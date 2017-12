Eindrapport R.-K. Kerk: verhalen vertellen meer dan cijfer van 60 miljoen

Lodewijk Born

Het Meldpunt Seksueel Misbruik R.-K Kerk in Nederland presenteerde deze week haar eindrapport. Opgeteld 60 miljoen euro kostte de hele afhandeling van klachten en schadevergoedingen. Het rapport geeft een indringend beeld van wat er allemaal achter de schermen plaatsvond.

Het misbruik zoals dat plaatsvond in Nederlandse katholieke instellingen is een zwarte bladzijde in de Nederlandse kerkgeschiedenis. Na de onthullingen in 2002 door The Boston Globe over het misbruik in het aartsbisdom Boston bleek jaren later dat Nederland ook aan de ellenlange lijst van landen kon worden toegevoegd waar misbruik van minderjarigen op grote schaal had plaatsgevonden.

Meer dan zeven jaar werd er in Nederland door tientallen mensen aan gewerkt, om in het belang van de slachtoffers en ook de kerk zelf, schoon schip te maken. Het écht omslaan van de zwarte bladzijde, nee dat zal wel nooit helemaal kunnen – ook niet nu per 1 januari 2018 het Meldpunt officieel wordt opgeheven.

Terug naar hoe het allemaal begon. Het misbruik door rooms-katholieke geestelijken kwam begin 2010 aan het licht. NRC Handelsblad en de Wereldomroep maakten bekend dat in de jaren zestig en zeventig zeker drie kinderen waren misbruikt door paters salesianen in het Don Ruaklooster in ’s-Heerenberg. Daarmee ging op 26 februari van dat jaar een beerput open. Niemand kon bevroeden dat wat decennialang in parochies en katholieke instellingen stil was gehouden, zo schokkend zou zijn.

Commissie Deetman

De Nederlandse Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) ondernamen terstond actie. Op 9 maart van dat jaar werd besloten tot een onafhankelijk onderzoek onder leiding van oud-minister en Kamervoorzitter Wim Deetman. In 2011 werd besloten tot de oprichting van een onafhankelijk Meldpunt seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk, een platform Hulpverlening, een Klachtencommissie en een Compensatiecommissie. De eensluidende boodschap van alle partijen: de onderste steen moet boven. Op 16 december van dat jaar presenteert de commissie-Deetman het eindrapport. Er is de dag erna geen krant die niet met dat nieuws opent. In Journaal-uitzendingen en in debatprogramma’s wordt de vloer aangeveegd met de Rooms-Katholieke Kerk. Het leidt tot pijnlijke confrontaties, zoals het moment waarbij bisschop Wim Eijk bijna openlijk een mea culpa moet uitspreken op televisie…

Gruwelijke misbruikverhalen

Nel van der Loos is een van de vertrouwenspersonen die slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk begeleidde. Zij doet haar verhaal in het ruim 200 pagina’s tellende rapport in het hoofdstuk ‘Verhalen uit de praktijk’. Veelal vanaf de eerste melding tot en met de behandeling van een klacht van een slachtoffer stond ze slachtoffers bij. ,,Soms was ik de eerste aan wie zij hun verhaal vertelden. Dat was aangrijpend. Ik heb gruwelijke misbruikverhalen gehoord, soms gepaard met geweld – en wat extra schokkend was – soms ook met verminkingen.”

Ze sprak vanaf begin 2010 tientallen slachtoffers, meestal bij hen thuis. Haar indruk was dat die gesprekken al een erkenning inhielden. ,,Eindelijk wordt mijn verhaal gehoord”, zo zeiden veel slachtoffers tegen haar. De verhalen kwamen bij Van der Loos altijd hard binnen. ,,Soms dacht ik: erger kan niet, maar dan kwam er nog iets ergers. Een slachtoffer vertelde me dat hij zo ernstig was misbruikt dat hij van het internaat werd gehaald; zijn moeder verzorgde zijn wonden, maar de littekens gaan, letterlijk en figuurlijk nooit meer over. Het slachtoffers is voor het leven verminkt.”

Lieke de Rijke-Maas was vicevoorzitter van het Meldpunt. Ook zij doet haar relaas. Ze was 25 jaar werkzaam als rechter en vicepresident van een rechtbank en ging in april 2010 met pensioen. Ze kon toen niet bevroeden dat ze aan een opdracht begon waarbij ze zoveel dingen zou horen die haar voorstellingsvermogen te boven gingen. ‘Ik had gewoon moeite om mij te kunnen realiseren dat een priester, nota bene, zich zo verschrikkelijk had kunnen misdragen.’ Ook de vertegenwoordigers van de Katholieke Kerk hadden daar moeite mee, ook al was wel duidelijk dat de uitspraak ‘Wir haben es nicht gewusst’ niet waar kon zijn, zo schrijft De Rijke-Maas. ‘Ik wil wel aannemen dat de omvang van het misbruik en de enorme impact die het misbruik op slachtoffers heeft gehad, niet voor iedereen direct duidelijk was. Maar er waren echt wel overplaatsingen geweest wegens zogenaamde ‘ergerlijk gedrag’ en er waren ook strafrechtelijke veroordelingen bekend.’

