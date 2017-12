Snakken naar een minder volle agenda

Jaarwisseling

Lodewijk Born

Het jaar 2017 was volgens velen het jaar van de onvoorspelbare Donald Trump, géén Oranje naar het WK en een marathon-kabinetsformatie. Het Goede Leven blikt terug met betrokkenen op hun terrein: Ad van Nieuwpoort (1966), predikant en publicist te Bloemendaal.

Toen het jaar 2017 begon, hoe vol was toen al uw agenda?

,,Ik begin het jaar altijd met een aantal blanco pagina’s in de agenda. Heel bewust na de Kerst neem ik even afstand en bedenk ik voor mezelf: waar gaat het ook al weer over allemaal? Noem het: terug naar het ‘In den beginne’. Even pas op de plaats maken en terug gaan naar de kern.”

Op welk terrein kreeg het jaar een onverwachte wending voor u?

,,Heel mijn leven is vol onverwachte wendingen. Aan het begin van een week denk ik precies te weten hoe die week eruitziet, maar er hoeft maar iets te gebeuren of alles komt er weer compleet anders uit te zien. Dat hoort bij het leven van een predikant. Ik wen er nooit echt aan. Maar ik moet er mee leren leven. Het maakt je overigens wel flexibel.”

Als u enkele hoogtepunten van 2017 moet noemen, waar komt u dan bij uit?

,,Als het gaat om mijn eigen leven-tje dan zijn er tal van zaken te noemen. Heel veel kleine dingen ook vooral. Mooie ontmoetingen met mensen, soms op de rand van de dood. Maar ook mooi om te zien hoe het met mijn dochtertje gaat. Wat een plezier zij heeft in het leven. Gewoon die alledaagse dingen. Daarnaast was het natuurlijk fijn om twee pennenvruchten geboren te laten worden: Uit de tijd (Prometheus) en het recent verschenen Nu of nooit (Skandalon). Vooral met de verrassing die dan volgt dat veel mensen de boeken zijn gaan lezen, en zeggen er wat aan te hebben.” ,,Mensen die ik helemaal niet ken en mij in het dorp aanspreken om te zeggen hoezeer ze zijn geïnspireerd. Vaak ook mensen die nooit een kerk van binnen zien. Daar kan ik gerust een week op teren. Ook een knipoog van Boven zijn de briefjes en mailtjes die je dan krijgt. Zomaar van onbekende mensen uit het land, heel bemoedigend is dat.”

,,Een ander hoogtepunt was het uitkomen van de docufilm Hier ben ik, in mei. Een film waar Sarah Vos en Sander Snoep bijna zes jaar aan hebben gewerkt. Heel indrukwekkend wat die film heeft losgemaakt. Mensen die ineens heel kwetsbaar gingen spreken over hun eenzaamheid, mislukkingen of falen. Mensen die nieuwsgierig werden naar de betekenis van die oude Bijbelse bronnen voor vandaag de dag. Heel bijzonder om mee te maken. Op eerste kerstdag was de film te zien op NPO2. Ik ben heel benieuwd wat dat weer voor reacties zal opleveren.”

Wat heeft u het meest verwonderd als het gaat om het christelijk geloof in 2017?

,,Ik verwonder me vooral over de hernieuwde belangstelling voor dat aloude verhaal van de Bijbel. Men dacht dat het allemaal passé was, maar we zien geheel tegengestelde tendensen. Ik had recent nog een Volkskrant-journalist aan de telefoon die me toevertrouwde dat het een paar jaar geleden not done was om iets aan levensbeschouwing te doen maar dat er nu meerdere redacteuren op gezet zijn. Hoe meer levensbeschouwing hoe beter. Dat merk ik ook bij het NOS Radio 1 Journaal, waar ik maandelijks te gast ben. Een bijzondere ontwikkeling. De kerk moet uit zijn krimpgevoel opstaan om er juist te zijn voor mensen die níét behoren tot die vaste kern. Een mooie uitdaging. Terug naar de roots, terug naar je roeping.”

2018 staat voor de deur. Wat zijn voor u dingen die u anders wilt gaan doen, zowel in werk als privé?

,,Misschien wel meer nee zeggen. Maar dat neem ik mezelf elk jaar voor… Ik zou wel negen levens kunnen leven. Maar ik wil wel meer tijd gaan inruimen voor exegese en studie. Het studieverlof in de Protestantse Kerk is ook allemaal weer ingevuld, terwijl ikzelf snak naar een paar lege maanden de woestijn in – bij wijze van spreken – zónder al die opgelegde cursussen. Gewoon weer eens de theoloog Karl Barth lezen, en joodse bronnen aanboren. Want je roeping voor de samenleving heeft wel inhoud, content nodig. Anders sta je met lege handen.”

Als op oudejaarsavond het glas geheven wordt, waarop dan wat u betreft?

,,Op de kracht van kwetsbare verhalen en gedichten. En ook op al die mensen die zich ongezien zo ongelofelijk inzetten voor mensen in de knel. En natuurlijk op al die lieve mensen om mij heen.”

Waar bent u het meest benieuwd naar als het gaat om het jaar 2018?

,,Wat ik hoop is dat het populisme zal worden ontmaskerd en dat we in staat zijn om niet de wil van het volk te dienen maar de humaniteit. Vooral als het gaat om al die kwetsbare mensen die een veilig onderkomen zoeken. Waar ik ook zeer benieuwd naar ben is of het bedrijfsleven en de wetenschap het lukt om voor de politiek uit te lopen als het gaat om duurzaamheid.”

U mag een voorspelling doen. Welke zou dat zijn?

,,Ik doe niet aan voorspellingen. Dat doet de Bijbel ook niet. Het enige wat we kunnen zeggen is: er is een andere wereld op komst. Waarin onrecht is uitgebannen, waar mensen niet meer bang hoeven te zijn en de dood beroofd is van zijn laatste woord.”