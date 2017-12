Honderd en tachtig jaar terug

Sytze Faber

Precies een eeuw vervulden de Amerikanen een dominante rol op het wereldtoneel. Het begon met de ondertekening door president Wilson van de oorlogsverklaring aan Duitsland in 1917. De beslissende zet die de Duitsers het jaar daarop in het zand deed bijten. Het eindigde dezer dagen met de ondertekening door president Trump van zijn belastinghervormingswet. De vastgoedsector, waarin Trump enorme zakelijke belangen heeft, profiteert het meest. De exportsector komt ook goed weg, import wordt bemoeilijkt.

Het nieuwe fiscale regime zal de Amerikaanse schaatsschuld met ruim 1500 miljard dollar vergroten. Liggen de Republikeinen echter niet meer wakker van. Er komen daardoor namelijk nieuwe kansen om overheidstaken te strippen. Vooral de al schaarse overheidsvoorzieningen ten bate van de midden- en onderklasse zullen het moeten ontgelden. Hoera, hoera. Het grote doel is immers, zoals een Republikeinse ideoloog het plastisch uitdrukte, de overheid zó klein te maken dat ze in een badkuip verdronken kan worden. Daarvoor dient de nieuwe belastingwet. Een weg terug is er niet. Ook een toekomstige Democratische president zal de klok niet terug kunnen draaien. Daarvoor zijn te veel Amerikaanse politici afhankelijk van superrijke geldschieters, die deze hervorming wilden. De VS zijn onderweg naar de tijd van vóór 1917. Treurig stemmende reisgenoten: isolationisme, protectionisme, racisme, cynisme over klimaat en natuur en verpaupering in het publieke domein en in de samenleving. Het Amerikaanse mondiale leiderschap is finito.

Prietpraat

Hoe hangt de vlag erbij in Europa, dat andere blanke bolwerk? Houdt ook niet over. Zij het lang niet zo extreem als in de VS, maar ook hier blijft de ongelijkheid maar toenemen. In ons land leeft ongeveer 15 procent van de bevolking in armoedige omstandigheden. Zo’n 400.000 kinderen groeien op in permanente armoede. De politiek is er echter niet op gebrand de schrijnende gaten te dichten die het neoliberalisme sloeg in de verzorgingsstaat. Verkoopt liever populistische prietpraat over de gewone en normale man zonder die te kunnen typeren.

Sybe Schaap, filosoof, hoogleraar, agrariër en Eerste Kamerlid voor de VVD, constateert beangstigende parallellen tussen tachtig jaar geleden en nu. Schreef er (opnieuw) een boek over. De Volkskrant van 16 december had een boeiend interview met hem.

Het extreemrechtse populisme claimt als enige de identiteit van het ware volk te kennen en die te vertegenwoordigen. Schaap: ,,Je moet zus of zo zijn, anders hoor je er niet bij. Je moet je aanpassen. Ben je anders, jammer voor je. Etnisch anders, zoals ooit de Joden.”

Beginsel

Dit is niet te rijmen met het centrale beginsel van de democratische rechtsstaat: gelijkheid van iedereen voor de wet. Hetzij wit- of zwartmens, man of vrouw, hetero of homo, moslim, christen, jood of atheïst, miljardair of dakloze. Daarom dienen politici niet aan te schurken tegen het extreemrechtse populisme. Dan belanden ze op een hellend vlak. Vergelijk de massale verontwaardiging in 2000 over de coalitie in Oostenrijk van christendemocraten en de extreemrechtse FPÖ met de berusting van nu over een zelfde coalitie, terwijl de FPÖ er alleen maar vileiner op is geworden. Zie de onverschilligheid over de verkiezing van Thierry Baudet tot politicus van het jaar door het EenVandaag Opiniepanel. Op het Binnenhof heeft hij met zijn twee Kamerzetels nauwelijks iets laten zien. Nee, zijn ‘frisheid’ was bij de keuze beslissend. Kennelijk inclusief de associaties die hij voortdurend weet op te roepen met neonazisme en Holocaustontkenners.

De VS gaan honderd jaar terug in de tijd, met tachtig jaar kan men er in Europa ook wat van.