Getallen

De pagina’s 122 tot en met 153 (!) vormen ‘Bijlage 2’ in het maandag verschenen rapport. Het is het register uitspraken Compensatiecommissie Minderjarigen. Per zaak wordt de titel van de veroorzaker gemeld (van pastoor tot huisvriend, zuster en organist). De naam van de instantie waar het plaatsvond (bijvoorbeeld bisdom of orde) en wat de aard van het misbruik was. Sommige slachtoffers waren vier jaar oud toen het misbruik begon. Het is schokkend aan hoeveel tieners de geestelijken zich vergrepen. Afhankelijk van de categorie van de zwaarte van het misbruik werd een geldbedrag aan compensatie uitgekeerd. Achter getallen als ‘106.944,74’ en ‘7500’ gaat een wereld aan leed schuil die niet te bevatten is.

In totaal hebben zich tussen 2010/2011 en 2017 bij het Meldpunt Misbruik RKK 3712 personen gemeld die aangaven in de kinderjaren seksueel dan wel psychisch of fysiek misbruikt te zijn door personen die onder gezag stonden van de Katholieke Kerk in Nederland. In totaal werden er 2062 klachten ingediend door 1599 slachtoffers bij de Klachtencommissie. Erkenning van de klacht gaf vervolgens toegang tot de Compensatiecommissie voor verdere erkenning en (financiële) genoegdoening.

Er waren 1650 meldingen van mensen die het om allerlei redenen daarbij lieten, ondanks een herhaald aanbod om een melding om te zetten in een klacht.

Het aantal compensaties bedroeg in totaal 884. Een gezamenlijk bedrag van 28,5 miljoen euro. Vanuit het bisdom Groningen-Leeuwarden werden twee compensaties betaald, in totaal voor een bedrag van 70.000 euro. De ‘top drie’ wordt gevormd door de fraters van Tilburg (69 compensaties, 2.197.500 euro), aartsbisdom Utrecht (72 compensaties, 2.060.900 euro) en bisdom Roermond (vijftig compensaties, 2.052.068).

Kwetsbaarheidsfactoren

In de periode 2011-2016 schakelden 1048 melders de hulp in van het Platform Hulpverlening. ‘Werd enkele jaren geleden de impact van vroegkinderlijk (seksueel) misbruik nog wel eens gebagatelliseerd of verwezen naar andere kwetsbaarheidsfactoren. Anno 2017 kan daar geen sprake meer van zijn’, zo staat opgetekend in het rapport.

Kardinaal Wim Eijk stelde maandag op de persconferentie: ,,Als kerk hebben we niet steeds direct adequate antwoorden weten te geven op het probleem van het seksueel misbruik. Hierin hebben we een leerproces doorgemaakt. We moesten immers op vele terreinen pionierswerk verrichten, omdat ook in andere sectoren van de samenleving nog weinig ervaring was opgedaan met de behandeling van een groot aantal klachten dat in korte tijd werd ingediend.” Het bleek een zwarte bladzijde te zijn, nee eerder een serie van inktzwarte boeken, die binnen de Nederlandse Bisschoppenconferentie jarenlang in vergaderingen bijna vast op de agenda stond. Tot verdriet van de bisschoppen die het zelf ook niet konden geloven en na gesprekken en ontmoetingen met slachtoffers naar adem moesten happen.

‘Per saldo kunnen we als bestuur concluderen dat alle slachtoffers conform de adviezen van de Klachtencommissie en de Compensatiecommissie erkenning en genoegdoening hebben gekregen’, zo schrijft het bestuur van het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK. Over de medewerking van de kerk door de jaren heen oordeelt het bestuur over het geheel genomen positief. ’Het optreden van menig kerkelijke gezagsdrager kan als uitermate lovenswaardig worden aangemerkt’. Al moest er af en toe op gewezen worden dat het om de slachtoffers ging en dat jegens hen flexibiliteit noodzakelijk was.

Slachtoffergroepen

Eijk prees maandag de vertegenwoordigers van slachtoffergroeperingen uitvoerig en dat was veel meer dan een ingestudeerd iets. De kardinaal liet zien dat zonder hen de waarheid nooit zo voor het voetlicht had kunnen komen. ,,De kerk heeft in alle transparantie een zwarte bladzijde uit haar geschiedenis onder ogen willen zien”, zei Eijk. Met de opheffing van het Meldpunt blijft er die geschiedenis, maar de R.-K. Kerk heeft laten zien dat ze er lering uit heeft willen trekken.

Het gehele rapport Meldpunt Seksueel Misbruik R.-K. Kerk in Nederland. Verslag van werkzaamheden 2011-2018 is te lezen op www.rkkerk.nl.