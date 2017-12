Voor wat, hoort wat

Tamarah Benima

Mijn Amerikaanse vrienden zijn een jaar na de verkiezing van Donald Trump tot hun president nog steeds geschokt. En depressief. Opeens zien zij een sociale tweedeling die er vroeger niet was. Dat is hun diepe overtuiging. Wat onzin is, die kloof was er altijd al. Een andere kloof waarvoor mijn Clinton- en Obama-stemmende vrienden ook blind zijn, is een mondiale kloof: voor en tegen Israël.

Het platform daarvoor is al jaren de Verenigde Naties. Daar wordt een demoniserings-campagne gevoerd die zijn weerga niet kent. Resolutie na resolutie wordt aangenomen waarin Israël aan de schandpaal wordt genageld. Door vertegenwoordigers van landen die met ongekende schendingen van de mensenrechten wegkomen. Zij krijgen geen resoluties aan de broek. Nu heeft de alfa-aap met het stomme haar zich wat mij betreft van zijn beste kant laten zien. Bij de resolutie die kort geleden in stemming werd gebracht en waarbij de VS werden gekapitteld omdat die de ambassade wil terug plaatsen naar Jeruzalem, heeft Trump laten turven wie voor en wie tegen heeft gestemd, en wie zich van stemming heeft onthouden. Onder de voorstemmers zijn opmerkelijk veel landen die geld van de VS krijgen. Amerika sponsort onder meer de UNWRA, die zich bekommert om de Palestijnen. Wat iedereen zou doen in zijn persoonlijke leven, doet Trump nu in het politieke leven. ,,Wel mijn geld aannemen, maar mij op belangrijke punten tegenwerken?! Forget it.”

Politiek is dat trouwens ook logischer dan de commentatoren wereldwijd willen toegeven. In de jaren zestig en zeventig waren veel Afrikaanse landen maar wat blij met de hulp bij de landbouw die Israël hen gaf. Maar na de Zesdaagse Oorlog (1967) en de Jom Kippoeroorlog (1973) kozen zij voor de Arabische staten. Daar hoopten ze geld en steun van te krijgen – die nooit kwam. China doet nu wat de Arabieren en de overige moslims niet deden, helpen bij de opbouw van Afrika. Trump geeft ze nu nog een optie: wees fair tegenover Israël en wij blijven helpen, zo niet, zoek het dan zelf maar uit.