwaren in de beroemd geworden 95 stellingen. Dat was uiteindelijk mede de aanzet voor een hervormingsbeweging die niet te stuiten bleek.

Naar mijn idee zijn de auteurs erin geslaagd om de persoon en de betekenis van Luther op een begrijpelijke wijze te schetsen. Luthers intentie was niet om een nieuwe kerk te stichten, maar om de kerk te vernieuwen. Het is iets wat we het afgelopen jaar ook diverse keren hebben kunnen horen uit de mond van (Duitse) kerkleiders. Vijfhonderd jaar na de reformatie is er in, in 2017, dankzij Marin Luther een nieuw bewustwordingsproces op gang gekomen over hoe het verder moet met het christelijk geloof en de kerk, in een seculiere tijd.

Matthijs Schuurman is predikant in Oldebroek. Hij schrijft met regelmaat over internationale theologische publicaties.

Naar aanleiding van Luther, zijn leven, zijn werk. Sabine Hiebsch (tekstredactie), Martin L. van Wijngaarden (beeldredactie). Uitgeverij Kok, 34,99 euro.