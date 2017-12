Logica Brusselse regelmachine doorbroken

Niek van der Molen

De groeiende politieke kloof tussen de oostelijke en westelijke EU-lidstaten betekent mogelijk een grotere crisis voor de Europese Unie dan de brexit. Het scheidingsproces is pijnlijk, maar als het Verenigd Koninkrijk eenmaal netjes afscheid heeft genomen, is de EU verlost van een notoire dwarsligger die verdere politieke en economische integratie in de weg zit. Een voor Brussel veel lastiger probleem zijn de oostelijke EU-lidstaten die zich ontpoppen als minstens even eurosceptisch als Groot-Brittannië en die zich steeds meer als een blok opstellen tegenover de regelmachine in Brussel.

Tot ergernis van de Europese Commissie blijken er in Oost-Europa heel andere opvattingen te bestaan over de rechtsstaat, de vrijheid van de pers en de opvang van vluchtelingen. De breuklijn op het continent is vooral zichtbaar geworden in de vluchtelingencrisis. De Visegrad-landen (Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije) weigeren mee te werken aan de door de Europese Commissie verplicht gestelde opvang van vluchtelingen omdat dit het homogene en christelijke karakter van hun samenlevingen zou bedreigen. Ook moeten de Visegrad-landen niets hebben van ‘dictaten’ van Brussel dat als ‘het nieuwe Moskou’ hun soevereiniteit zou ondermijnen.

De dieper liggende oorzaak van de splijtende cultuuroorlog tussen oost en west wordt blootgelegd in De nieuwe politiek van Europa van politiek filosoof Luuk van Middelaar, hoogleraar in Leiden en Leuven.

Het boek gaat in hoofdlijn over wat Van Middelaar noemt ‘de metamorfose van de politiek’. Na de ingrijpende eurocrisis, de migratiecrisis, de brexit en de Oekraïne-oorlog kon Brussel niet meer zo als voorheen volstaan met het opleggen van regels, maar het moest al improviserend zware besluiten nemen in het volle licht van de openbaarheid. Volgens Van Middelaar een toe te juichen ontwikkeling. Door verantwoording af te leggen in het publieke domein en de oppositie te overtuigen ontstaat een nieuwe politiek waardoor het Europese project dichter bij de burger komt, zo betoogt Van Middelaar.

Weerstand

De migratiecrisis is een goede illustratie van de oude politiek en de groeiende weerstand daartegen. Geconfronteerd met onbeheersbare vluchtelingenstromen zocht Brussel in een traditionele reflex een oplossing in het opleggen van regels. Net zo goed als er regels bestaan voor visquota en het cacao-gehalte in chocolade zou regulering – in de vorm van een verplicht gestelde opname van vluchtelingen – ook van pas komen om de migratiecrisis te tackelen. Maar het bureaucratische Brussel onderschatte volledig dat inmenging in de demografische samenstelling van een land raakt aan principiële zaken als nationale soevereiniteit, identiteit en religie. Er is een wezenlijk verschil tussen het verdelen van visserijgronden en vluchtelingen.

Door het opleggen van regels zonder rekening te houden met nationale verschillen of de publieke opinie, verergerde het onhandige Brussel de migratiecrisis. Het is de onbedoelde verdienste van de Hongaarse premier Viktor Orbán dat hij in de vluchtelingencrisis de harde politieke keuzes voor het Europese publiek zichtbaar maakte. Daar zou wel eens de redding van Europa in kunnen schuilen, volgens Van Middelaar, ,,want het doorbreekt de moedeloos makende logica van de depolitisering” door de Brusselse regelmachine.

